Uudistava työnohjaaja luotsaa työelämän murroksessa – haku täydennyskoulutukseen on auki
Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, mikä vaatii työnohjaajilta uudenlaista osaamista. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnistävät Uudistava työnohjaaja -täydennyskoulutuksen.
Uusi täydennyskoulutus antaa työnohjaajalle osaamisen, jolla tukea ihmisiä työelämän valtavassa murroksessa ja rakentaa tulevaisuuden työelämää. Koulutuksen nimi “Uudistava työnohjaaja” viittaa muutokseen ja muutoskyvykkyyteen, joita tämän päivän työelämä vaatii. Koulutus vastaa Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuosituksia ja laatukriteerejä.
Täydennyskoulutus sopii henkilöille, jotka haluavat edistää kestävää, inhimillistä ja uudistumiskykyistä työelämää. Aiempi kokemus työnohjauksesta on eduksi hakijalle. Työnohjaajalta vaaditaan kiinnostusta ihmisiin, kehittämiseen ja tulevaisuuteen sekä taitoa toimia ihmisten kanssa ja käsitellä haastavia tilanteita.
– Kun opiskelija valmistuu täydennyskoulutuksesta, hänellä on valmiudet tukea työntekijöitä ja työyhteisöjä muutoksissa, ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Tavoite on, että opiskelija löytää oman työnohjaajan ammatti-identiteettinsä, koulutusta koordinoiva lehtori Carolina Pajula TAMKista kertoo.
Koulutuksessa perehdytään ratkaisukeskeiseen, systeemiseen ja psykodynaamiseen viitekehykseen sekä lukuisiin ohjausmenetelmiin. Koulutus sisältää muun muassa pienryhmätyöskentelyä, itsereflektiotehtäviä, alan kirjallisuutta, yrittäjyysopintoja sekä omaan työhön liitettävän kehittämistehtävän. Opintoihin kuuluu 80 tuntia työnohjausharjoittelua, johon opiskelijat hankkivat asiakkaat itse. Koulutus toteutetaan suurimmaksi osaksi lähiopiskeluna Tampereella.
Täydennyskoulutuksen oppeja voi soveltaa laajasti erilaisissa esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus kehittää omaa toimintatapaa ja ajattelua työnohjaajana, parantaa vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa ymmärrystä työelämän ilmiöistä. Opiskelija saa työkaluja, joilla pärjätä työnohjauksen ja yrittäjyyden maailmassa itsenäisesti.
– Koulutukseen osallistuu eri alojen ammattilaisia, joiden kanssa on mahdollisuus vaihtaa näkökulmia ja kokemuksia sekä antaa ja saada vertaistukea. Sekin on varmasti iso anti opiskelijoille, lehtori Kati Tikkamäki Humakista lisää.
Täydennyskoulutuksen haku on auki 14.2.2026 asti. Koulutus toteutetaan 11.3.2026–15.12.2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Carolina PajulaLehtoriTampereen ammattikorkeakouluPuh:040 8012 710carolina.pajula@tuni.fi
Linkit
