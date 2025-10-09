Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta keskittyy nuorten ajatuksiin

Helsingin kaupunginvaltuusto juhlii tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden viimeinen yleisötapahtuma on Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskustelutilaisuus. Illan aikana nuoret pääsevät itse ääneen ja jakamaan kokemuksiaan vaikuttamismahdollisuuksista.

Illan paneelikeskustelussa nuorten kanssa ovat keskustelemassa Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki sekä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.

Tilaisuus on suunniteltu yhdessä Helsingin nuorisoneuvoston, kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kahvitarjoilu on mitoitettu sadalle ensimmäiselle. Keskusteluilta lähetetään suorana lähetyksenä myös Helsinki-kanavalla ja siitä tehdään myös tallenne.

Tapahtumatiedot

Mikä: Nuoret, vaikuttaminen ja tulevaisuus -keskusteluilta

Missä: Helsingin kaupungintalo, Tapahtumatori, Pohjoisesplanadi 11–13. Sisäänkäynti kaupungintalon pääovesta.

Milloin: Torstaina 23.10.2025 klo 17.00–19.00

Tilaisuuden kieli on suomi.

Keskusteluiltaa voi seurata myös Helsinki-kanavalta. Tilaisuuden tallenne julkaistaan Helsinki-kanavalla myöhemmin katsottavaksi.

Ohjelma

17.00 Tervetuloa ja lyhyt katsaus Helsingin kaupunginvaltuuston historiaan

Jarkko Laaksonen, vuorovaikutusasiantuntija, kaupunginkanslia

Rokey Sabally, Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

17.10 Miten nuoret voivat vaikuttaa Helsingissä?

Ella Tanskanen, erityissuunnittelija, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

17.15 Nuorten esimerkkejä vaikuttamisesta

Nuorten aloitteet

OmaStadi, Helsingin osallistuva budjetointi

Oppilaskuntavaikuttaminen

Sponssi-nuorten ryhmien projektiavustus

Nuorten ääni -toimitus

18.00 Paneelikeskustelu

Keskustelijat:

Anni Sinnemäki, kaupunginvaltuuston 2. varaapuheenjohtaja

Reetta Vanhanen, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari

Eino Missi, nuorisoneuvoston jäsen

Shyreen Joarder, nuorisoneuvoston jäsen

Anna Tulkki, nuorisoneuvoston jäsen

Paneelikeskustelun fasilitoivat Jarkko Laaksonen ja Rokey Sabally.

18.50 Päätössanat

19.00 Tilaisuus päättyy

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

