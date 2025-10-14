PeeÄssä sulkee ravintola Leiketuvan
Osuuskauppa PeeÄssä sulkee Kuopion Sokoksen ravintolamaailmassa sijaitsevan ravintola Leiketuvan. Syynä sulkemiselle on ravintolan kannattamattomuus. Henkilökunnan kanssa on käyty muutosneuvottelut ja heidät on työllistetty PeeÄssän muihin toimipaikkoihin.
Sokoksen ravintolamaailman muut ravintolat jatkavat toimintaansa normaalisti.
Ravintola Leiketupa on auki viimeisen kerran 25.10.2025.
Yhteyshenkilöt
Aleksi VuorinneToimialajohtaja
Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennekauppa
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 130 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
