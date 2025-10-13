Poronhoitoalueelle susia ennätysmäärä - LUKEn kantaennuste ei huomioi Ukrainan sodan vaikutusta
Poronhoitoalueella niin susien aiheuttamat vahingot kuin poikkeusluvilla kaadettujen susien määrä on kasvanut ennätysmäiseksi. Tutkija Ilpo Kojolan mukaan DNA-näytteet osoittavat, että valtaosa kaadetuista susista on tullut Venäjältä.
LUKEn ennustemallin mukaan Venäjältä jää vuosittain Suomeen pysyvästi noin kaksi sutta.
Poronhoitoalueen susikanta on kasvanut poikkeuksellisen voimakkaasti Ukrainan sodan aikana. Emeritusprofessori Ilpo Kojolan mukaan kehityksen taustalla on todennäköisimmin Venäjän metsästyksen väheneminen.
– Venäjän puolella susien metsästys ei ole jatkunut entiseen tapaan, mikä on mahdollistanut niiden vapaamman lisääntymisen ja liikkumisen, toteaa Kojola.
Historiallisten havaintojen mukaan Venäjän susikanta on kasvanut myös aiempien sotien aikana, kuten toisen maailmansodan vuosina. Suomen puolella susille riittää runsaasti ravintoa etenkin poroista, mikä houkuttelee niitä lisääntymään pohjoisen itärajan tuntumaan. Susivahingot ovat lisääntyneet paitsi poronhoitoalueilla, myös etelän lammastiloilla.
– Susi lisääntyy nopeasti ja kanta kasvaa, ellei sitä rajoiteta. Suomen puolella suurpetoja odottaa ”katettu pöytä”, Kojola kuvailee tilannetta.
Neljä viidestä sudesta Venäjältä
Venäjältä Suomeen tulleilla susilla on ollut merkittävä vaikutus poronhoitoalueen tilanteeseen, sillä susien aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet selvästi.
– Vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla poronhoitoalueella kaadettiin vuosina 2022–2023 noin 50 sutta vuodessa, kun aiemmin määrä oli vain 10–20. DNA-tutkimusten mukaan myös noin 80 prosenttia viime vuosina poikkeusluvilla kaadetuista susista on peräisin Venäjältä, Kojola sanoo.
Kojolan mukaan vuodesta 2025 näyttää muodostuvan susivahinkojen osalta ennätyksellinen. Eniten rajan ylittäneitä susia on havaittu alueella, joka ulottuu Suomusalmelta Kuusamon, Sallan ja Savukosken kautta pohjoiseen.
Finnmarkissa rajanylittäjiä enemmän kuin neljään vuosikymmeneen
Vaeltavat sudet kulkevat parhaimmillaan jopa 1000 kilometriä vuodessa. Rajan ylittävät sudet ovat yleensä nuoria, 1–2-vuotiaita yksilöitä, jotka etsivät omaa reviiriään. Poronhoitoalueelle saapuu vuosittain myös pitkän matkan kulkijoita, useimmiten uroksia, mutta myös naaraita.
Lisäksi osa pentuelaumoista liikkuu säännöllisesti rajan molemmin puolin. Susia saapuu Suomeen paitsi idästä, myös Skandinaviasta.
– Mielenkiintoista on, että Norjasta, erityisesti Kirkkoniemen alueelta, on tullut rajan yli enemmän susia kuin 19 vuoteen. Norjalaiset tutkijat arvelevat tämänkin voivan liittyä Ukrainan sotaan. Näyttää siltä, että Venäjän sudet ovat levittäytyneet Norjan puolelle, Kojola kertoo.
Norjan Finnmarkissa on kahden viime vuoden aikana havaittu enemmän susia kuin edeltävien 39 vuoden aikana yhteensä, raportoi viime marraskuussa Norjan kansallinen suurpetotiedon tuottaja Rovdata.
LUKE: Venäjältä Suomeen noin kaksi sutta Suomeen pysyvästi vuosittain
Poronhoitoalueen eteläpuolisista tunnetuista rajalaumoista Luonnonvarakeskus ilmoittaa huomioivansa suden kanta-arviossa 50 prosenttia. Sen sijaan susikannan ennuste poronhoitoalueen ulkopuolelle ei huomioi rajalla asuvia laumoja samalla tapaa.
Miksi ennustemalli ei ota rajalaumoja huomioon, suden kantaennustemallin matemaattisesta mallinnuksesta vastaava Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Samu Mäntyniemi?
– Vuonna 2021 kehitetty susikannan ennustemalli perustuu siihen, että Venäjän susikannan oletetaan pysyvän vuosien 2010–2020 -tasolla. Oletus on, että Suomeen jää Venäjältä vuosittain oleskelemaan keskimäärin noin kaksi sutta pysyvästi. Määrä voi vaihdella vuosittain nollasta yli kymmeneen yksilöön. Susien tekemiä yksittäisiä rajanylityksiä tapahtuu molempiin suuntiin luonnollisesti huomattavasti enemmän, avaa Mäntyniemi Suomen luonnonvarakeskuksen käyttämää ennustemallia, joka on Suomessa nyt tehtyjen päätösten taustalla koskien suojeltavan susikannan kokoa.
Suurpetotutkija Ilpo Kojolan haastattelu on julkaistu alun perin Jahtimediassa 10.10.2025.
Asiantuntija taustalla
Ilpo Kojola on kansainvälisesti arvostettu suurpetotutkija ja tieteellisten julkaisujen tekijä. Hän jäi eläkkeelle Luonnonvarakeskuksesta (Luke) vuonna 2024 ja toimii nykyisin laitoksella vierailevana asiantuntijana.
Avainsanat
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Susi repi ajokoiran Nurmeksessa13.10.2025 15:52:31 EEST | Uutinen
Neljävuotias Tane-beagle joutui suden repimäksi kesken jänisajon 10. lokakuuta 2025 Nurmeksessa. Koira oli niin pahoin purtu, että se lopetettiin eläinlääkärin vastaanotolla.
Susi tappoi koiran peuran ajosta Kokemäellä13.10.2025 11:51:16 EEST | Uutinen
Susi otti bretagnenbassetti Lunan kiinni peuranajosta lauantaina 11. lokakuuta Kokemäellä. Susi tappoi ja ennätti syödä koiran miltei kokonaan, eikä olisi halunnut jättää saalistaan, kun omistajat tulivat paikalle.
Metsästäjäliitto: Suden viitearvo 273 kohtuuton10.10.2025 14:58:41 EEST | Uutinen
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tänään 10.10.2025 suden suotuisan suojelutason viitearvoksi 273 sutta. Metsästäjäliitto katsoo, että luku on kohtuuton verrattuna Ruotsin viitearvoon 170 sutta. —Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on yli 100 susiyksilöä eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, toteaa tyytymättömänä Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen. Ruotsin viitearvo on laadittu tieteellisesti ja se on riippumattomasti arvioitu huhtikuussa 2024 julkaistussa raportissa. Ruotsin viitearvon laskenta noudattaa Euroopan Unionin viitearvo-ohjeistusta. Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää se, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi. Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää muun muassa poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä. Arvioidaan, että niistä lähes kaikki ovat Venäjältä lähtöisin, sillä niiden DNA:sta ei ole aiempaa havaintoa Suomessa. —On erikoista, että Suomessa
Sudet piirittivät Lönni-koiraa Sotkamossa – koira selvisi hengissä10.10.2025 10:34:09 EEST | Uutinen
Urhea lapinporokoira selvisi kahden suden kynsistä Kainuun Sotkamossa torstaina 9. lokakuuta. Koiranomistaja näki tapahtumapaikalla hyökkäyksen jälkeen peräti viisi sutta, joista kaksi ehti hyökätä Lönnin kimppuun.
Kestävästi luonnosta – hirvijahti tuottaa miljoonia kiloja arvokasta riistalihaa3.10.2025 08:27:19 EEST | Uutinen
Hirvi on saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti tärkein riistaeläin Suomessa. Hirvieläinten jahti tuotti viime kaudella kaikkiaan seitsemän miljoonaa kiloa ekologista lähiruokaa. Tänä vuonna hirven lupamäärän kasvattaminen nostanee saalismäärää entisestään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme