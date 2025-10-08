Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Tavataan asunnottomien yönä perjantaina 17.10.

14.10.2025 11:57:18 EEST

Helsingin aikuissosiaalityö ja asumisen tuki ovat mukana tapahtumassa, joka pidetään Kansalaistorilla asunnottomien yönä perjantaina 17. lokakuuta 2025 klo 15–21.

Olemme paikalla keskustelemassa asunnottomien ja asunnottomuuden uhan alla olevien sekä heidän läheistensä kanssa. Annamme neuvoja ja kerromme erilaisista tukimuodoista asumiseen ja vakinaisen asunnon hankkimiseen liittyen. Kanssamme voi mielellään tulla vaihtamaan ajatuksia kaikissa asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Asumisen haasteet kannattaa ottaa puheeksi ajoissa. Kannustamme yhteisen ratkaisun löytämiseen. Meitä voi tulla tapaamaan 17.10. Kansalaistorille klo 15–21.

Helsingissä on tavoitteena pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen

Helsinki on tänä vuonna käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on poistaa                    pitkäaikaisasunnottomuus. Hankkeessa halutaan myös luoda edellytykset ehkäistä pitkäaikaisasunnottomuutta jatkossa. Samalla halutaan parantaa pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen Helsingissä -hanke on osa kansallista ympäristöministeriön asunnottomuusohjelmaa, jolla pyritään vaikuttamaan pysyvästi Suomen pitkäaikaisasunnottomien määrään. 

Asunnottomuuden poistaminen on kirjattu myös Helsingin kaupungin uuteen kaupunkistrategiaan.

Helsingin kaupungin palveluja

  • Asunnottomien neuvonta, p. 09 310 22530 ma, ke, pe klo 9–11.30, 12-15
  • Aikuissosiaalityö ja sosiaalineuvonta, p. 09 310 44400, ma-pe 8.15–16
  • Yleinen asumisneuvonta, katso puhelinnumerot www.hel.fi/asumisneuvonta
  • Hietaniemenkadun palvelukeskus, Hietaniemenkatu 5 B, p. 09 310 46628, 24/7. Meille voi tulla myös päihtyneenä.
  • Paperittomien hätämajoitus, Kornetintie 10, joka päivä klo 17–9. Majoitukseen hakeudutaan ma-pe klo 9-16, p. 09 310 23747 (Maahan muuttaneiden erityispalvelut, Työpajankatu 14A, 1.krs). Iltaisin ja viikonloppuisin voi hakeutua suoraan hätämajoitukseen Kornetintielle.

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

