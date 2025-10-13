SDP:n Haatainen: MOT paljastaa: Ammattillinen koulutus kriisissä – hallitus ei kuunnellut varoituksia
Ylen MOT:n dokumentti paljastaa, että lähiopetuksen määrä ammattikouluissa on romahtanut 2020-luvulla. Orpon hallituksen leikkaukset ovat syventäneet kriisiä, josta varoitettiin jo etukäteen. Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) ei ole yllättynyt, vaan syvästi pettynyt hallituksen välinpitämättömyyteen.
- Orpon hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammattillisesta koulutuksesta, ja nyt nähdään, mitä se tarkoittaa käytännössä. Kolmasosa oppilaitoksista kertoo joutuneensa vähentämään lähiopetusta säästöjen vuoksi.Tämä on suora seuraus hallituksen päätöksistä, Tuula Haatainen toteaa.
Orpon hallitus on viestinyt, että leikkaus kohdistuisi vain toista tutkintoa tekeviin.
- Tämä ei pidä paikkaansa. Opiskelijavuosien perusteella saatua rahoitusta ei ole korvamerkitty, ja monissa oppilaitoksissa aikuiset ja nuoret opiskelevat samoilla kursseilla, Haatainen muistuttaa.
Haatainen korostaa, että ammatillinen koulutus on monelle nuorelle tie työhön ja omaan elämään. Nyt hallituksen päätökset vievät sitä perustaa, jolle tulevaisuuden Suomea rakennetaan.
- Valitettavasti pelissä ovat nyt meidän nuoremme. Hallituksen leikkaukset heikentävät heidän mahdollisuuksiaan kouluttautua ja rakentaa omaa elämäänsä. Tämä on vastuuttoman politiikan seuraus, Haatainen päättää.
Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Paula Werning: Mikä muuttui, ministeri Rantanen? – puheet ja teot ristiriitaisia13.10.2025 11:25:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Paula Werning ihmettelee, miten sisäministeriön linja sopimuspalokuntia kohtaan on kääntynyt täysin ympäri vain puolessatoista vuodessa.
SDP:n Tarja Filatov: Työelämä tarvitsee joustoa ja turvaa tasapainoisesti12.10.2025 11:17:24 EEST | Tiedote
Reiluissa työelämän pelisäännöissä ja työttömyyden hoidossa on joustoa ja turvaa. Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet sekä oikeudet tasapainossa. Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) muistuttaa, että tehokkaita työvoimapalveluita ei voida järjestää ilman riittäviä resursseja.
SDP:n Kymäläinen: Hallituksen päätös Savonlinnan monialaisen päivystyksen alasajosta on törkeä virhe11.10.2025 12:19:30 EEST | Tiedote
Eduskunta hylkäsi perjantaina 10.10. hallituspuolueiden äänin 95–85 kansalaisaloitteen Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisestä. Päätös sinetöi paitsi Oulaskankaan, myös muiden hyvinvointialueiden yöpäivystysten ja sairaalapalveluiden lakkautukset. Savonlinnan osalta tämä tarkoittaa monialaisen ympärivuorokautisen päivystystoiminnan supistumista ja leikkausten loppumista. SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää päätöstä vakavana virheenä ja suorana heikennyksenä itäsuomalaisten terveyspalveluihin.
SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus heikentää Itä-Suomen turvallisuutta jälleen11.10.2025 10:47:42 EEST | Tiedote
– Hallitus heikentää jälleen Itä-Suomen tilannetta, kun sairaalaverkon heikennykset osuvat kipeästi Varkauteen ja Iisalmeen, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Perjantaina hallituspuolueiden äänin siunattiin ympärivuorokautisen päivystyksen alasajo vuoden 2026 alusta alkaen Varkaudessa ja Iisalmessa. – On täysin käsittämätöntä kuin Itä-Suomeen satelee hallituksen puolelta iskuja toisensa perään, vaikka nyt pitäisi nimenomaan tukea aluetta, kun rajan sulkeutuminen on merkinnyt rajamaakunnissa isoa talouden heikennystä, Eskelinen jatkaa. Tämä leikkauspolitiikka on lyhytnäköistä ja voi varmuudella sanoa, että se kostautuu pidemmällä aikavälillä korkeampina kustannuksina, kun ihmiset eivät saa hoitoa ajoissa, etäisyydet palveluihin kasvavat ja samalla alueellinen eriarvoisuus lisääntyy. – Nämä toimet kokonaisuudessaan ovat jälleen kerran surullinen osoitus hallituksen piittaamattomuudesta Itä-Suomea kohtaan, Eskelinen päättää.
SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita11.10.2025 10:17:31 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme