Helmarit nimetty Nations Leaguen nousukarsintaotteluihin

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa nousukarsintaotteluihin Tanskaa vastaan tiistaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Natalia Kuikka on sivussa lokakuun otteluista loukkaantumisen takia. Kesän EM-kisajoukkueeseen verrattuna ryhmässä nähdään kuusi uutta pelaajaa. Joukkueeseen palaavien Katriina Talaslahden, Milla-Maj Majasaaren, Nanne Ruuskasen, Julia Tunturin ja Lotta Lindströmin lisäksi Milja Kiviranta valittiin ensimmäistä kertaa A-maajoukkueeseen.

– Olen nähnyt Miljaa nuoresta asti ja nähnyt, että potentiaalia on. Nyt hänellä on alla todella hieno kausi ja hänet olisi voinut valita kentän parhaaksi pelaajaksi käytännössä jokaisessa ottelussa, päävalmentaja Saloranta sanoo.

Suomen ja Tanskan välisen otteluparin voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.

– Nousu A-liigaan olisi erittäin tärkeä asia meille jo pelkästään oman pelimme kehittämisen kannalta. Ja totta kai myös sitä ajatellen, että karsintojen pelaaminen A-liigassa antaisi mahdollisuuden päästä kisoihin myös jatkokarsinnan kautta. Sikäli panokset ovat todella isot, päävalmentaja kommentoi.­­­­

Nousukarsinnat käynnistyvät Helmareiden kotiottelulla Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 24. lokakuuta kello 19.00. Jälkimmäinen ottelu pelataan Kööpenhaminassa Parkenilla tiistaina 28. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Helmarit UEFA Nations Leaguen nousukarsintaotteluissa:

Katriina Talaslahti, Dijon FCO

Milla-Maj Majasaari, Røa

Anna Koivunen, Djurgårdens IF

Nanne Ruuskanen, Djurgårdens IF

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, West Ham United

Maaria Roth, HJK

Emmi Siren, Dijon FCO

Emma Koivisto, AC Milan

Nea Lehtola, SK Brann

Julia Tunturi, Vittsjö GIK

Adelina Engman, Brommapojkarna

Katariina Kosola, Malmö FF

Vilma Koivisto, Hammarby IF

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, West Ham United

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, SC Braga

Milja Kiviranta, HJK

Sanni Franssi, London City Lionesses

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Jutta Rantala, Leicester City

Oona Sevenius, Newcastle United

Lotta Lindström, London City Lionesses

