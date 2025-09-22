Koulutuksen toimintaedellytyksiä on vahvistettava Pirkanmaalla
Suomi tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa etenkin kasvumaakunnissa, kuten Pirkanmaalla. Koulutuksen kansallisia resursseja tulee kohdistaa alueille ja aloille, jotka turvaavat kansallista kilpailukykyä ja nostavat tuottavuutta. Pirkanmaan koulutusryhmä julkaisi kannanottonsa.
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen mukaan koulutuksen alueellinen ja sisällöllinen uudelleenkohdentaminen painottaen kasvumaakuntia helpottaisi osaajapulaa, nopeuttaisi työllistymistä ja vauhdittaisi talouden kasvua sekä vientivetoisen teollisuuden kehitystä.
Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus turvaa Pirkanmaan osaajatarpeet
Pirkanmaan koulutusryhmä muistuttaa, että alueen elinvoima ja kilpailukyky perustuvat vahvaan osaamiseen ja joustavaan koulutustarjontaan. Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus on keskeinen keino vastata yritysten ja yhteisöjen muuttuviin tarpeisiin sekä turvata yksilöiden työllistyminen.
Koulutusryhmä korostaa seuraavia toimenpiteitä:
- Resurssien riittävyys ja rahoituksen ennustettavuus on varmistettava pitkäjänteisen kehittämisen edellytyksenä. Resurssien turvaamiseksi on välttämätöntä tarkastella myös palveluverkon tiivistämistä valtakunnallisesti siten, että voimavarat kohdentuvat vaikuttavimpiin ratkaisuihin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulutuspisteiden keskittämistä vahvoihin kampuksiin, oppilaitosten päällekkäisyyksien karsimista sekä digitaalisten ja liikkuvien palvelujen vahvistamista niin, että koulutus säilyy saavutettavana koko maakunnassa.
- Joustavat koulutuspolut on turvattava, jotta työvoimapulaan ja uusiin osaamistarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.
- Ennakoivaa yhteistyötä työelämän, oppilaitosten ja kuntien välillä on vahvistettava, jotta koulutustarjonta vastaa työmarkkinoiden tarpeita.
Korkeakoulujen tulokset puhuvat puolestaan – rahoitus ja rakenteet eivät saa jäädä jälkeen
Suomen korkeakoulut ovat vahvassa kasvussa ja tuottavat yhteiskunnalle entistä enemmän osaamista ja innovaatioita.
Vuoteen 2010 verrattuna yliopistot ovat lisänneet valmistuneiden tutkintojen määrää 22,2 %, vertaisarvioituja julkaisuja 36,7 % ja patentteja ja keksintöilmoituksia peräti 830 %. Uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut 44,2 %, ja tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on noussut 29,9 %, mikä kertoo sekä opiskelijoiden että yliopistojen sitoutumisesta tulokselliseen toimintaan. Samaan aikaan valtion perusrahoitus on laskenut 6,1 %.
Ammattikorkeakoulujen tarjoamien tutkintojen rahoitus on puolittunut kymmenessä vuodessa yhtäältä rahoitusleikkausten ja toisaalta kasvavien opiskelijamäärien vuoksi. Ammattikorkeakoulut tuottivat vuonna 2024 vuoteen 2014 verrattuna 62 % enemmän tutkintoja samalla rahoituksella.
Tämä on kestämätön kehityssuunta: korkeakoulut tekevät enemmän ja vaikuttavammin kuin koskaan, mutta niiden taloudellinen perusta heikkenee.
Kasvun rinnalla on noussut esiin myös korkeakoulutuksen kohtaanto-ongelma. Vuonna 2024 kevään haussa oli tarjolla noin 64 000 korkeakoulujen aloituspaikkaa, mutta silti yli 14 800 paikkaa (13,4 %) jäi täyttämättä – yliopistoissa jopa lähes 19 %. Hakijoita kyllä riittää, mutta paikat, hakutoiveet ja työelämän tarpeet eivät kohtaa. Pelkkä aloituspaikkojen lisääminen ei riitä, vaan ongelma kytkeytyy alojen vetovoimaan, alueellisiin eroihin, työmarkkinoiden muutoksiin ja ohjauksen puutteisiin.
Koulutusryhmä edellyttää:
- Rahoituksen vahvistamista ja ennakoitavuutta, jotta korkeakoulut voivat vastata kasvaviin koulutus- ja tutkimusvaatimuksiin ilman laadun heikkenemistä.
- Rakenteellisia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan, kuten koulutustarpeen parempaa ennakointia, alueellisen liikkuvuuden tukemista, joustavampia valintajärjestelmiä ja vahvempaa urasuunnitteluohjausta.
- Yhteistyötä valtion, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken, jotta koulutustarjonta ja työmarkkinoiden tarpeet saadaan nykyistä parempaan tasapainoon.
Korkeakoulut ovat Suomen kilpailukyvyn, innovaatioiden ja hyvinvoinnin kivijalka. On välttämätöntä, että valtio tunnustaa nämä tulokset ja turvaa riittävän perusrahoituksen – samalla kun koko korkeakoulujärjestelmä uudistetaan vastaamaan hakijoiden ja työelämän muuttuvaa todellisuutta.
Ilman vahvaa ja ennakoitavaa rahoitusta sekä rakenteellisia uudistuksia vaarannamme osaamispohjan, jolla rakennetaan Suomen tulevaisuutta.
Pirkanmaan koulutusryhmä
Allekirjoittajat:
Peer Haataja, varatoimitusjohtaja, Tampereen kauppakamari
Jari Yltävä, rehtori, AhlmanEdu
Ari-Pekka Anttila, koulutusjohtaja, Ammattiopisto Luovi
Marja Sutela, vararehtori, Tampereen yliopisto
Kirsi Viskari, johtaja, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU
Katja Komulainen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu
Elina Purho, elinkeinoasioiden asiantuntija, Pirkanmaan Yrittäjät
Raimo Alarova, kuntayhtymäjohtaja/rehtori, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä
Jaro Koikkalainen, rehtori, Aitoon koulutuskeskus
Marjaana Eskelinen, rehtori, Varalan urheiluopisto
Teppo Tapani, rehtori, Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Jussi Savolainen, alueasiantuntija OAJ, SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustaja
Katja Luojus, TKIO-palvelujohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
Jari Kolehmainen, strategiajohtaja, Pirkanmaan liitto
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan koulutusryhmän puheenjohtaja Peer Haataja, p. 040 553 5535, peer.haataja@tampereenkauppakamari.fi
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030 – anna palautetta maakuntastrategiasta22.9.2025 12:50:40 EEST | Tiedote
Millainen Pirkanmaa on vuonna 2030? Pirkanmaan liitto on yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa hahmotellut Pirkanmaan menestyksen edellytyksiä ja tulevaisuuden suuntaa. Nyt haluamme saada palautetta asukkailta ja sidosryhmiltä. Maakuntastrategia ja sen ympäristöselostuksen luonnos ovat nähtävillä 24.9.–24.10. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.
Valtatie 3 on Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä22.9.2025 12:22:26 EEST | Tiedote
Valtatie 3 on Suomen merkittävimpiä raskaan liikenteen kuljetuskäytäviä ja erityisesti maamme alkutuotannon ja ruokakuljetusten ykkösväylä. Entistä tärkeämmäksi ovat tulleet myös huoltovarmuuden ja sotilaallisen liikkuvuuden näkökulmat. Kolmostien varren vaikuttajat nostavat esiin erityisesti väylän perusparannustarpeita. Kolmostien vaikuttajat kokoontuivat yhteysväliseminaariin Ikaalisiin.
Pirkanmaan kunnat saavat ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden hyödyntämiseen apua4.9.2025 10:04:03 EEST | Artikkeli
Pirkanmaan liitto on mukana kahdessa uudessa valtakunnallisessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeessa. Toinen on kiertotaloutta edistävä KOPPI-hanke ja toinen ilmastotyön ja vihreän siirtymän seurantaa kehittävä Tehoava.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman: Pirkanmaan palkinnon luovutuspuhe1.9.2025 21:37:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus myönsi vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille. Stipendin, 7000 euroa, sai Pirkanmaan Reserviläispiiri käytettäväksi nuorten pirkanmaalaisten maanpuolustustyöhön ja maanpuolustustahdon vaalimiseen nuorten ikäluokkien keskuudessa. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman luovutti palkinnon Pirkan päivän vastaanotolla.
Pirkanmaan palkinto Patrian Pirkanmaan toiminnoille1.9.2025 21:34:51 EEST | Tiedote
Pirkanmaan liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2025 Pirkanmaan palkinnon puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patrian Pirkanmaan toiminnoille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme