Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköisessä ajanvarauksessa laaja tekninen häiriö

14.10.2025 14:29:47 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä todettiin häiriö maanantaina 13.10.2025 aamulla. Häiriö on aiheuttanut sen, että Porvoossa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa ei toistaiseksi ole ollut mahdollista varata aikaa kausirokotukseen sähköisen ajanvarauksen kautta. Kausirokotusten ajanvaraus avautui maanantaina 13.10.2025 kello 9.

Aluksi vaikutti siltä, että runsas palvelun käyttö aiheutti järjestelmän kuormittumisen, mutta myöhemmin maanantai-iltana vika paikallistettiin sähköisen ajanvarausjärjestelmän ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän väliseen yhteyteen, kertoo hyvinvointialueen digijohtaja Tommi Karttaavi

"Yhteys järjestelmien välillä on ollut käytössä jo vuoden ja sitä testattiin laajasti viime viikolla, joten meille tämä tuli täysin yllättäen. Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta ja selvitämme aktiivisesti sen syitä yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa", Karttaavi sanoo.  

Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Pyydämme rokotusajan varaajia odottamaan vian korjaantumista, sillä on mahdollista, että sähköinen ajanvaraus alkaa toimia vielä tiistain 14.10.2025 aikana. Takaisinsoittopalvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut sähköisen ajanvarauksen häiriön vuoksi. 

Loviisan, Lapinjärven ja Sipoon sähköinen ajanvaraus toimii tälläkin hetkellä normaalisti. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Omfattande teknisk störning i Östra Nylands välfärdsområdes elektroniska tidsbokningssystem14.10.2025 14:34:28 EEST | Pressmeddelande

Måndagen den 13 oktober 2025 på morgonen upptäcktes en störning i den elektroniska tidsbokningen i Östra Nylands välfärdsområde. Störningen har medfört att det tills vidare inte har varit möjligt att boka tid för säsongsvaccination via elektronisk tidsbokning i Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila. Tidsbokningen för säsongsvaccinationer öppnades måndagen den 13 oktober 2025 kl. 9.

