Hector – Asfalttiprinssin tie aukeaa Kristo Salmisen tulkitsemana Yle Areenassa 11.11.2025

16.10.2025 10:00:00 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote

Hectorin laulut ovat helmiä suomalaisen popmusiikin historiassa. Asfalttiprinssin pitkä ura suomalaisten tuntojen tulkkina on ollut monivaiheinen ja vaikeakin. Kaikkien tuntemaa artistia näyttelee taidolla ja tarkkuudella Kristo Salminen.

Hector – asfalttiprinssin tie -kuvassa Hector eli Heikki Haarma ja häntä audiodraamassa tulkitseva Kristo Salmi
Anne Hämäläinen / Yle

Kymmenosainen audiodraama Hector – Asfalttiprinssin tie vie kuulijan Hectorina tunnetuksi tulleen Heikki Harman lapsuudesta nykypäivään. Varhaisista kesistä Helsingin Käärmesaaressa siirrytään opiskeluvuosina alkaneeseen musiikkiuraan ja 1970-luvun tanssilavoille, joilla yleisö vaati folk-musiikin sijaan tangoa. 

Lauluyhtye Cumulus keikkaili pääasiassa Hectorin kirjoittamin sanoituksin. Hänen ensimmäiset levynsä Nostalgia, Herra Mirandos ja Hectorock nousivat valtavaan suosioon. Hectorin uran kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä kaikki, mihin  artistin kynä koski, muuttui suomalaisen popmusiikin helmeksi. Taikurimainen lyyrikko onnistui osumaan ajan hermoon, ja 70-luvun nuoret osasivat hänen laulunsa ulkoa.

Hectorin laulut sekä suomennokset – esimerkiksi David Bowien kappaleista – ovat jääneet suomalaiseen musiikkihistoriaan.

Draama käsittelee myös hienon uran varjopuolia ja taiteilijan pohdintoja riittämättömyydestä. Menestyksen yllä leijuvien tummien pilvien myötä Lapinlahden mielisairaalakin kutsuu. Asfalttiprinssin tie seuraa Hectorin matkaa lukiolaisesta aina Mestarit Areenalla -kiertueeseen asti.

Hectoria tulkitsee lämmöllä ja tarkkuudella Kristo Salminen. Hänen herkkä ilmaisunsa on läsnä, kun nuori Hector näkee neuvostotelaketjujen jäljet ensilumen alla Prahassa 1968 ja jo menestynyt artisti pohtii sanojensa voimaa. “On etuoikeus päästä tutustumaan Hectorin maailmaan ja siihen herkyyteen, jolla hienot sanoitukset ovat syntyneet”, sanoo Salminen. 

Viime kesän audiodraama JVG – Voitolla yöhön tavoitti laajasti nuorta yleisöä. Nyt sarjan tekijät toivovat tavoittavansa Hectorin faneja.

"Hectorin ura ja tuotanto ovat ainutlaatuisia suomalaisessa musiikissa. Uskon, että sarja herättää monissa kuulijoissa vahvaa nostalgiaa ja tuo mieleen hetkiä, jolloin Hectorin kappaleet ovat olleet osa omaa elämää", sanoo audiodraaman tilaaja ja vastaava tuottaja Matti Kajander.

Rooleissa mm. Kristo Salminen, Sampo Sarkola, Eeva Soivio, Elena Leeve, Annika Poijärvi, Elmer Bäck, Alma Pöysti, Pyry Nikkilä, Pyry Kähkönen, Tom Rejström, Amos Brotherus, Pekka Strang ja Eppu Salminen
Käsikirjoitus: Kaisa Kuikkaniemi
Ohjaus: Jarno Kuosa
Äänisuunnittelijat: Anders Wiksten ja Jukka Herva
Dramaturgi: Eeva-Maaria Halonen
Tuottajat: Eveliina Solja ja Pekka Ruohoranta
Tilaaja, vastaava tuottaja: Matti Kajander

Hector – Asfalttiprinssin tie Yle Areenassa 11.11.

