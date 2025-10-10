Suomen Pankin pääjohtaja IMF:n vuosikokouksiin
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin yhteiseen vuosikokoukseen Washington DC:ssä 17.10.2025. Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteisen kehityskomitean kokous.
Suomen Pankista valuuttarahaston kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki, johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen, toimistopäällikkö Satu Kivinen, vanhempi ekonomisti Anni Norring ja viestintäpäällikkö Iina Lario.
Lisätietoja
Toimistopäällikkö Satu Kivinen
satu.kivinen(at)bof.fi, puh. +358 9 183 2329
