​​Naapurinvaaran valtakunnallinen maisemanhoitoalue hyväksyttiin OECM-alueeksi​

Ympäristöministeriö on hyväksynyt Naapurinvaaran valtakunnallisen maisemanhoitoalueen monimuotoisuutta tukevaksi alueeksi (OECM, Other Effective Area-based Conservation Measures). Naapurinvaara on Suomen ensimmäinen yksittäinen hyväksytty alue. Aiemmin OECM-kriteerit ovat täyttäneet metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja kestävän metsätalouden ympäristötukikohteet.

OECM-alueille asetettujen kriteerien mukaisesti Naapurinvaaralla turvataan tehokkaasti ja pitkäjänteisesti luontoarvoja, vaikka alue ei ole varsinainen suojelualue.

Tänäkin kesänä maisemanhoitoalueella on tehty hartiavoimin töitä esimerkiksi raivaamalla vesakoita ja torjumalla haitallisia vieraslajeja. OECM-status on tunnustus tehdystä työstä ja luottamuksen osoitus työn jatkuvuudelle.

– Kyläyhdistys haluaa turvata seudun luonto- ja maisema-arvot myös tulevaisuudessa sekä tuoda niitä esille niin paikallisille kuin matkailijoille. Vuosittaisen maisemanhoitotyön lisäksi haluamme kehittää aluetta. Parhaillaan työstämme perinnekasvipuutarhaa kyläkoulun tuntumaan sekä uutta opastekylttiä reitistön alkuun, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Iidamari Härkönen.

Paikallista yhteistyötä

Maisemanhoitotöissä käytetään mahdollisuuksien mukaan kyläläisten tai lähiseudun ammattilaisten osaamista. Myös kyläkoulun oppitunneilla hyödynnetään maisemanhoitoalueen kohteita ja tietämys välittyy siten suoraan seuraaville sukupolville.

Kyläyhdistyksen aisaparina töissä on usein Sotkamon kunta. Kunnalle Naapurinvaaran maisemanhoitoalue on arvokas osa paikallista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Kunta arvostaa alueen monimuotoisia luontoarvoja ja maisemaa, ja tukee sen hoitoa resurssiensa puitteissa.

– Yhteistyö aktiivisen kyläyhdistyksen kanssa on tärkeä osa maisemanhoitotyötä, ja kunta osallistuu siihen mahdollisuuksien mukaan. OECM-statuksen myötä Naapurinvaaran merkitys korostuu entisestään, ja haluamme osaltaan kunnassa edistää alueen säilymistä tuleville sukupolville, sanoo Sotkamon kunnan puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö Jukka Malinen.

Maisemanhoitoon suosituksia, ei vaatimuksia

Ympäristöministeriö hyväksyy monimuotoisuutta turvaavat alueet kansainvälisesti sovittujen ehtojen ja kriteeristön perusteella. Naapurinvaaran OECM-hakemusta valmisteltiin maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelman seurantaryhmässä, jonka valtuuttamana Kainuun ELY-keskus haki OECM-statusta alueelle. Naapurinvaaran maisemanhoitoalueen kriteeritarkastelu tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa osana Syken ja Luonnonvarakeskuksen yhteistä OECM-hanketta, joka tähtää Suomen monimuotoisuutta turvaavien alueiden kehittämiseen ja pilotointiin.

Valtakunnalliset maisemanhoitoalueet voivat soveltua monimuotoisuutta tukeviksi OECM-alueiksi silloin, kun ne tuottavat pitkäjänteisesti ja todennettavasti suotuisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle.

– OECM-alueilla on haluttu kansainvälisesti osoittaa, että myös muun maankäytön ohessa tehtävä työ luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on arvokasta ja välttämätöntä luontokadon pysäyttämiseksi. OECM tuo näkyvyyttä maanomistajien ja yhteisöjen tekemille ponnistuksille, kertoo Syken OECM-hankekoordinaattori Ilona Joenaalto.

OECM-status ei tuo maanomistajille uusia velvoitteita tai tiukennuksia alueiden käyttöön. Naapurinvaaran valtakunnallisen maisemanhoitoalueen käyttöä ohjaavat sen hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjatut suositukset.

Osaksi maailmanlaajuista suojelualueiden tietokantaa

Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteeseen pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden maa- ja vesialueiden pinta-alasta tulisi tällöin olla suojelun piirissä 30 prosenttia. Myönteisen päätöksen myötä Naapurinvaaran hehtaarit ovat osaltaan täyttämässä tätä tavoitetta. Suomen ympäristökeskus raportoi Naapurinvaaran valtakunnallisen maisemanhoitoalueen paikkatiedot Euroopan ympäristöviraston ylläpitämään suojeltujen ja monimuotoisuutta tukevien alueiden tietokantaan sekä sieltä edelleen maailmanlaajuiseen tietokantaan.

Monimuotoisuutta tukeva alue (OECM)