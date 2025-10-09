Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta keskittyy nuorten ajatuksiin

15.10.2025 11:54:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuuston 150-vuotisjuhlavuosi pohtii historian lisäksi myös tulevaisuutta. Juhlavuoden viimeisessä yleisötapahtumassa 23. lokakuuta kuullaan puheenvuoroja nuorilta, avataan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja keskustellaan paikallisdemokratian tulevaisuudesta.

Nuoret pääsevät pohtimaan vaikuttamisen mahdollisuuksia Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluillassa 23.10. Helsingin kaupungintalolla. Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunginvaltuusto juhlii tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden viimeinen yleisötapahtuma on Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskustelutilaisuus. Illan aikana nuoret pääsevät itse ääneen ja jakamaan kokemuksiaan vaikuttamismahdollisuuksista. 

Illan paneelikeskustelussa nuorten kanssa ovat keskustelemassa Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki sekä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen

Tilaisuus on suunniteltu yhdessä Helsingin nuorisoneuvoston, kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen asiantuntijoiden kanssa. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu on mitoitettu sadalle ensimmäiselle. Keskusteluilta lähetetään suorana lähetyksenä myös Helsinki-kanavalla ja siitä tehdään myös tallenne. 

Tapahtumatiedot 

Mikä: Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta 

Missä: Helsingin kaupungintalo, Tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11–13. Sisäänkäynti kaupungintalon pääovesta. 

Milloin: Torstaina 23.10.2025 klo 17.00–19.00 

Tilaisuuden kieli on suomi.  

Keskusteluiltaa voi seurata myös Helsinki-kanavalta. Tilaisuuden tallenne julkaistaan Helsinki-kanavalla myöhemmin katsottavaksi. 

Ohjelma 

17.00 Tervetuloa ja lyhyt katsaus Helsingin kaupunginvaltuuston historiaan 

Jarkko Laaksonen, vuorovaikutusasiantuntija, kaupunginkanslia 

Rokey Sabally, Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

17.10 Miten nuoret voivat vaikuttaa Helsingissä? 

Ella Tanskanen, erityissuunnittelija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

17.15 Nuorten esimerkkejä vaikuttamisesta 

  • Nuorten aloitteet 

  • OmaStadi, Helsingin osallistuva budjetointi 

  • Oppilaskuntavaikuttaminen 

  • Sponssi-nuorten ryhmien projektiavustus 

  • Nuorten ääni -toimitus 

18.00 Paneelikeskustelu 

Keskustelijat: 

  • Anni Sinnemäki, kaupunginvaltuuston 2. varaapuheenjohtaja 

  • Reetta Vanhanen, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari 

  • Eino Missi, nuorisoneuvoston jäsen 

  • Shyreen Joarder, nuorisoneuvoston jäsen 

  • Anna Tulkki, nuorisoneuvoston jäsen 

Paneelikeskustelun fasilitoivat Jarkko Laaksonen ja Rokey Sabally. 

18.50 Päätössanat 

19.00 Tilaisuus päättyy 

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 509 64 10
maisa.hopeakunnas@hel.fi

