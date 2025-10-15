Suomen riistakeskus

Syksyn pimeys, kiimassa liikkuvat hirvet ja kiireiset työmatkat ovat kohtalokas yhdistelmä

15.10.2025 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus | Tiedote

Syksyn pimeys ja hirvieläinten kiima-aika lisäävät liikenneonnettomuuksien riskiä. Loka–marraskuussa hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat runsaasti, ja juuri aamu- ja iltahämärä osuvat vilkkaimpaan työmatkaliikenteeseen. Onkin aika hellätä kaasujalkaa ja siirtää katsetta pientareille.

Soita aina hätänumeroon 112, jos kolaroit hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa. Kolaripaikan merkitseminen auttaa suurriistavirka-avun (SRVA) loukkaantuneen eläimen jäljille.

Hirvieläinkolarin sattuessa:

  1. Huolehdi loukkaantuneista
  2. Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
  3. Soita 112
  4. Merkitse onnettomuuspaikka. Laita merkki kohtaan, josta loukkaantunut eläin poistui maastoon.

- Tarkka tieto onnettomuuspaikasta on kolariin joutuneen eläimen kohtalon selvittämisen kannalta tärkeää. Kolaripaikan voi merkitä riista.fi -sivuilta tulostettavalla riistaonnettomuusmerkillä tai muulla autosta löytyvällä, riistasuunnittelija Reima Laaja Suomen riistakeskuksesta sanoo.

SRVA välittää virka-apua

SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa. Organisaation käytännön toimijoita ovat kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat.

