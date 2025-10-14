Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköisessä ajanvarauksessa laaja tekninen häiriö
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä todettiin häiriö maanantaina 13.10.2025 aamulla. Häiriö on aiheuttanut sen, että Porvoossa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa ei toistaiseksi ole ollut mahdollista varata aikaa kausirokotukseen sähköisen ajanvarauksen kautta. Kausirokotusten ajanvaraus avautui maanantaina 13.10.2025 kello 9.
Aluksi vaikutti siltä, että runsas palvelun käyttö aiheutti järjestelmän kuormittumisen, mutta myöhemmin maanantai-iltana vika paikallistettiin sähköisen ajanvarausjärjestelmän ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän väliseen yhteyteen, kertoo hyvinvointialueen digijohtaja Tommi Karttaavi.
"Yhteys järjestelmien välillä on ollut käytössä jo vuoden ja sitä testattiin laajasti viime viikolla, joten meille tämä tuli täysin yllättäen. Olemme erittäin pahoillamme tilanteesta ja selvitämme aktiivisesti sen syitä yhdessä järjestelmätoimittajien kanssa", Karttaavi sanoo.
Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Pyydämme rokotusajan varaajia odottamaan vian korjaantumista, sillä on mahdollista, että sähköinen ajanvaraus alkaa toimia vielä tiistain 14.10.2025 aikana. Takaisinsoittopalvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut sähköisen ajanvarauksen häiriön vuoksi.
Loviisan, Lapinjärven ja Sipoon sähköinen ajanvaraus toimii tälläkin hetkellä normaalisti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
viestintä / kommunikationItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdeviestinta@itauusimaa.fi
Tommi KarttaaviDigijohtaja Digidirektör , Itä-Uudenmaan hyvinvointialue - Östra Nylands välfärdsområdePuh:0405374359tommi.karttaavi@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
