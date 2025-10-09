KUTSU | Esimerkkiperheet -raportti julki keskiviikkona 29.10.
- Kenellä rahat riittävät ja kenellä eivät, kun edelleen leikataan?
- Miten veronkevennykset auttavat esimerkkiperheitä?
- Jääkö ostovoiman ennakoitu positiivinen käänne osalle perheistä vain haaveeksi?
Vastauksia kysymyksiin saadaan Laboren julkistaessa kuluttajien ostovoiman muutoksia kuvaavat ja ennustavat laskelmat keskiviikkona 29.10. klo 10-11.
Tilaisuus järjestetään hybridinä ja siinä esiintyvistä laskelmista vastaavat johtava tutkija Milla Nyyssölä ja ennustepäällikkö Juho Koistinen.
Paikka: Teams ja Laboren seminaarihuone (Economicum, 4. krs. Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki).
Ilmoittaudu raportin julkistustilaisuuteen 28.10. mennessä täällä. Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.
Esimerkkiperheet-raportti liittyy Laboren syksyn talousennusteeseen ja se rakentuu esimerkkiperhelaskelmista, joiden avulla seurataan kuvitteellisten perheiden tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä.
Esimerkkiperhelaskelmien verkkoversio on luettavissa 29.10. klo 00.01 alkaen osoitteessa https://labour.fi/ennusteet/. Esimerkkiperhelaskelmien ja ennusteen kaikki materiaalit voi ladata itselleen myös pdf-tiedostoina. Julkistamistilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen Laboren YouTube-kanavalla.
Yhteyshenkilöt
Milla Nyyssöläjohtava tutkijaTyömarkkinatPuh:045 7750 2062milla.nyyssola@labore.fi
Juho KoistinenennustepäällikköMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:040 940 2833juho.koistinen@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
