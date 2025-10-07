Sähkömarkkinakatsaus: Määräaikaisten sopimusten suosiossa merkittävä pudotus
Sähkösopimusten kilpailutusalusta Sähkövertailu.fi analysoi tämän hetken sähkömarkkinatrendejä ja tulevien kuukausien ennusteita sähkön hinnalle.
Lokakuu 2025 on tuonut sähkömarkkinoille useita muutoksia: siirtymä varttihinnoitteluun, hintojen maltillinen nousu kesän jälkeen ja kuluttajakäyttäytymisen muutos kohti markkinasidonnaisia sopimuksia. Suomen sähköjärjestelmä toimii vakaasti, mutta hintaerot ja vaihtelu lisääntyvät sääriippuvuuden, huoltojen ja geopoliittisten riskien vuoksi.
Spot-hinnat ja markkinan tilanne
Lokakuun alku on ollut sähköhinnoiltaan maltillinen mutta vaihteleva. Viikko 42 on alkanut hieman korkeammilla hinnoilla, kuin aikaisemmat viikot. Keskiarvotaso on pysynyt selvästi alle kriisivuosien lukemien, ja markkina reagoi nyt nopeammin tuuli- ja vesitilanteen muutoksiin uuden varttihinnoittelun myötä.
Lokakuun alusta useat verkkoyhtiöt nostivat siirtohintojaan. Muun muassa Helsingissä verkkopalvelumaksut ovat nousseet noin 8 %, joka lisää kotitalouksien sähkölaskuja 1–4 €/kk, kulutustason mukaan. Verkkokustannukset voivat näin vaikuttaa enemmän kokonaislaskuun kuin energian markkinahinta lyhyellä aikavälillä.
Futuurit ja loppuvuoden ennusteet
Nasdaq OMX:n futuurit viittaavat maltilliseen nousuun talvea kohti:
|
Aikajakso
|
Ennuste (snt/kWh, sis. ALV)
|
Muutos edelliseen
|
12 kk (10/2025 → 9/2026)
|
6,81
|
+0,2 %
|
24 kk (10/2025 → 9/2027)
|
6,37
|
Vakaa
|
Loka–joulu 2025
|
5,57
|
Laskeva
|
Vuosi 2025 kokonaisuudessaan
|
5,50
|
−10 % vs. 2024
|
Vuosi 2026 alku pörssi
|
Noin 9,6
|
Vastaavat vs. 2024
Talven kysyntäkausi nostaa lyhyen aikavälin hintoja, mutta vuositasolla ennuste pysyy kohtuullisena.
Vuoden 2026 ennusteet ovat vielä alhaisempia: helmikuusta alkaen 24 kk-sopimus 6,14 snt/kWh, toukokuusta 5,96 snt/kWh, mikä kuvastaa uusiutuvan tuotannon kasvua ja uusien siirtoyhteyksien (kuten Suomi–Ruotsi-yhteys Aurora Line) vaikutusta.
Varttihinnoittelu – tarkempi markkina, suurempi vaihtelu
1.10.2025 alkaen spot-hinta muodostetaan 15 minuutin jaksoissa. Tämä ei ole nostanut keskihintoja, mutta se on lisännyt päivittäistä volatiliteettia: halvat ja kalliit jaksot voivat vaihdella useita kertoja saman tunnin sisällä.
Tarkalle kuluttajalle muutos merkitsee mahdollisuutta tarkempaan kulutuksen ajoitukseen ja automaation hyödyntämiseen. Älyohjausjärjestelmät, kuten sähköauton latauksen tai lämpöpumpun ajastus, voivat tuoda suoraa säästöä hyödyntämällä edullisia vartteja.
Verkostotasolla varttihinnoittelu tukee uusiutuvan tuotannon integroitumista: sähkön kysyntä ja tarjonta kohtaavat aiempaa tarkemmin, minkä pitäisi vähentää ylijäämä- ja vajetilanteita.
Sopimustyyppien trendimuutokset – kuluttajien painopiste joustavuudessa
Loppukesän 2025 data sähkön vertailupalveluissa osoittaa merkittävän muutoksen sähkösopimusmarkkinoilla. Vertailupalveluiden kuluttajat suosivat yhä enemmän joustavia ja markkinasidonnaisia sopimuksia, kun taas pitkien määräaikaisten osuus on selvästi pienentynyt.
Vertailtaessa loppukesän 2024 ja 2025 sopimusrakenteita:
- Pörssisähkön osuus on noussut noin 35 % → 55 % kaikista sopimuksista.
- 1–2 vuoden määräaikaiset ovat laskeneet noin 50 % → 33 %.
- Lyhyet määräaikaiset ja kausituotteet ovat nousseet alle 2 % → noin 8 %
Kehitys kertoo halusta reagoida markkinamuutoksiin ilman pitkäaikaista sitoutumista.
Pitkien sopimusten sijaan kuluttajat hakevat nyt ratkaisuja, joissa hintariskiä hallitaan kulutuksen ajoituksella ja sopimuskauden pituudella.
Sähköyhtiöt ovat tuoneet uusia ominaisuuksia ja hinnoitteluvaihtoehtoja markkinoille, mm. sähkön hinnan lukitseminen muutamaksi kuukaudeksi on tullut tämän vuoden aikana tunnetummaksi vaihtoehdoksi. Myös pörssisähkön marginaalin alennushinnat muutamaksi kuukaudeksi ovat nostaneet suosiotaan.
Yhteenveto
Vuoden 2025 loppu näyttää muodostuvan vakaan, mutta vaihtelevan hintatason ajaksi.
Markkinat ovat siirtyneet energiakriisin jälkeiseen aikaan, jossa kuluttajan joustavuus ja ajantasainen seuranta ovat keskeisiä.
”Kuluttajille on yhä tärkeämpää saada itse vaikuttaa ja säästää kuluissa. Pörssisähkön hintapiikkejä ei enää pelätä yhtä paljon kuin energiakriisin aikaan, joten toistaiseksi voimassa olevien sopimuksien määrä on selkeässä kasvussa”, toteaa Sähkövertailu.fi:n liiketoimintapäällikkö Perttu Pääkkölä.
Yhteyshenkilöt
Aarne HeleniusSisältöpäällikköPuh:0405122335aarne.helenius@almamedia.fi
Sähkövertailu.fi
Sähkövertailu.fi on Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutuspalvelu, ja auttanut yli 300 000 suomalaista löytämään parhaan sähkösopimuksen.
