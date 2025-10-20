Apollomatkojen Espanjan lomavalikoima kasvaa
Apollomatkat panostaa Espanjan kohdevalikoimaan - tarjolla on pian matkoja jo yli 30 kohteeseen Espanjassa!
Kanariansaaret ovat olleet suomalaisten kestosuosikkeja jo pitkään. Vuonna 2022 Apollomatkojen valikoimaan tulivat kohteet Espanjan mantereella, Costa del Solin aurinkoisilla rannoilla. Nyt, kolme vuotta myöhemmin, Apollomatkojen valikoimassa on lomia yli 30 kohteeseen espanjassa – aina suosituista saarista suurkaupunkeihin.
– Jos jokin maa on suomalaisille lomaklassikko, se on Espanja. Kreikkaa lukuunottamatta mikään kohde ei pysty kilpailemaan espanjan rantojen, tapasten ja sangrian kanssa. Siksi on mahtavaa, että voimme tarjota näin monipuolisen lomavalikoiman, iloitsee Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.
Aurinkoa ja tunnelmaa
Costa del Sol on sananmukaisesti aurinkoinen rannikko – aurinko hellii lomailijoita yhdeksänä päivänä kymmenestä. Alueelta löytyy kaikkea: vilkas Málaga, tyylikäs Marbella, viehättävä Estepona ja aito Nerja, jossa andalusialainen elämänrytmi näkyy kapeilla kujilla, tapasbaareissa ja appelsiinipuissa.
Tänä vuonna katse kääntyy Costa Blancaan, jonne Apollomatkat aloittaa matkat viiteen kohteeseen: Alicanteen, Benidormiin, Torreviejaan, Albiriin ja Calpeen. Alue hurmaa valkoisilla rannoillaan, turkoosilla merellään ja vuorimaisemillaan. Täällä vilkas kaupunkielämä kohtaa välimerellisen rauhan.
– Costa Blanca yllättää monipuolisuudellaan. Löytyy sekä tyylikkäitä rantakatuja että pieniä kalastajakyliä – ja ilmasto mahdollistaa auringosta nauttimisen, uimisen ja ulkona syömisen ympäri vuoden, Kontulainen kertoo.
Myös Mallorcan kohdevalikoima kasvaa neljällä uudella kohteella – Cala d’Or, Can Picafort, Porto Pollensa ja Pollensa – nostavat saaren Apollon lomakohteiden määrän saarella yhteentoista.
Suurkaupunkielämyksiä espanjalaisittain
Apollomatkojen Espanja-valikoima ei rajoitu pelkkiin rantakohteisiin. Kaupunkilomien tarjonta kasvaa pian kahdella uudella kohteella: Bilbao ja San Sebastián.
Bilbaossa moderni arkkitehtuuri kohtaa baskikulttuurin, ja Guggenheim-museo on kaupungin tunnetuin maamerkki. Vain tunnin päässä sijaitsee San Sebastián, joka hurmaa rantapromenadillaan, Belle Époque -rakennuksillaan ja huippuravintoloillaan – Michelin-tähtiä täällä riittää enemmän kuin monessa suurkaupungissa.
– Bilbao ja San Sebastián vievät matkailijan aivan toisenlaiseen Espanjaan, jossa taide, ruoka ja kulttuuri ovat pääosassa. Ne sopivat kaikille, jotka haluavat kokea maan kaikilla aisteilla ja yllättyä sen aidosta ja intohimoisesta puolesta, Kontulainen sanoo
Apollomatkojen lentokohteet Espanjassa:
|
Helsinki
|
Gran Canaria
Tenerife
Fuerteventura
Lanzarote
Costa del Sol (Malaga)
Costa Blanca (Alicante)
Mallorca
Ibiza
Madrid
Barcelona
Bilbao & San Sebastian (tulossa pian)
|
Oulu
|
Tenerife
Costa del Sol (Malaga)
Costa Blanca (Alicante)
Barcelona
|
Tampere
|
Costa del Sol (Malaga)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
