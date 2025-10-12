Kokoomuksen Kopra: Kokoomus kiittää historiallisesta päätöksestä – ”Velkajarru turvaa hyvinvoinnin tuleville sukupolville”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää päätöstä velkajarrusta historiallisena:



”Liian pitkään jatkunut löysä taloudenpito on johtanut tilanteeseen, jossa juoksevia menoja on rahoitettu tulevien veronmaksajien piikkiin. Tämä ei ole millään tasolla kestävää. On historiallinen päätös, että puolueet ovat heränneet velkaantumiseen. Nyt sitoudumme yhdessä turvaamaan sen, että tulevillakin sukupolvilla olisi laadukasta terveydenhuoltoa, koulutusta ja turvaa elämän eri vaiheissa. Terve talous on myös puolustuskyvyn perusta”, Kopra sanoo.



Velkajarrun tarkoituksena on, että parlamentaarisesti asetetaan sitova tavoite julkisen talouden tasapainolle ja vähimmäistaso velkasuhteen pienentämiseksi. Kukin hallitus päättää konkreettisista toimista sen saavuttamiseksi hallitusohjelmassaan. Talouspolitiikan arviointineuvosto seuraa tavoitteiden toteutumista, ja jos velkaantuminen uhkaa karata käsistä, hallituksen on arvioitava toimiaan uudelleen.



"On reilua, että vaihtoehdot kerrotaan kansalaisille avoimesti"



Kopran mukaan taloudenpitoon saadaan velkajarruun sitoutumisen myötä jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä, jota suomalainen päätöksenteko on kauan ja kipeästi kaivannut.



”Puolueet ovat pystyneet nousemaan hetkellisen politiikan yläpuolelle ja löytämään yhteisen tahdon Suomen talouden vakauttamiseksi. Kun velkaantumisen suunnan kääntämisen sitoudutaan laajasti, se luo luottamusta rahoitusmarkkinoilla, hillitsee korkomenoja ja vahvistaa Suomen taloudellista uskottavuutta”, Kopra sanoo.



Velkajarru lisää Kopran mukaan politiikan avoimuutta ja rehellisyyttä – äänestäjät voivat jatkossa paremmin arvioida, millä perusteilla puolueet rahoittavat lupauksensa.



”Velkajarru luo selkeät pelisäännöt, joiden mukaan jokainen hallitus puolueista riippumatta sitoutuu pitämään Suomen valtionvelan hallinnassa, yli vaalikausien. Jos lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, on oltava valmis kertomaan, mistä ja keneltä rahat näihin lupauksiin otetaan. On reilua, että vaihtoehdot kerrotaan kansalaisille avoimesti”, Kopra kiteyttää.