Madetoja-palkinto kuoronjohtaja-kapellimestari Nils Schweckendiekille

Nils Schweckendiek on toiminut vuodesta 2014 kuoronjohdon professorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa, vuodesta 2017 Musiikkitalon kuoron taiteellisena johtajana sekä Helsingin kamarikuoron taiteellisena johtajana vuodesta 2007. Hän on johtanut yli sata kantaesitystä, josta valtaosa on ollut suomalaista musiikkia.

Viime vuonna Helsingin kamarikuoro ja Uusinta Ensemble levyttivät Schweckendiekin johdolla Reconnaissance-kokonaisuuden Kaija Saariahon kuoroteoksista. Levytys palkittiin Grammylla, International Classical Music Awardilla sekä Emma-palkinnolla.

”Nils Schweckendiek on poikkeuksellisen uuttera luovan säveltaiteen puolestapuhuja, joka vaalii etenkin suomalaisen kuoromusiikin monimuotoisuutta ja uusiutumista”, totesi palkintopuheessaan Suomen Säveltäjien puheenjohtaja Osmo Tapio Räihälä.

Saksassa vuonna 1978 syntynyt Nils Schweckendiek varttui Englannissa, suoritti musiikin maisterin tutkinnon ensin Cambridgen yliopistossa ja sen jälkeen toisen maisterintutkinnon Sibelius-Akatemiassa, orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelmassa.

Hän on johtanut kuorojen lisäksi lukuisia orkestereita, kuten Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kaupunginorkesteria sekä Suomen Kansallisoopperan orkesteria, samoin kuin Leipzigin ja Ulmin oopperaorkestereita. Hän on esiintynyt myös pienempien kokoonpanojen ja kuorojen kanssa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Schweckendiek on erikoistunut uuteen musiikkiin ja johtanut useita suomalaisten nykymusiikkiteosten kantaesityksiä. Hänelle on myönnetty ansioistaan lukuisia palkintoja. Nyt saamaansa Madetoja-palkintoa Schweckendiek pitää kunnianosoituksena myös yhteistyökumppaneilleen.

”Kuoron ja orkesterin johtaja tekee työtään aina yhdessä muiden kanssa. Itseäni kuitenkin huolettaa se, että ammattikuorojen toimintaedellytykset eivät ole Suomessa läheskään samat kuin ammattiorkestereilla. Pientä parannusta on toki tapahtunut, kun kuoroille avattiin mahdollisuus valtionosuuksiin;mutta vielä on paljon tehtävää, jotta pääsemme eteenpäin ja voimme säilyttää jo saavutetun kansainvälisen tason.”

Nils Schweckendiek toivoo, että Madetoja-palkinto nostaa esiin myös maahanmuuttajien merkityksen suomalaisen musiikkielämän kehittämisessä.

”Suomessa on vahva kotimainen kenttä, mutta Fredrik Paciuksesta alkaen sitä ovat rikastaneet ja monipuolistaneet myös muualta tänne tulleet ihmiset. Tätä ei ehkä ole aina haluttu tunnistaa ja tunnustaa.”

Vuonna 1988 perustettu, säveltäjä Leevi Madetojan kunniaksi nimetty Madetoja-palkinto jaettiin nyt 14. kerran. Palkittavalle lahjoitetaan kuvanveistäjä Matti Koskelan suunnittelema veistos. Sen ovat viimeksi saaneet sopraano Anu Komsi (2020) sekä kapellimestari Susanna Mälkki (2015).

Suomen Säveltäjät ry viettää 80-vuotisjuhliaan Turussa 20.–21. marraskuuta. Ohjelmassa on juhlavastaanotto sekä Turun filharmonisen orkesterin, What Ever Works! -festivaalin ja Turun Musiikkijuhlien konsertit, joiden ohjelmisto koostuu suomalaisesta nykymusiikista.

Suomalaisen musiikin päivänä 8. joulukuuta Musiikkitalolla järjestetään Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahaston apurahojen jakotilaisuus. Sibelius-rahasto täyttää niin ikään 80 vuotta ja jakaa muun muassa 26 000 euron Erik Bergman -työskentelyapurahan.

Nils Schweckendiekin kuva Madetoja-palkinnon jakotilaisuudesta on ladattavissa tästä linkistä 15.10. klo 18, kuvaaja Tuomas Tenkanen:

https://www.dropbox.com/scl/fo/ec8oa6et8l9psysxvvhrd/AOJUGhE_d-lHzdSxtyVdN6c?rlkey=ggezjcql8j6h0rynaslsy1353&st=fe5a6dcb&dl=0