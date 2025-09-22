Koulutuksen toimintaedellytyksiä on vahvistettava Pirkanmaalla

Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen mukaan koulutuksen alueellinen ja sisällöllinen uudelleenkohdentaminen painottaen kasvumaakuntia helpottaisi osaajapulaa, nopeuttaisi työllistymistä ja vauhdittaisi talouden kasvua sekä vientivetoisen teollisuuden kehitystä.

Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus turvaa Pirkanmaan osaajatarpeet

Pirkanmaan koulutusryhmä muistuttaa, että alueen elinvoima ja kilpailukyky perustuvat vahvaan osaamiseen ja joustavaan koulutustarjontaan. Kysyntälähtöinen ammatillinen koulutus on keskeinen keino vastata yritysten ja yhteisöjen muuttuviin tarpeisiin sekä turvata yksilöiden työllistyminen.

Koulutusryhmä korostaa seuraavia toimenpiteitä:

Resurssien riittävyys ja rahoituksen ennustettavuus on varmistettava pitkäjänteisen kehittämisen edellytyksenä. Resurssien turvaamiseksi on välttämätöntä tarkastella myös palveluverkon tiivistämistä valtakunnallisesti siten, että voimavarat kohdentuvat vaikuttavimpiin ratkaisuihin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi koulutuspisteiden keskittämistä vahvoihin kampuksiin, oppilaitosten päällekkäisyyksien karsimista sekä digitaalisten ja liikkuvien palvelujen vahvistamista niin, että koulutus säilyy saavutettavana koko maakunnassa.

Joustavat koulutuspolut on turvattava, jotta työvoimapulaan ja uusiin osaamistarpeisiin voidaan reagoida nopeasti.

Ennakoivaa yhteistyötä työelämän, oppilaitosten ja kuntien välillä on vahvistettava, jotta koulutustarjonta vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Korkeakoulujen tulokset puhuvat puolestaan – rahoitus ja rakenteet eivät saa jäädä jälkeen

Suomen korkeakoulut ovat vahvassa kasvussa ja tuottavat yhteiskunnalle entistä enemmän osaamista ja innovaatioita.

Vuoteen 2010 verrattuna yliopistot ovat lisänneet valmistuneiden tutkintojen määrää 22,2 %, vertaisarvioituja julkaisuja 36,7 % ja patentteja ja keksintöilmoituksia peräti 830 %. Uusien opiskelijoiden määrä on kasvanut 44,2 %, ja tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on noussut 29,9 %, mikä kertoo sekä opiskelijoiden että yliopistojen sitoutumisesta tulokselliseen toimintaan. Samaan aikaan valtion perusrahoitus on laskenut 6,1 %.

Ammattikorkeakoulujen tarjoamien tutkintojen rahoitus on puolittunut kymmenessä vuodessa yhtäältä rahoitusleikkausten ja toisaalta kasvavien opiskelijamäärien vuoksi. Ammattikorkeakoulut tuottivat vuonna 2024 vuoteen 2014 verrattuna 62 % enemmän tutkintoja samalla rahoituksella.

Tämä on kestämätön kehityssuunta: korkeakoulut tekevät enemmän ja vaikuttavammin kuin koskaan, mutta niiden taloudellinen perusta heikkenee.

Kasvun rinnalla on noussut esiin myös korkeakoulutuksen kohtaanto-ongelma. Vuonna 2024 kevään haussa oli tarjolla noin 64 000 korkeakoulujen aloituspaikkaa, mutta silti yli 14 800 paikkaa (13,4 %) jäi täyttämättä – yliopistoissa jopa lähes 19 %. Hakijoita kyllä riittää, mutta paikat, hakutoiveet ja työelämän tarpeet eivät kohtaa. Pelkkä aloituspaikkojen lisääminen ei riitä, vaan ongelma kytkeytyy alojen vetovoimaan, alueellisiin eroihin, työmarkkinoiden muutoksiin ja ohjauksen puutteisiin.

Koulutusryhmä edellyttää:

Rahoituksen vahvistamista ja ennakoitavuutta, jotta korkeakoulut voivat vastata kasvaviin koulutus- ja tutkimusvaatimuksiin ilman laadun heikkenemistä. Rakenteellisia ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan, kuten koulutustarpeen parempaa ennakointia, alueellisen liikkuvuuden tukemista, joustavampia valintajärjestelmiä ja vahvempaa urasuunnitteluohjausta. Yhteistyötä valtion, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kesken, jotta koulutustarjonta ja työmarkkinoiden tarpeet saadaan nykyistä parempaan tasapainoon.





Korkeakoulut ovat Suomen kilpailukyvyn, innovaatioiden ja hyvinvoinnin kivijalka. On välttämätöntä, että valtio tunnustaa nämä tulokset ja turvaa riittävän perusrahoituksen – samalla kun koko korkeakoulujärjestelmä uudistetaan vastaamaan hakijoiden ja työelämän muuttuvaa todellisuutta.

Ilman vahvaa ja ennakoitavaa rahoitusta sekä rakenteellisia uudistuksia vaarannamme osaamispohjan, jolla rakennetaan Suomen tulevaisuutta.

Pirkanmaan koulutusryhmä

Allekirjoittajat:



Peer Haataja, varatoimitusjohtaja, Tampereen kauppakamari

Jari Yltävä, rehtori, AhlmanEdu

Ari-Pekka Anttila, koulutusjohtaja, Ammattiopisto Luovi

Marja Sutela, vararehtori, Tampereen yliopisto

Kirsi Viskari, johtaja, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

Katja Komulainen, vararehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Elina Purho, elinkeinoasioiden asiantuntija, Pirkanmaan Yrittäjät

Raimo Alarova, kuntayhtymäjohtaja/rehtori, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä

Jaro Koikkalainen, rehtori, Aitoon koulutuskeskus

Marjaana Eskelinen, rehtori, Varalan urheiluopisto

Teppo Tapani, rehtori, Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Jussi Savolainen, alueasiantuntija OAJ, SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustaja

Katja Luojus, TKIO-palvelujohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Jari Kolehmainen, strategiajohtaja, Pirkanmaan liitto