Asumisoikeusasioiden neuvottelukunta: Asumisoikeusasuminen säilyy kohtuuhintaisena

Ympäristöministeriö julkaisi 2.7.2025 selvitysraportin asumisoikeusasuntojen uudistuotannon tuen lopettamisen vaikutuksista ja asumisoikeusjärjestelmän riskeihin liittyvistä ratkaisuista (Ympäristöministeriön julkaisuja 2025:19). Valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta on käsitellyt raporttia erityisesti sen johtopäätösten ja lainsäädännön kehittämistä koskevien toimenpide-ehdotusten osalta.

Selvitysraporttiin sisältyy erittäin tärkeä viesti asumisoikeusasunnossa asuville tai tällaista asuntoa harkitseville: asumisoikeusasuntojen uudistuotannon päättyminen ei vaaranna asumisoikeusjärjestelmän kykyä tuottaa kohtuuhintaista asumista. Käyttövastikkeet pysyvät jatkossakin merkittävästi markkinavuokratasoa alempina.

YM:n raportissa on esitetty kuusi toimenpide-ehdotusta asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi. Neuvottelukunta pitää ehdotuksia pääosin hyvinä, mutta katsoo, että ne olisivat voineet olla paikoin rohkeampiakin.

Ympäristöministeri Sari Multala ilmoitti raportin julkaisun yhteydessä ministeriön käynnistävän lainvalmistelun kolmen raportissa esitetyn ehdotuksen osalta. Nämä ehdotukset koskevat uusien asumisoikeussopimusten tekemistä vajaakäyttöön liittyvällä irtisanomisehdolla, asukkaiden mahdollisuutta lunastaa asumisoikeusasunto omaksi sekä kohteiden vapautumista käyttö- ja luovutusrajoituksista realisointitilanteissa.

Neuvottelukunta on toimittanut ympäristöministeriölle kannanottonsa selvitysraporttiin ja siinä esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin.

Katso raportti: ASO-neuvottelukunnan kannanotto 23.9.2025.

Lisätiedot

Jari Riskilä, Valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja

jari.riskila@asuntosaatio.fi

040 756 3817

Valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta on asumisoikeuslain 54 §:n nojalla asetettu asukkaiden ja asumisoikeusyhteisöjen välinen valtakunnallinen elin, jonka toimintaan osallistuu myös ympäristöministeriön, Valtiokonttorin ja Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen edustajia. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita.