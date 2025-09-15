SSO:n ABC Perniön toimintaan suunnitellaan muutoksia
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO kehittää palveluitaan vastaamaan paikallisten asiakkaiden muuttuvia tarpeita. ABC Perniön osalta suunnitellaan keskittymistä kysytyimpään palveluun eli polttonesteiden jakeluun ja samalla sisäkaupan sulkemista vuoden loppuun mennessä.
– Muutoksen taustat juontavat juurensa jo lähes 10 vuoden taakse, sillä aukioloaikojen vapautuminen vuonna 2015 siirsi asiakkaita liikennemyymälöistä yhä laajemmilla aukioloilla palveleviin marketeihin. Suunnitelma pitkään tappiollisena jatkuneen sisäkaupan lopettamisesta on harmillinen, mutta pitkän harkinnan tulos. Erilaisia vaihtoehtoja on matkan varrella kartoitettu huolellisesti, taustoittaa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
Perniössä viereisellä tontilla S-market palvelee laajoilla aukioloilla ja kahvikupposenkin saa sieltä. Jatkossa myös nestekaasuja on saatavilla S-marketista.
– SSO:lle on tärkeää uudistua ja säilyttää palveluiden merkityksellisyys asiakkaiden arjessa. Vuosittain investoimme kotiseutumme palveluihin ja niiden kehittämiseen useita miljoonia. Uudistumisen lisäksi ajassa eläminen tarkoittaa valitettavasti toisinaan myös vaikeita päätöksiä – kuten suunnitelmissa olevaa sisäkaupan sulkemista Perniön ABC:llä, jatkaa Tapio Finér.
Mikäli suunnitelmat toteutuvat, sulkeutuisi ABC Perniön sisäkauppa vuoden loppuun mennessä. Kaikille toimipaikassa työskenteleville tultaisiin tarjoamaan töitä SSO:n muista toimipisteistä.
Valtateiden varrella sijaitsevia ABC Piihovia, ABC Lohjaa ja Karkkilan ABC Masuunia on viime vuosina uudistettu ja muun muassa sähkölatausmahdollisuuksia laajennettu.
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
