Puupäivä 2025 kutsuu Helsinkiin
Puupäivä valtaa Helsingin Messukeskuksen Siiven torstaina 30. lokakuuta 2025. Tule mukaan hakemaan inspiraatiota ja verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa. Fokuksessa puurakentamisen innovaatiot ja tulevaisuuden ratkaisut.
Puupäivä: Kestävää rakentamista ja kansainvälisiä esimerkkejä
Puupäivä 2025 tarjoaa kattavan ohjelman, joka pureutuu puurakentamisen polttaviin kysymyksiin ja esittelee alan edelläkävijöiden uusimpia hankkeita ja tuoreimpia tutkimustuloksia. Päivä on suunnattu erityisesti arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakentajille ja kuntien edustajille, tarjoten arvokasta tietoa ja inspiraatiota kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Osallistuminen Puupäivään on maksutonta.
Tänä vuonna ohjelmassa esitellään puurakenteista aluerakentamista Tanskasta ja Saksasta. Kööpenhaminan ensimmäisen kokonaan puurakenteisen asuinalueen, Fælledbyn, ainutlaatuisesta visiosta tulee kertomaan arkkitehtitoimisto Henning Larsenin apulaisjohtaja, arkkitehti Sofia Lundeholm. Euroopan suurimpiin puurakentamisen hankkeisiin kuuluvan, entisen Tegelin lentokentän alueelle nousevan Schumacher Quartierin esittelee Tegel Projekt GmbH:n toimitusjohtaja Gudrun Sack.
Päivän päätteeksi jaetaan Julkisen puurakentamisen edelläkävijä -tunnustus, jonka myöntävät Puutuoteteollisuus ry ja Kuntaliitto. Lisäksi julkistetaan Puupalkinnon voittaja ja yleisöäänestyksen tulos. Vuodesta 1994 alkaen jaettu Puupalkinto myönnetään korkealaatuista suomalaista puuarkkitehtuuria tai innovatiivista puunkäyttöä edustavalle kohteelle. Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.
Puumarkkinapäivä juhlii 50-vuotista taivaltaan
Tänä vuonna juhlitaan myös Puumarkkinapäivän 50-vuotista taivalta teemalla 50 vuotta puualan kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Puumarkkinapäivässä syvennytään puu- ja rakennusalan ajankohtaisiin taloudellisiin ja markkinallisiin kysymyksiin, tarjoten kattavan katsauksen puumarkkinoiden nykytilaan, tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Puumarkkinapäivä on osa Puupäivää, mutta avoin vain siihen erikseen ilmoittautuneille.
Toimi nopeasti: Puumarkkinapäivän osallistumismaksu nousee 17.10.
Aika: Torstai 30.10.2025 klo 8.30–17.00
Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: https://puuinfo.fi/puupaiva/ilmoittautuminen/
Tutustu ohjelmaan: https://puuinfo.fi/puupaiva/ohjelma/
Puuinfo on suomalainen vastuullinen puunkäytön edistäjä, jonka toiminnan tarkoitus on uusiutuvien puutuotteiden innovatiivisen käytön kasvattaminen. Puuinfo on yhteiskunnallinen yritys, joka ei tavoittele toiminnallaan voittoa. Yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja mahdollinen voitto käytetään yrityksen palveluiden kehittämiseen.
