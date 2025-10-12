Sairaala Novan synnytysyksikössä todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on päättynyt
Heinäkuussa todettu MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia on saatu tehostettujen infektiotorjuntatoimien avulla päättymään. Heinäkuun lopusta lähtien syntyneille lapsille ja keisarinleikkauksella synnyttäneille äideille on suositeltu MRSA-testiä sairaalasta kotiutuessa.
Näissä näytteissä ei ole todettu elokuun alun jälkeen yhtään synnytysyksikön epidemiaan liittyvää MRSA-bakteeria. Tällä perusteella MRSA-bakteerin aiheuttama epidemia todetaan päättyneeksi Ja MRSA-testaus yksikössä lopetetaan välittömästi.
Epidemian laajuuden selvittämiseksi MRSA-testausta laajennettiin kesäkuun aikana syntyneisiin lapsiin ja keisarinleikkauksessa olleisiin äiteihin. Lopullisten tulosten valmistuttua tiedotamme tarkemmat tiedot epidemian laajuudesta.
Yhteyshenkilöt
Sanna Kilpinen, infektiolääkäri, puh 014 2695295, sanna.kilpinen@hyvaks.fi
Tuija Hautakangas, osastonylilääkäri, Naistentaudit, synnytykset ja lapset, 014 269 5278, tuija.hautakangas@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
