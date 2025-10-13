SDP:n Haatainen: MOT paljastaa: Ammattillinen koulutus kriisissä – hallitus ei kuunnellut varoituksia

- Orpon hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammattillisesta koulutuksesta, ja nyt nähdään, mitä se tarkoittaa käytännössä. Kolmasosa oppilaitoksista kertoo joutuneensa vähentämään lähiopetusta säästöjen vuoksi.Tämä on suora seuraus hallituksen päätöksistä, Tuula Haatainen toteaa.



Orpon hallitus on viestinyt, että leikkaus kohdistuisi vain toista tutkintoa tekeviin.



- Tämä ei pidä paikkaansa. Opiskelijavuosien perusteella saatua rahoitusta ei ole korvamerkitty, ja monissa oppilaitoksissa aikuiset ja nuoret opiskelevat samoilla kursseilla, Haatainen muistuttaa.



Haatainen korostaa, että ammatillinen koulutus on monelle nuorelle tie työhön ja omaan elämään. Nyt hallituksen päätökset vievät sitä perustaa, jolle tulevaisuuden Suomea rakennetaan.



- Valitettavasti pelissä ovat nyt meidän nuoremme. Hallituksen leikkaukset heikentävät heidän mahdollisuuksiaan kouluttautua ja rakentaa omaa elämäänsä. Tämä on vastuuttoman politiikan seuraus, Haatainen päättää.