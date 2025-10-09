Kansaneläkeindeksi tuo 0,5 prosentin korotuksen osaan Kelan etuuksista – moni etuus pysyy vuoden 2025 tasolla

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.

Lain mukaan Kelan täytyy vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluku. Nyt pisteluku on vahvistettu, ja vuonna 2026 se on 1939. Tänä vuonna pisteluku oli 1930. Pisteluku siis kasvaa 0,5 %, ja pistelukuun sidottujen etuuksien euromääriä korotetaan vastaavasti. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024–2027.

Kansaneläkeindeksin perusteella seuraavia Kelan etuuksia korotetaan 0,5 prosenttia 1.1.2026 alkaen: kansaneläke, takuueläke, rintamalisät, perhe-eläkkeet, vammaisetuudet, sotilasavustuksen perusavustus, toimeentulotuen perusosa ja lääkkeiden alku- sekä vuosiomavastuu. Korotusten suuruus ja euromäärät etuuksittain esitetään taulukossa tiedotteen lopussa.

Indeksitarkistusta ei tehdä vuonna 2026 seuraaviin Kelan etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet ja opintoraha sekä sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, erityishoitorahan, luovutuspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät. Näiden euromäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2025. Myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuonna 2026.

Etuuksien euromäärät ja tulorajat 1.1.2026 alkaen

Oheisessa taulukossa on esitetty etuuksien ja tulorajojen euromääriä 1.1.2026 alkaen.



Kela tiedottaa etuuksien ensi vuoden euromääristä ja niihin liittyvistä tulorajoista uudelleen vuoden lopussa, kun sosiaaliturvaa koskevat hallituksen esitykset on käsitelty eduskunnassa. Hallitus esittää mm. toimeentulotukeen kokonaisuudistusta, joka tulisi voimaan 1.2.2026, ja työttömille uutta yleistukea, joka tulisi voimaan 1.5.2026. Näiden esitysten vaikutuksista Kela tiedottaa myöhemmin erikseen.

