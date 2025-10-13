Pohde ja THL selvittävät epäselvyyksiä diagnoositiedoissa
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittävät yhteistyössä poikkeavia diagnoositietoja. Virhelähteeksi epäillään käyntisyiden ja oikein kirjattujen diagnoosien sekoittumista.
THL havaitsi virheen kesäkuussa, ja sitä on selvitetty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa. Korjaamiseen liittyvistä toimenpiteistä on jo sovittu yhteistyössä THL:n ja Pohteen kanssa.
Virhelähdettä ei ole löytynyt hyvinvointialueen diagnoosien kirjaamiskäytännöistä. Pohteen ja THL:n selvitysten mukaan näyttää ilmeiseltä, että kyse on rajallisesta teknisestä virheestä, jossa perusterveydenhuollon tiedonkeruun piiriin kuuluvia käyntisyytietoja on lähetetty erikoissairaanhoidon tietoina.
Nyt pohjana käytettävä havaittu käyntisyiden ja diagnoositietojen sekoittuminen keskenään on hyvä esimerkki tunnistetusta poikkeamasta ja jatkokehittämisen tarpeesta.
Sairastavuustietoa kerätään useista lähteistä
Hyvinvointialueiden valtionrahoitus määräytyy pääasiassa alueen väestön sairastavuuden perusteella. Sairastavuustietoa kerätään useista lähteistä, esimerkiksi THL:n hoitoilmoitusrekisteristä, Kela-tiedoista, syöpärekisteristä ja näkövammarekisteristä. Rahoitusmallin tarkoituksena on kohdentaa rahoitus alueille, joilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve on suurin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että sairastavuustiedot ovat luotettavia.
Hoitoilmoitusrekisterin diagnoositietojen luotettavuudesta ja oikeellisuudesta on käyty tämän syksyn aikana kansallista keskustelua. On tiedossa, että tietopohjassa voi olla puutteita. Hyvinvointialueiden välillä voi olla eroja, jotka eivät selity väestön sairastavuudella, vaan kertovat ennemminkin alueiden kirjaamiskäytännöistä, tietojärjestelmien ominaisuuksista sekä tietojen toimittamisen sekä vastaanottamisen käytännöistä.
Rekisteritietoa käytetään useisiin eri tarkoituksiin, muun muassa sote-rahoitukseen. Pohde ja THL pitävät tärkeänä, että kansallinen rahoitusmalli perustuu luotettavaan tietopohjaan, jotta alueiden yhdenvertaisuus ja oikeudenmukainen rahoitus voidaan taata.
Avainsanat
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
