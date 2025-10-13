Helmarit nimetty Nations Leaguen nousukarsintaotteluihin
Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).
Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa nousukarsintaotteluihin Tanskaa vastaan tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä.
Natalia Kuikka on sivussa lokakuun otteluista loukkaantumisen takia. Kesän EM-kisajoukkueeseen verrattuna ryhmässä nähdään kuusi uutta pelaajaa. Joukkueeseen palaavien Katriina Talaslahden, Milla-Maj Majasaaren, Nanne Ruuskasen, Julia Tunturin ja Lotta Lindströmin lisäksi Milja Kiviranta valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen.
– Olen nähnyt Miljaa nuoresta asti ja nähnyt, että potentiaalia on. Nyt hänellä on alla todella hieno kausi ja hänet olisi voinut valita kentän parhaaksi pelaajaksi käytännössä jokaisessa ottelussa, päävalmentaja Saloranta sanoo.
Suomen ja Tanskan välisen otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.
– Nousu A-liigaan olisi erittäin tärkeä asia meille jo pelkästään oman pelimme kehittämisen kannalta. Ja totta kai myös sitä ajatellen, että karsintojen pelaaminen A-liigassa antaisi mahdollisuuden päästä kisoihin myös jatkokarsinnan kautta. Sikäli panokset ovat todella isot, päävalmentaja kommentoi.
Nousukarsinnat käynnistyvät Helmareiden kotiottelulla Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 24. lokakuuta kello 19.00. Jälkimmäinen ottelu pelataan Kööpenhaminassa Parkenilla tiistaina 28. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Akkreditointi nousukarsintaotteluun Suomi – Tanska (24.10.) >>
Helmarit UEFA Nations Leaguen nousukarsintaotteluissa:
Katriina Talaslahti, Dijon FCO
Milla-Maj Majasaari, Røa
Anna Koivunen, Djurgårdens IF
Nanne Ruuskanen, Djurgårdens IF
Joanna Tynnilä, SK Brann
Eva Nyström, West Ham United
Maaria Roth, HJK
Emmi Siren, Dijon FCO
Emma Koivisto, AC Milan
Nea Lehtola, SK Brann
Julia Tunturi, Vittsjö GIK
Adelina Engman, Brommapojkarna
Katariina Kosola, Malmö FF
Vilma Koivisto, Hammarby IF
Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC
Oona Siren, West Ham United
Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC
Ria Öling, SC Braga
Milja Kiviranta, HJK
Sanni Franssi, London City Lionesses
Linda Sällström, Vittsjö GIK
Jutta Rantala, Leicester City
Oona Sevenius, Newcastle United
Lotta Lindström, London City Lionesses
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Muistutus: Helmareiden joukkue Nations Leaguen nousukarsintaotteluihin julkaistaan tiistaina 14.10.13.10.2025 12:45:11 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).
Huuhkajien lauantain Teams-infossa Sparv ja Pikkarainen11.10.2025 10:50:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Hollannin sunnuntaina Amsterdamissa MM-karsintaottelussa.
Huuhkajien lauantain mediaohjelma10.10.2025 15:27:09 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Hollannin sunnuntaina Amsterdamissa MM-karsintaottelussa.
Kutsu: Helmareiden joukkue Nations Leaguen nousukarsintaotteluihin julkaistaan tiistaina 14.10.7.10.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Tanskan Tampereella (24.10.) ja Kööpenhaminassa (28.10.).
Huuhkajien tiistain ja keskiviikon mediatilaisuuksien pelaajat7.10.2025 09:25:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme