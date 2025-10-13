Yle julkaisee romanikielisen lastenohjelman – viikoittainen ajankohtaiskatsaus Romano mirits täyttää jo 30 vuotta

Yle julkaisee tänään 14.10.2025 lapsille suunnatun seitsenosaisen Simo-animaatiosarjan romanikielelle dubattuna. Pikku Kakkosesta tutussa ranskalaisessa sarjassa kerrotaan hyväntuulisesti nokkelan superkanin Simon ja tämän perheen arkipäivän kommelluksista.

Ylen teettämä sarjan jälkiäänitys romanikielelle on osa vuonna 2022 julkaistua Suomen romanikielen elvytysohjelmaa. Ylen tehtäviin kuuluu tuottaa palveluja romanikielellä.

“Romanikielinen lastenohjelma on niin yhteiskunnan ja Ylen kuin romaniyhteisön ja -kielen mittakaavassa todella merkittävä teko. Yle on sarjan myötä mukana uhanalaisen kielen elvyttämisessä. Tämä on erinomainen osoitus siitä, miten Yle voi yhdessä kieliyhteisön kanssa edistää ja tukea kulttuurista moninaisuutta”, kertoo Ylen saavutettavuuden ja julkisen palvelun asiantuntija Minna Pöntys.

Animaatiosarjan jälkiäänitys ja käännöstyö olivat haastavia, sillä romanikieli on niin uhanalainen. Kielessä ei esimerkiksi ole kaikkia nykymaailmassa tarvittavia sanoja, ja uudissanojen puuttuminen toi haasteita käännöstyölle. Samalla esimerkiksi lauseet tuli mitoittaa vastaamaa kuvan liikkeitä. Ensikertalaiset ääninäyttelijät selviytyivät hienosti repliikkien mukauttamisesta kuvaan.

“Romanikielen elvytysohjelmassa ehdotettiin lastenohjelmien jälkiäänittämistä, ja siksi lähdimme tuottamaan suositun Simo-sarjan jaksoja romanikielellä. Hienosti toteutetut romanikieliset jaksot esitetään Yle Areenassa Ohjelmia eri kielillä -lastenohjelmakokonaisuudessa”, sanoo Pikku Kakkosen vastaava tuottaja Teija Ryösä.

Simo-sarjan romanikielisen käännöksen on tehnyt opetusneuvos Henry Hedman. Äänirooleissa ovat Alex Hagert, Aaron Hagert, Ramona Hagert-Aaltonen, Anette Åkerlund, Benjam Åkerlund, Marcus Erus, Milaja Hagert, Tuula Åkerlund ja Heidi Erus. Ohjaajana on toiminut Tuula Åkerlund. Jälkiäänityksen on Ylelle toteuttanut Uptempo.

Viikoittainen ajankohtaiskatsaus Romano mirits täyttää 30 vuotta

Yle tarjoaa romaniyhteisölle sisältöä viikoittain. Tiistaisin Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä kuultava Romano mirits sisältää ajankohtaista asiaa romaneista ja heidän elämästään Suomessa. Ainoa valtakunnan mediassa säännöllisesti lähetettävä, romaneille suunnattu radio-ohjelma täyttää marraskuun alussa jo 30 vuotta. Ensimmäinen lähetys kuultiin 6.11.1995.

“Romano mirits merkitsee romaniyhteisölle ääntä, joka kuuluu, ja tarinaa, joka koskettaa”, sanoo ohjelman toimittaja Dimitri Grönfors.

Yle on julkaissut myös esimerkiksi viime vuonna pystymuotoon kuvatun lyhytdraaman, joka kertoo muotisuunnittelijan urasta haaveilevasta Rositasta. Lisäksi Ylellä on kuultu Romanitarinoita – Dimitri Grönfors -podcastia, jossa tavataan romaneita, joiden elämä on saanut uuden toivorikkaan käänteen. Podcastin toinen kausi on juuri julkaistu Yle Areenaan kokonaisuudessaan. Tulevaisuudessa teknologia voi mahdollistaa Ylelle aiempaa enemmän romanikielisiä sisältöjä.

“Tekoäly voi tulevaisuudessa toivottavasti tuoda Ylen palveluihin romanikielellä esimerkiksi reaaliaikaisia käännöksiä, puheentunnistusta ja sisältösuosituksia, jotka vahvistavat kielellistä saavutettavuutta ja kulttuurista näkyvyyttä”, sanoo Romano miritsin tuottaja Pertti Ylikojola.

