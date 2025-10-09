Kutsu medialle: Varman tammi–syyskuun osavuositulos 2025

15.10.2025 08:56:54 EEST | Varma | Kutsu

Varma julkistaa tammi–syyskuun 2025 osavuosituloksen perjantaina 24.10.2025 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammi–syyskuun tuloksen. Sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho kertoo Varman sijoituksista ja markkinoiden näkymistä. 

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.     

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 23.10. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.       

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.    

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.     

Lämpimästi tervetuloa!        

Varman viestintä  

Yhteyshenkilöt

