Kansainvälinen vertailu: Suomen eläkejärjestelmä kahdeksanneksi paras, luotettavuudessa huippuluokkaa
Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kahdeksanneksi kansainvälisessä Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailussa. Suomen sijoitus heikkeni yhden sijan edellisvuodesta. Eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudessa Suomi arvioidaan edelleen maailman parhaimmaksi.
Suomen eläkejärjestelmää pidetään maailmalla luotettavana ja vakaana, ja se on jo pitkään saanut hyvät arvosanat maailman kattavimmassa eläkejärjestelmien vertailututkimuksessa.
Tänä vuonna Suomen kokonaispisteet Mercer-vertailussa nousivat hieman. Mutta pieni parannus ei enää riittänyt.
– Tällä kertaa lähes kaikilla mailla pisteet nousivat, osalla paljonkin. Tämä johtuu maissa tehtyjen eläkeuudistusten lisäksi indikaattorien tarkistuksista. Hyvistä pisteistään huolimatta Suomi tippui nyt yhden sijan, Eläketurvakeskuksen (ETK) yhteyspäällikkö Mika Vidlund kertoo.
Mercer-vertailu pisteyttää maita eläkkeiden riittävyyden, eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden sekä hallinnon luotettavuuden perusteella. ETK:n johtaja Allan Paldanius pitää Suomen kokonaispisteitä melko hyvinä.
– Muihin kärkikymmenikön maihin verrattuna meillä on hieman enemmän haasteita taloudellisessa kestävyydessä ja eläketurvan riittävyydessä, mutta erot maiden välillä eivät ole suuret. Sen sijaan hallinnon luotettavuudessa pärjäämme mainiosti, jopa esimerkillisesti.
Taloudellisesti kestävin eläketurva löytyy Mercerin mukaan Islannista, Tanskasta ja Alankomaista. Yhteistä näille maille on täysin rahastoidut, maksuperusteiset eläkejärjestelmät, jotka kattavat valtaosan työikäisestä väestöstä.
Suomessa poikkeuksellisen hyvä hallinto – meillä eläke tulee yhdeltä luukulta
Suomen eläkejärjestelmän hallinnosta Mercerin arvio on muuttumaton: Suomi saa jälleen maailman parhaimmat pisteet.
– Kansalaiselle tämä näkyy esimerkiksi eläkkeiden hakemisessa. Meillä vanhuuseläkkeen saa helposti ja nopeasti yhdeltä luukulta. Monessa muussa maassa eläke on palasina eri laitoksissa, ja jokaisen palasen joutuu hakemaan erikseen, Allan Paldanius toteaa.
Hallinnon luotettavuuden arvioinnissa Mercer tarkastelee muun muassa eläkejärjestelmän toimintakykyä, läpinäkyvyyttä, sääntelyä ja hallintokulujen kohtuullisuutta.
Ruotsi nousi Suomen ohi
Pohjoismaisesta näkökulmasta Mercerin vuosittainen vertailu tarjoaa ison yllätyksen. Suomen eläkejärjestelmä on tähän asti saanut Ruotsia paremmat pisteet. Mutta nyt Ruotsi on noussut Suomen ohi.
ETK:n Mika Vidlund näkee naapurin nousulle useita syitä.
– Kestävyydeltään Ruotsi on aina ollut vertailun kärkimaita, mutta kokonaispisteissä silti Pohjoismaiden heikoin. Se ei ole jäänyt maan mediassakaan vailla huomiota. Painetta uudistuksiin on tullut jo pitkään.
Ruotsi on tänä vuonna kirinyt sekä eläketurvan riittävyydessä että järjestelmän taloudellisessa kestävyydessä, mutta erityisesti maan asema vahvistui hallinnon luotettavuudessa.
– Ruotsissa on hiljattain toteutettu useita merkittäviä uudistuksia. AP-puskurirahastojen hallintoa ja sijoitussääntöjä on uudistettu, myös työmarkkinaeläkeyhtiöissä on vahvistettu riskienhallintaa sekä selkeytetty hallinnon vastuita.
Mikä Mercer?
Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailun laatii kansainvälinen konsulttiyhtiö Mercer, joka pisteyttää eri maiden eläkejärjestelmiä yli 50 indikaattorin perusteella.
Maiden kokonaispisteet lasketaan painotetun keskiarvon perusteella. Eläkkeiden riittävyyspisteitä painotetaan 40 prosenttia, kestävyyspisteitä 35 prosenttia, ja luotettavuuspisteitä 25 prosenttia.
Tänä vuonna vertailuun osallistui 52 maata, joissa asuu kaksi kolmasosaa maailman väestöstä. Uusina maina vertailussa ovat Kuwait, Namibia, Oman ja Panama.
Global Pension Index -vertailua on julkaistu vuodesta 2009.
Mercerin suositukset eläkesijoittajille ja valtiovallalle
Eläkesijoittamisessa on tasapainoiltava eläketurvan tarpeiden ja kansallisten etujen välillä, esittää kansainvälinen konsulttiyhtiö Mercer tuoreessa vuosiraportissaan.
Hallitukset ympäri maailmaa vaikuttavat eläkerahastojen sijoituksiin ja monissa tapauksissa myös rajoittavat niitä. Kasvava kansainvälinen epävarmuus ja eläkerahastojen varojen lisääntyvä määrä ovat nyt saaneet jotkut hallitukset harkitsemaan eläkerahastojen kotimaisen sijoittamisen edistämistä kansallisesti tärkeille alueille, yhteiskunnan pitkän aikavälin hyödyksi.
Mercer suosittelee valtioille kahdeksaa periaatetta eri intressien yhteensovittamiseksi.
1. Eläke etusijalle
Eläkerahaston ensisijainen tehtävä on turvata säädyllinen eläketurva.
2. Reilu peli
Rahaston hoitajien pitää aina toimia rahaston jäsenten edun mukaisesti.
3. Hyvä hallinto
Lainsäädännön tulisi vaatia, että jokaisella rahastolla on selkeä suunnitelma sijoituksista ja että ne toimivat vastuullisesti.
4. Vapaat kädet sijoituksiin
Rahastojen pitää voida harkita monenlaisia sijoituskohteita, jotka sopivat niiden kokoon ja tarpeisiin. Mahdollisuudet riippuvat myös maan taloudesta.
5. Kannustimia, ei pakkoja
Valtio voi tehdä tietyistä sijoituksista houkuttelevia, mutta ei saisi pakottaa rahastoja sijoittamaan tietyllä tavalla. Päätös kuuluu rahastolle.
6. Enemmän yhteistyötä
Rahastot voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja valtion kanssa, jotta ne voivat sijoittaa isompiin hankkeisiin, kuten vaikka infrastruktuuriin.
7. Avoimuutta, ei rajoja
Sijoituksista, tuotoista ja riskeistä pitää raportoida avoimesti, mutta ei ole tarvetta asettaa tiukkoja rajoja tai palkkiokattoja.
8. Kokonaiskuva pidettävä mielessä
Jos eläkerahastot ovat iso osa maan taloutta, hallitusten pitää miettiä, miten rahastoja koskevat päätökset vaikuttavat nykyisiin ja tuleviin eläkeläisiin.
Aiheesta lisää
Mercer Global Pension Index
ETK: Kansainvälisiä arvioita Suomen eläkejärjestelmästä
Yhteyspäällikkö Mika Vidlund, puh. 029 411 2614, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Johtaja Allan Paldanius, 029 411 2949, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Avainsanat
Kuvat
Liitteet
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Eläketurvakeskus (ETK)
Pensionsbarometern: Över hälften av finländarna anser att pensionsreformen är bra1.7.2025 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Ungefär 55 procent av finländarna anser att förslaget till pensionsreform, som det avtalades om i januari, är åtminstone ganska bra. Enligt pensionsbarometern litar ungefär hälften av finländarna på pensionssystemet – förtroendet har minskat jämfört med tidigare enkäter. Svaren i barometern återspeglar en allmän ökad osäkerhet.
Eläkebarometri: Yli puolet suomalaisista pitää eläkeuudistusta hyvänä1.7.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisista noin 55 prosenttia pitää tammikuussa sovittua eläkeuudistusesitystä vähintään melko hyvänä. Eläkebarometrin mukaan noin puolet suomalaisista luottaa eläkejärjestelmään – luottamus on laskenut edellisiin kyselyihin verrattuna. Barometrin vastauksista heijastuu yleinen epävarmuuden lisääntyminen.
Mer än hälften av finländarna i arbetsför ålder sparar för pensionstiden – sparandet har ökat speciellt bland yngre28.4.2025 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Privat sparande för pensionstiden har blivit klart vanligare under de senaste tio åren. Över hälften av 25–67-åringarna sparade eller hade sparat för pensionärstiden år 2024, framgår av Pensionsskyddscentralens (PSC) omfattande enkätundersökning.
Yli puolet työikäisistä säästää eläkeaikaa varten – etenkin nuorten säästäminen lisääntynyt28.4.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten on yleistynyt selvästi kymmenen viime vuoden aikana. Yli puolet 25–67-vuotiaista säästi tai oli säästänyt eläkeikää varten vuonna 2024, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) laajassa kyselytutkimuksessa.
Internationell jämförelse av pensionsfondernas avkastning: Finländarna i spetsen23.4.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
År 2024 var överraskande bra för pensionsfondernas placeringar på olika håll i världen. I en internationell avkastningsjämförelse gjord av Pensionsskyddscentralen (PSC) översteg den genomsnittliga realavkastningen långtidssiffrorna. De finländska pensionsfonderna placerade sig bland de bästa i sin serie.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme