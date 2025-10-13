Vaasan yliopiston uusi työelämäprofessori Pekka Tiitinen tuo kokemusta globaalista teollisuudesta kestävän energiasiirtymän tueksi

Työelämäprofessorina Pekka Tiitinen tukee teollisuuden ekosysteemin toimintaa, valmistelee uusia tutkimusaloitteita ja hankkeita sekä tuo verkostojaan lähelle tutkimusryhmiä ja tutkijoita. Lisäksi hän osallistuu opetuskokonaisuuksien suunnitteluun yhteistyössä Tekniikan ja Johtamisen akateemisten yksiköiden kanssa. Tiitinen tukee myös kokonaisturvallisuuden suunnittelua ja rakentaa siihen liittyvää verkostoa MPKK:n ja muiden toimijoiden kanssa. Työelämäprofessorin tehtävä on osa-aikainen ja määräaikainen.

Tiitinen valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) vuonna 1990, pääaineenaan sähkövoimatekniikka, ja hänet on nimetty LUT-yliopiston kunniatohtoriksi vuonna 2017.

Tiitinen on tehnyt mittavan, 35 vuoden uran ABB-konsernissa. Viimeisimpänä hän toimi ABB Oy:n toimitusjohtajana Suomessa vuodesta 2016 ja oli mukana useiden ABB-maayhtiöiden hallituksissa. Sitä ennen hän oli ABB:n globaalin konsernin johtokunnassa vastaten Discrete Automation -liiketoiminta-alueesta sekä tätä ennen ABB:n globaalista taajuusmuuttajadivisioonasta. Hän on ollut mukana kehittämässä teknologioita, laajentamassa liiketoimintaa kansainvälisesti ja johtamassa investointeja ja tuotantolaitoksia.

Nykyisin Tiitinen toimii hallitusammattilaisena. Hän on muun muassa VTT:n hallituksen puheenjohtaja sekä Keskuskauppakamarin ja Teknologiateollisuus ry:n hallitusten jäsen. Lisäksi hän kuuluu Varman hallintoneuvostoon ja toimii useissa muissa hallituksissa ja säätiöissä.

– Vaasan yliopiston työelämäprofessorin tehtävä on mielenkiintoinen yhdistelmä luoda uutta ja vaikuttaa positiivisesti kestävään energiasiirtymään, yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja yliopiston kehittämiseen, Tiitinen sanoo.

Rehtori Minna Martikaisen mukaan työelämäprofessorin tehtävä tukee erinomaisesti Vaasan yliopiston strategista tavoitetta olla vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan, tekniikkaan ja yhteiskunnan ilmiöihin suuntautunut yliopisto, jossa yhdistetään tieteenalakohtaista osaamista globaaleihin muutostrendeihin.

– Pekka Tiitisellä on erittäin vaikuttava kansainvälisen huipputason kokemus sekä poikkeuksellisen laaja-alainen kyky yhdistää eri alojen tutkimuksellista ajattelua ja osaamista. Hänellä on laaja kokemus teollisuudesta, johtamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä monialaiset verkostot, mikä tuo arvokkaita näkemyksiä yliopistoyhteisöömme ja avaa uusia mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitysyhteistyölle. Tiitinen on urallaan yhdistänyt menestyksekkäästi liiketoiminnan johtamisen, teknologisen kehityksen ja tutkimusyhteistyön. On ilo ja kunnia saada hänet mukaan dynaamiseen ja ennakkoluulottomaan yhteisöömme.