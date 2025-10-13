Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Vasemmistoliitto ei kannata velkajarrusopimusta

14.10.2025 14:41:49 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan mukaan vasemmistoliitto ei allekirjoita velkajarrusopimusta isojen puolueiden sopiman kaltaisena. Koskela kirjoittaa asiasta blogissaan, jossa hän toteaa, ettei vasemmistoliitto ollut valmis hyväksymään sopimusta tällaisilla luvuilla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela

– EU-sääntelyä kireämmästä velkajarrusta tulisi käytännössä kasvujarru, joka edellyttäisi entistä tiukempaa leikkaamista matalasuhdanteessa, minkä tiedetään heikentävän työllisyyttä ja kasvua ja todennäköisesti vain kasvattavan Suomen velkasuhdetta, Koskela sanoo.

Talouden kasvaessa hyvin velan suhde talouden kokoon pienenee, minkä vuoksi velkajarru aktivoituu lähinnä huonon kasvun tai taantuman olosuhteissa. 

– Tällä hallituskaudella olemme nähneet, miten raju leikkaaminen matalasuhdanteessa ei ole taittanut velkaantumista, mutta työttömyys on kasvanut ennätyslukemiin. Velkajarrun myötä tulevatkin hallitukset olisivat pakotettuja sopeuttamaan juuri matalasuhdanteessa, Koskela sanoo.

– Leikkaaminen matalasuhdanteessa aiheuttaa mitä todennäköisimmin noidankehän, jossa joudutaan leikkaamaan myös kasvun edellytyksiä ja tavoite velkasuhteen pienentämisestä karkaa aina kauemmas, Koskela sanoo.

Koskela kirjoittaa blogissaan myös velkajarrusopimuksella muodostettavasta parlamentaarisesta työryhmästä joka tulisi jatkossa käyttämään merkittävää talouspoliittista valtaa. Koskela kyseenalaistaa parlamentaarisen työryhmän epäselvän aseman ja valtiovarainministeriön kasvavan vallan.

– Velkajarrusopimuksella muodostettava parlamentaarinen työryhmä tulisi käyttämään merkittävää talouspoliittista valtaa, mutta sen asema suhteessa valtiovarainvaliokuntaan ja eduskunnan budjettiprosessiin olisi varsin epäselvä, sanoo Koskela.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Sarkkinen: Oulaskankaan yöpäivystys on pidettävä auki – hallituksen “säästöt” tulevat kalliiksi8.10.2025 14:57:20 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen vaatii, että hallituspuolueet korjaavat virheensä ja turvaavat Oulaskankaan ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisen. Eduskunta käsittelee keskiviikkona kansalaisaloitetta, joka vaatii Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämistä. Aloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestetään perjantaina.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye