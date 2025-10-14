Korjaustiedote: Kohtaanto-ongelma kärjistyy Helsingin seudulla – jopa 46 prosenttia alueen yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta
Helsingin seudun kauppakamarin kohtaanto-ongelmaa koskevassa julkaisussa ja tiedotteessa on virhe. Virhe johtuu tiedonkeruuvaiheessa tehdyistä muutoksista. Tämä tarkoittaa, että tiedotteessa on tulkintavirhe eikä kyselyn tieto myöskään ole vertailukelpoista aiempiin vuosiin verrattuna.
Helsingin seudun kauppakamarin kohtaanto-ongelmaa koskevassa julkaisussa ja tiedotteessa on virhe. Virhe johtuu tiedonkeruuvaiheessa tehdyistä muutoksista. Tämä tarkoittaa, että tiedotteessa on tulkintavirhe eikä kyselyn tieto myöskään ole vertailukelpoista aiempiin vuosiin verrattuna.
Pyydämme anteeksi virhettä.
Tiedote, jota virhe koskee: https://www.sttinfo.fi/tiedote/71520727/kohtaanto-ongelma-karjistyy-helsingin-seudulla-jopa-46-prosenttia-alueen-yrityksista-kokee-pulaa-osaavasta-tyovoimasta?publisherId=26487429&lang=fi
Yhteyshenkilöt
Riikka VatajaJohtava asiantuntijaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 536 0954riikka.vataja@helsinki.chamber.fi
Heini LarrosViestintäjohtajaHelsingin seudun kauppakamariPuh:+358 40 526 9728heini.larros@helsinki.chamber.fi
