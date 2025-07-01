Kansainvälinen vertailu: Suomen eläkejärjestelmä kahdeksanneksi paras, luotettavuudessa huippuluokkaa

Suomen eläkejärjestelmää pidetään maailmalla luotettavana ja vakaana, ja se on jo pitkään saanut hyvät arvosanat maailman kattavimmassa eläkejärjestelmien vertailututkimuksessa.

Tänä vuonna Suomen kokonaispisteet Mercer-vertailussa nousivat hieman. Mutta pieni parannus ei enää riittänyt.

– Tällä kertaa lähes kaikilla mailla pisteet nousivat, osalla paljonkin. Tämä johtuu maissa tehtyjen eläkeuudistusten lisäksi indikaattorien tarkistuksista. Hyvistä pisteistään huolimatta Suomi tippui nyt yhden sijan, Eläketurvakeskuksen (ETK) yhteyspäällikkö Mika Vidlund kertoo.

Mercer-vertailu pisteyttää maita eläkkeiden riittävyyden, eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden sekä hallinnon luotettavuuden perusteella. ETK:n johtaja Allan Paldanius pitää Suomen kokonaispisteitä melko hyvinä.

– Muihin kärkikymmenikön maihin verrattuna meillä on hieman enemmän haasteita taloudellisessa kestävyydessä ja eläketurvan riittävyydessä, mutta erot maiden välillä eivät ole suuret. Sen sijaan hallinnon luotettavuudessa pärjäämme mainiosti, jopa esimerkillisesti.

Taloudellisesti kestävin eläketurva löytyy Mercerin mukaan Islannista, Tanskasta ja Alankomaista. Yhteistä näille maille on täysin rahastoidut, maksuperusteiset eläkejärjestelmät, jotka kattavat valtaosan työikäisestä väestöstä.

Suomessa poikkeuksellisen hyvä hallinto – meillä eläke tulee yhdeltä luukulta

Suomen eläkejärjestelmän hallinnosta Mercerin arvio on muuttumaton: Suomi saa jälleen maailman parhaimmat pisteet.

– Kansalaiselle tämä näkyy esimerkiksi eläkkeiden hakemisessa. Meillä vanhuuseläkkeen saa helposti ja nopeasti yhdeltä luukulta. Monessa muussa maassa eläke on palasina eri laitoksissa, ja jokaisen palasen joutuu hakemaan erikseen, Allan Paldanius toteaa.

Hallinnon luotettavuuden arvioinnissa Mercer tarkastelee muun muassa eläkejärjestelmän toimintakykyä, läpinäkyvyyttä, sääntelyä ja hallintokulujen kohtuullisuutta.

Ruotsi nousi Suomen ohi

Pohjoismaisesta näkökulmasta Mercerin vuosittainen vertailu tarjoaa ison yllätyksen. Suomen eläkejärjestelmä on tähän asti saanut Ruotsia paremmat pisteet. Mutta nyt Ruotsi on noussut Suomen ohi.

ETK:n Mika Vidlund näkee naapurin nousulle useita syitä.

– Kestävyydeltään Ruotsi on aina ollut vertailun kärkimaita, mutta kokonaispisteissä silti Pohjoismaiden heikoin. Se ei ole jäänyt maan mediassakaan vailla huomiota. Painetta uudistuksiin on tullut jo pitkään.

Ruotsi on tänä vuonna kirinyt sekä eläketurvan riittävyydessä että järjestelmän taloudellisessa kestävyydessä, mutta erityisesti maan asema vahvistui hallinnon luotettavuudessa.

– Ruotsissa on hiljattain toteutettu useita merkittäviä uudistuksia. AP-puskurirahastojen hallintoa ja sijoitussääntöjä on uudistettu, myös työmarkkinaeläkeyhtiöissä on vahvistettu riskienhallintaa sekä selkeytetty hallinnon vastuita.

Mikä Mercer?

Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailun laatii kansainvälinen konsulttiyhtiö Mercer, joka pisteyttää eri maiden eläkejärjestelmiä yli 50 indikaattorin perusteella.

Maiden kokonaispisteet lasketaan painotetun keskiarvon perusteella. Eläkkeiden riittävyyspisteitä painotetaan 40 prosenttia, kestävyyspisteitä 35 prosenttia, ja luotettavuuspisteitä 25 prosenttia.

Tänä vuonna vertailuun osallistui 52 maata, joissa asuu kaksi kolmasosaa maailman väestöstä. Uusina maina vertailussa ovat Kuwait, Namibia, Oman ja Panama.

Global Pension Index -vertailua on julkaistu vuodesta 2009.

Mercerin suositukset eläkesijoittajille ja valtiovallalle

Eläkesijoittamisessa on tasapainoiltava eläketurvan tarpeiden ja kansallisten etujen välillä, esittää kansainvälinen konsulttiyhtiö Mercer tuoreessa vuosiraportissaan.

Hallitukset ympäri maailmaa vaikuttavat eläkerahastojen sijoituksiin ja monissa tapauksissa myös rajoittavat niitä. Kasvava kansainvälinen epävarmuus ja eläkerahastojen varojen lisääntyvä määrä ovat nyt saaneet jotkut hallitukset harkitsemaan eläkerahastojen kotimaisen sijoittamisen edistämistä kansallisesti tärkeille alueille, yhteiskunnan pitkän aikavälin hyödyksi.

Mercer suosittelee valtioille kahdeksaa periaatetta eri intressien yhteensovittamiseksi.

1. Eläke etusijalle

Eläkerahaston ensisijainen tehtävä on turvata säädyllinen eläketurva.

2. Reilu peli

Rahaston hoitajien pitää aina toimia rahaston jäsenten edun mukaisesti.

3. Hyvä hallinto

Lainsäädännön tulisi vaatia, että jokaisella rahastolla on selkeä suunnitelma sijoituksista ja että ne toimivat vastuullisesti.

4. Vapaat kädet sijoituksiin

Rahastojen pitää voida harkita monenlaisia sijoituskohteita, jotka sopivat niiden kokoon ja tarpeisiin. Mahdollisuudet riippuvat myös maan taloudesta.

5. Kannustimia, ei pakkoja

Valtio voi tehdä tietyistä sijoituksista houkuttelevia, mutta ei saisi pakottaa rahastoja sijoittamaan tietyllä tavalla. Päätös kuuluu rahastolle.

6. Enemmän yhteistyötä

Rahastot voivat tehdä yhteistyötä keskenään ja valtion kanssa, jotta ne voivat sijoittaa isompiin hankkeisiin, kuten vaikka infrastruktuuriin.

7. Avoimuutta, ei rajoja

Sijoituksista, tuotoista ja riskeistä pitää raportoida avoimesti, mutta ei ole tarvetta asettaa tiukkoja rajoja tai palkkiokattoja.

8. Kokonaiskuva pidettävä mielessä

Jos eläkerahastot ovat iso osa maan taloutta, hallitusten pitää miettiä, miten rahastoja koskevat päätökset vaikuttavat nykyisiin ja tuleviin eläkeläisiin.

Aiheesta lisää

Mercer Global Pension Index

ETK: Kansainvälisiä arvioita Suomen eläkejärjestelmästä

Yhteyspäällikkö Mika Vidlund, puh. 029 411 2614, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Johtaja Allan Paldanius, 029 411 2949, etunimi.sukunimi(at)etk.fi