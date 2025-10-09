Työn ja talouden tutkimus LABORE

KUTSU | Esimerkkiperheet -raportti julki keskiviikkona 29.10.

14.10.2025 12:46:46 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu

  • Kenellä rahat riittävät ja kenellä eivät, kun edelleen leikataan?
  • Miten veronkevennykset auttavat esimerkkiperheitä?
  • Jääkö ostovoiman ennakoitu positiivinen käänne osalle perheistä vain haaveeksi? 
Kuva: Pexels.

Vastauksia kysymyksiin saadaan Laboren julkistaessa kuluttajien ostovoiman muutoksia kuvaavat ja ennustavat laskelmat keskiviikkona 29.10. klo 10-11.

Tilaisuus järjestetään hybridinä ja siinä esiintyvistä laskelmista vastaavat johtava tutkija Milla Nyyssölä ja ennustepäällikkö Juho Koistinen.

Paikka: Teams ja Laboren seminaarihuone (Economicum, 4. krs. Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki).

Ilmoittaudu raportin julkistustilaisuuteen 28.10. mennessä täällä. Etäosallistujille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Esimerkkiperheet-raportti liittyy Laboren syksyn talousennusteeseen ja se rakentuu esimerkkiperhelaskelmista, joiden avulla seurataan kuvitteellisten perheiden tulojen, verojen ja veronluontoisten maksujen sekä ostovoiman kehitystä. 

Esimerkkiperhelaskelmien verkkoversio on luettavissa 29.10. klo 00.01 alkaen osoitteessa https://labour.fi/ennusteet/. Esimerkkiperhelaskelmien ja ennusteen kaikki materiaalit voi ladata itselleen myös pdf-tiedostoina. Julkistamistilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen Laboren YouTube-kanavalla.

Avainsanat

laboreEsimerkkiperheet-raporttityön ja talouden tutkimus laboreostovoimakotitaloudet

Yhteyshenkilöt

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Labore (punainen tekstilogo)

Väitös: Kotoutumistoimenpiteet tukevat maahanmuuttaneiden työmarkkinoille pääsyä, anonyymit rekrytoinnit edistävät palkkaamista30.9.2025 08:05:16 EEST | Tiedote

Laboren tutkijapolulla väitöskirjaansa valmistellut KTM Sanni Kiviholma väittelee 3. lokakuuta Jyväskylän yliopistossa taloustieteen alaan kuuluvasta väitöskirjastaan. Tutkimus tarkastelee maahanmuuttaneiden asemaa työmarkkinoilla sekä maahanmuuton vaikutuksia työmarkkinoihin. Tulosten mukaan kotoutumistoimenpiteet tukevat työmarkkinoille pääsemistä, ja anonyymit rekrytoinnit palkkaamista. Määräaikaishaastatteluilla ei havaittu työllistymisvaikutusta. Lisäksi tutkimus osoittaa, että saatavuusharkinnan poisto lisäsi ulkomaalaisten työntekijöiden määrää poikkeusammateissa.

