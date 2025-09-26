Parannuksia lasten uimaopetukseen Helsingissä Vihreiden aloitteesta
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vihreiden Alviina Alametsän aloitteen lasten uimataidon parantamisesta.
”Lasten uimataito on heikentynyt. Helsingissä opetussuunnitelman mukainen uimataito jää saavuttamatta jo 33 prosentilla kuudesluokkalaisista. Koulussa annettu uimaopetus on tasa-arvoisin keino taata uimataito jokaiselle lapselle”, toteaa vihreä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.
”On hienoa, että Helsinki tarttuu nyt toimeen lasten uimataidon parantamiseksi. Aloitteen myötä selvitetään koululaisuintien määrän lisäämistä, esikoululaisten keskitetyn uimaopetuksen järjestämistä, ja uimaopetusryhmien pienentämistä. Lisäksi allaskapasiteettia on kasvatettava, ja uimahalleista on löydettävä lisää aikaa uimaopetukselle”, Alviina Alametsä sanoo.
Alametsän ja Vanhasen mielestä oppilaiden osallistumista koulujen uimaopetukseen on myös edellytettävä entistä vahvemmin, ja uimataidossa tukea tarvitseviin lapsiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaupunki päivittää myös ohjeistuksia ja opetussuunnitelman uintia koskevia tavoitteita.
”Tärkeintä on nyt saada lisärahoitusta lasten uimaopetuksen vahvistamiseen vuoden 2026 talousarvioon, josta neuvotellaan syksyn aikana valtuustoryhmien kesken”, Alametsä ja Vanhanen sanovat.
