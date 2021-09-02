Madetoja-palkinto kuoronjohtaja-kapellimestari Nils Schweckendiekille
Suomen Säveltäjät ry juhlii kuluvana syksynä 80 toimintavuottaan muun muassa myöntämällä Madetoja-palkinnon ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen luovan säveltaiteen ja uuden musiikin esiin tuomisessa. Palkinto jaettiin Helsingin Musiikkitalolla keskiviikkona 15. lokakuuta järjestetyssä tilaisuudessa. Palkinnon sai kuoronjohtaja ja kapellimestari, professori Nils Schweckendiek.
Nils Schweckendiek on toiminut vuodesta 2014 kuoronjohdon professorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, vuodesta 2017 Musiikkitalon kuoron taiteellisena johtajana sekä Helsingin kamarikuoron taiteellisena johtajana vuodesta 2007. Hän on johtanut yli sata kantaesitystä, josta valtaosa on ollut suomalaista musiikkia.
Viime vuonna Helsingin kamarikuoro ja Uusinta Ensemble levyttivät Schweckendiekin johdolla Reconnaissance-kokonaisuuden Kaija Saariahon kuoroteoksista. Levytys palkittiin Grammylla, International Classical Music Awardilla sekä Emma-palkinnolla.
”Nils Schweckendiek on poikkeuksellisen uuttera luovan säveltaiteen puolestapuhuja, joka vaalii etenkin suomalaisen kuoromusiikin monimuotoisuutta ja uusiutumista”, totesi palkintopuheessaan Suomen Säveltäjien puheenjohtaja Osmo Tapio Räihälä.
Saksassa vuonna 1978 syntynyt Nils Schweckendiek varttui Englannissa, suoritti musiikin maisterin tutkinnon ensin Cambridgen yliopistossa ja sen jälkeen toisen maisterintutkinnon Sibelius-Akatemiassa, orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelmassa.
Hän on johtanut kuorojen lisäksi lukuisia orkestereita, kuten Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kaupunginorkesteria sekä Suomen Kansallisoopperan orkesteria, samoin kuin Leipzigin ja Ulmin oopperaorkestereita. Hän on esiintynyt myös pienempien kokoonpanojen ja kuorojen kanssa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
Schweckendiek on erikoistunut uuteen musiikkiin ja johtanut useita suomalaisten nykymusiikkiteosten kantaesityksiä. Hänelle on myönnetty ansioistaan lukuisia palkintoja. Nyt saamaansa Madetoja-palkintoa Schweckendiek pitää kunnianosoituksena myös yhteistyökumppaneilleen.
”Kuoron ja orkesterin johtaja tekee työtään aina yhdessä muiden kanssa. Itseäni kuitenkin huolettaa se, että ammattikuorojen toimintaedellytykset eivät ole Suomessa läheskään samat kuin ammattiorkestereilla. Pientä parannusta on toki tapahtunut, kun kuoroille avattiin mahdollisuus valtionosuuksiin;mutta vielä on paljon tehtävää, jotta pääsemme eteenpäin ja voimme säilyttää jo saavutetun kansainvälisen tason.”
Nils Schweckendiek toivoo, että Madetoja-palkinto nostaa esiin myös maahanmuuttajien merkityksen suomalaisen musiikkielämän kehittämisessä.
”Suomessa on vahva kotimainen kenttä, mutta Fredrik Paciuksesta alkaen sitä ovat rikastaneet ja monipuolistaneet myös muualta tänne tulleet ihmiset. Tätä ei ehkä ole aina haluttu tunnistaa ja tunnustaa.”
Vuonna 1988 perustettu, säveltäjä Leevi Madetojan kunniaksi nimetty Madetoja-palkinto jaettiin nyt 14. kerran. Palkittavalle lahjoitetaan kuvanveistäjä Matti Koskelan suunnittelema veistos. Sen ovat viimeksi saaneet sopraano Anu Komsi (2020) sekä kapellimestari Susanna Mälkki (2015).
Suomen Säveltäjät ry viettää 80-vuotisjuhliaan Turussa 20.–21. marraskuuta. Ohjelmassa on juhlavastaanotto sekä Turun filharmonisen orkesterin, What Ever Works! -festivaalin ja Turun Musiikkijuhlien konsertit, joiden ohjelmisto koostuu suomalaisesta nykymusiikista.
Suomalaisen musiikin päivänä 8. joulukuuta Musiikkitalolla järjestetään Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston apurahojen jakotilaisuus. Sibelius-rahasto täyttää niin ikään 80 vuotta ja jakaa muun muassa 26 000 euron Erik Bergman -työskentelyapurahan.
Nils Schweckendiekin kuva Madetoja-palkinnon jakotilaisuudesta on ladattavissa tästä linkistä 15.10. klo 18, kuvaaja Tuomas Tenkanen:
https://www.dropbox.com/scl/fo/ec8oa6et8l9psysxvvhrd/AOJUGhE_d-lHzdSxtyVdN6c?rlkey=ggezjcql8j6h0rynaslsy1353&st=fe5a6dcb&dl=0
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nils Schweckendiek
+358 50 379 2587, nils.schweckendiek@uniarts.fi
Vappu Verronen, toiminnanjohtaja, Suomen Säveltäjät ry
+358 40 500 5905, vappu.verronen@composers.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Säveltäjät ry
Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Färsaarilla kuullaan viiden suomalaissäveltäjän teokset2.9.2021 08:50:15 EEST | Tiedote
Teidote 2.9.2021. Pohjoismaisilla musiikkipäivillä Färsaarten Tórshavnissa kuullaan viiden suomalaissäveltäjän musiikkia 2.- 4. syyskuuta. Festivaalille on valittu teokset Rolf Gustavsonilta, Jaakko Mäntyjärveltä, Kaija Saariaholta, Mari Sainiolta ja Outi Tarkiaiselta. Festivaaliohjelman ensimmäinen suomalainen kantaesitys on Rolf Gustavsonin esitystilanteessa muuntuva Party Game for 2 Players. Lauantaina 4. syyskuuta kantaesityksensä saa Mari Sainion Together, jossa nykymusiikkiin yhdistyy färsaarelainen perinnelaulu.
Anu Komsi saa Suomen Säveltäjät ry:n Madetoja-palkinnon29.10.2020 06:50:00 EET | Tiedote
75-vuotisjuhlaansa viettävä Suomen Säveltäjät ry on myöntänyt Madetoja-palkinnon laulaja Anu Komsille.