Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta keskittyy nuorten ajatuksiin
Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuosi pohtii historian lisäksi myös tulevaisuutta. Juhlavuoden viimeisessä yleisötapahtumassa 23. lokakuuta kuullaan puheenvuoroja nuorilta, avataan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja keskustellaan paikallisdemokratian tulevaisuudesta.
Helsingin kaupunginvaltuusto juhlii tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden viimeinen yleisötapahtuma on Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskustelutilaisuus. Illan aikana nuoret pääsevät itse ääneen ja jakamaan kokemuksiaan vaikuttamismahdollisuuksista.
Illan paneelikeskustelussa nuorten kanssa ovat keskustelemassa Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki sekä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.
Tilaisuus on suunniteltu yhdessä Helsingin nuorisoneuvoston, kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen asiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu on mitoitettu sadalle ensimmäiselle. Keskusteluilta lähetetään suorana lähetyksenä myös Helsinki-kanavalla ja siitä tehdään myös tallenne.
Tapahtumatiedot
Mikä: Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta
Missä: Helsingin kaupungintalo, Tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11–13. Sisäänkäynti kaupungintalon pääovesta.
Milloin: Torstaina 23.10.2025 klo 17.00–19.00
Tilaisuuden kieli on suomi.
Keskusteluiltaa voi seurata myös Helsinki-kanavalta. Tilaisuuden tallenne julkaistaan Helsinki-kanavalla myöhemmin katsottavaksi.
Ohjelma
17.00 Tervetuloa ja lyhyt katsaus Helsingin kaupunginvaltuuston historiaan
Jarkko Laaksonen, vuorovaikutusasiantuntija, kaupunginkanslia
Rokey Sabally, Helsingin nuorisoneuvoston jäsen
17.10 Miten nuoret voivat vaikuttaa Helsingissä?
Ella Tanskanen, erityissuunnittelija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
17.15 Nuorten esimerkkejä vaikuttamisesta
-
Nuorten aloitteet
-
OmaStadi, Helsingin osallistuva budjetointi
-
Oppilaskuntavaikuttaminen
-
Sponssi-nuorten ryhmien projektiavustus
-
Nuorten ääni -toimitus
18.00 Paneelikeskustelu
Keskustelijat:
-
Anni Sinnemäki, kaupunginvaltuuston 2. varaapuheenjohtaja
-
Reetta Vanhanen, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari
-
Eino Missi, nuorisoneuvoston jäsen
-
Shyreen Joarder, nuorisoneuvoston jäsen
-
Anna Tulkki, nuorisoneuvoston jäsen
Paneelikeskustelun fasilitoivat Jarkko Laaksonen ja Rokey Sabally.
18.50 Päätössanat
19.00 Tilaisuus päättyy
Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hernesaaren kaavaratkaisun9.10.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Valtuusto kokoontui 8. lokakuuta ja hyväksyi Hernesaaren uuden asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen. Valtuusto päätti kokouksessa myös Vuosaarenlahden pienvenesataman kaavasta.
Olympiastranden föreslås som ny plats för HAM Helsingfors konstmuseum8.10.2025 10:30:47 EEST | Pressmeddelande
Arbetsgruppen för HAM:s lokalprojekt föreslår Olympiaterminalen och Hamnhuset på Magasinstranden som ny plats för HAM Helsingfors konstmuseum. Andra alternativ som utreddes på slutrakan av lokalutredningen var en ny underjordisk byggnad i Magasinsparken och sockerbrukets lokaler vid Tölöviken.
HAM Helsingin taidemuseon uudeksi sijainniksi ehdotetaan Olympiarantaa8.10.2025 10:30:47 EEST | Tiedote
HAM-tilahanketyöryhmä esittää Helsingin taidemuseo HAMin uudeksi sijainniksi Makasiinirannan Olympiaterminaalia ja Satamataloa. Muita tilaselvityksen loppusuoralla vertailtuja vaihtoehtoja olivat maanalainen uudisrakennus Makasiinipuistossa ja Töölönlahden sokeritehtaan tilat.
Olympiaranta proposed as the new location of the HAM Helsinki Art Museum8.10.2025 10:30:47 EEST | Press release
The HAM facility working group proposes the Olympia Terminal and the Port of Helsinki’s Head Office in Makasiiniranta as the new location of the HAM Helsinki Art Museum. Other alternatives compared in the final stage of the facility assessment included a new underground building in Makasiinipuisto and the former sugar factory premises in Töölönlahti.
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi alueen Supercellin toimitilahankkeelle6.10.2025 19:28:47 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui valtuustokauden toiseen kokoukseensa maanantaina 6. lokakuuta. Jaosto päätti kokouksessaan varata Supercell Oy:lle alueen toimitilahankkeelle Marian sairaala-alueelta. Lisäksi jaosto käsitteli katsauksia maahanmuutosta ja kotoutumisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme