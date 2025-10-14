Korjaustiedote: Kohtaanto-ongelma kärjistyy Helsingin seudulla – jopa 46 prosenttia alueen yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta

Kohtaanto-ongelma kärjistyy Helsingin seudulla – jopa 46 prosenttia alueen yrityksistä kokee pulaa osaavasta työvoimasta 14.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Tiedotteesta on tehty korjaustiedote 14.10. kello 11.23: https://www.sttinfo.fi/tiedote/71527114/korjaustiedote-kohtaanto-ongelma-karjistyy-helsingin-seudulla-jopa-46-prosenttia-alueen-yrityksista-kokee-pulaa-osaavasta-tyovoimasta?publisherId=26487429&lang=fi Jopa 46 prosenttia Helsingin seudun yrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksille tehdystä kyselystä. Yritysten kokema osaajapula Helsingin seudulla on nopeasti kroonistunut. Vielä keväällä pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta koki 35 prosenttia alueen yrityksistä. ”Pula osaajista pahenee, vaikka työvoiman tarjontaa on enemmän kuin aikoihin. Tässä on kyse vakavasta rakenteellisesta ongelmasta, johon on löydettävä nopeasti ratkaisuja”, sanoo johtava asiantuntija Riikka Vataja Helsingin seudun kauppakamarista. 33 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kokee, että työvoiman saatavuus on tasapainossa ja 20 prosenttia, että osaavasta työvoimasta on