Naantalin investointien huippuvuosi 2026 toteutuu heikentyneessä taloustilanteessa
Naantalin kaupungin talousarvio vuodelle 2026 tehdään aiempaa haastavammassa taloudellisessa tilanteessa. Syynä on mm. maassa vallitseva taantuma sekä kaupungin mittava investointiohjelma. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Naantali ei ole nostamassa kunnallis- eikä kiinteistöveroa, mutta varautuu sopeuttamisohjelman tekemiseen.
Kaupunginjohtaja Laura Leppäsen talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2029 esitellään kaupunginhallituksessa 20.10.2025. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion 3.11., jonka jälkeen sitä esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 10.11.
Naantalin verorahoitus kasvaa vähän ja valtionosuudet vähenevät ensi vuonna 500 000 eurolla. Kertaluontoisia tuloeriä, joita kaupunki sai vuonna 2025, ei ole enää tulossa.
Tilikauden tulos on -3,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot putoavat 900 000 eurolla ja toimintakulut kasvavat 1,9 milj. eli toimintakate kasvaa 4,7 % (2,8 milj.). Vuosikate on 8,5 milj., mikä ei kata suunnitelman mukaisia 10,9 miljoonan euron poistoja.
- Kuntatalouden kiristyessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että katsomme samaan suuntaan, tavoitellen samalla sekä kaupungin pitkäjänteistä kehittämistä että talouden tasapainoa, kaupunginjohtaja Laura Leppänen linjaa.
Kunnallisveroprosentti vuodelle 2026 pysytetään ennallaan ollen 6,4 %. Tämä on suomalaisessa kuntakentässä varsin alhainen veroprosentti. Myös kiinteistöveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.
Investoinnit tukevat muuttovetovoimaa ja hyvinvointia
Naantalin väkiluku elokuussa 2025 oli 20 317 asukasta. Kesäasukkaita Naantalissa on noin 17 000 henkilöä. Kehityssuunta on erinomainen, ottaen huomioon koko maan tilanne. Muuttovetovoimaa saadaan syntymään kaavoituksella, yhdyskuntateknisillä investoinneilla asuinalueisiin sekä luomalla uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin elää ja yrittää Naantalissa.
Naantalin vuoden 2026 suurimmat investointihankkeet ovat:
- Kalevanniemen oppimiskylät 4,5 milj. eur
- Kalevanniemen liikuntahalli 4,0 milj. eur
- Luonnonmaan perhetalon laajennus 1,9 milj. eur
- Kaivokadun saneeraus 1,8 milj. eur
- Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyt 1,6 milj. eur
- Keskustakorttelit 0,5 milj. eur
- Aurinkotien kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen 0,4 milj. eur
- Tavastin Kilta 0,25 milj. eur
- Karvetin monitoimitalo 0,12 milj. eur
- Kaupungintalon kunnostaminen 0,12 milj. eur
Vuonna 2026 valmistuu Kalevanniemen oppimiskylät ja Luonnonmaan perhetalon laajennus käynnistyy. Kalevanniemen liikuntahalli valmistuu 2026 ja se lisää merkittävästi naantalilaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen kapasiteettia.
Toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2026–2029 merkittävimpiä investointeja ovat edelleen koulu- ja päiväkotiverkkohankkeiden palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen, joka tuo merkittävät paineet Naantalin investointiohjelmaan. Tilojen uudistaminen on kuitenkin tärkeää modernien oppimisympäristöjen sekä terveellisten ja turvallisten tilojen näkökulmasta.
Investointitahtia on rauhoitettava ja sopeuttamista valmistellaan
Tänä vuonna Naantali on jo joutunut nostamaan lainaa ja ensi vuonna lainaa on suunniteltu otettavan 16,9 miljoonaa euroa. Lainataakka nousee 1280 euroon per asukas.
- Velkaantumistahti huolestuttaa. Naantalin on rauhoitettava investointitahtia ja panostettava kasvuun ja elinvoimaan, jotta tulorahoitusta saadaan lisää, toteaa Naantalin kaupungin talousjohtaja Heli Lähteenmäki.
Leppäsen ja Lähteenmäen mukaan Naantalin vakaa talous kestää yhden haasteellisen vuoden. Vuoden 2026 aikana kaupungin on kuitenkin luotava yhteinen näkemys, jotta saadaan aikaan sopeuttamispäätöksiä vuodelle 2027 ja käännytään kohti talouden tasapainoa.
- Laadimme vuodelle 2027 sopeuttamisohjelman yhteistyössä henkilöstömme kanssa. Kiihdytämme vapautuvista tiloista luopumista ja tarkastelemme investointiohjelmaa jatkuvasti uudelleen arvioiden, pitkäjänteiseen suunnitteluun pohjaten, Laura Leppänen toteaa.
Myös tuleva valtionosuusuudistus tulee vaikuttamaan kuntien talouteen, mutta uudistuksen sisällöstä tai aikataulusta ei ole vielä tietoa.
Uudessa kaupunkistrategiassa tehdään valintoja
Naantalin uutta kaupunkistrategiaa 2027-2030 laaditaan parhaillaan.
- Työ tehdään laajasti osallistaen, mutta strategisten valintojen tekeminen on lopulta luottamushenkilöiden tehtävä, Laura Leppänen muistuttaa.
Kaupunki tavoittelee valintoja tekevää ja ohjaavaa kaupunkistrategiaa, joka antaa suuntaviivat alkaneen valtuustokauden työlle aina seuraavan valtuustokauden alkuun saakka.
Talouden tunnuslukuja:
|
milj. euroa
|
2026
|
2027
|
2028
|
2029
|
Vuosikate
|
8,5
|
9,5
|
10,6
|
12,1
|
Tulos
|
-3,6
|
-1,9
|
-0,9
|
0,2
|
Investoinnit
|
25,2
|
17,6
|
15,2
|
14,8
|
Lainakanta
|
25,3
|
32,9
|
37
|
39,2
|
Lainakanta, e/as
|
1 236
|
1 595
|
1 777
|
1 870
