Into Kustannuksen kevät 2026 tarjoaa tinkimättömän kattauksen yhteiskunnallisia aiheita, inhimillistä rohkeutta ja kirjallisia elämyksiä
Innon keväässä on suuria nimiä ja puhuttelevia tarinoita: Riikka Purrasta julkaistaan analyyttinen kirjallinen muotokuva, ja 15-vuotiaana henkirikoksen uhrina kuolleen Vendin kohtalosta ilmestyy ravisuttava teos. Uutuuskirjansa julkaisevat muun muassa Eveliina Talvitie, Laura Juntunen sekä pohjoismaisen jännityksen mestari Anders de la Motte. Juha Hurme ja Teijo Pyykkönen pistävät suomalaiset liikkeelle urheilukirjallaan Hiki ja hurmos. Kiehtovan kulman hyvinvointiin avaa yli miljoona kappaletta maailmalla myynyt Gabor Matén Normaali on myytti.
Lauri Nurmen ja Onni Karin teos Riikka Purra – Suomen rautarouva piirtää perusteellisen ja pelottoman muotokuvan yhdestä Suomen vaikutusvaltaisimmista ja kiistanalaisimmista poliitikoista. Kirja on terävä analyysi siitä, miten ympäristötietoisesta tutkijasta kasvoi perussuomalaisten johtohahmo ja valtiovarainministeri.
Saara Salmisen Vendi kertoo kaunistelemattoman tositarinan 15-vuotiaana kuolleen Vendin elämästä sekä perheen selviytymistaistelusta henkirikoksen jälkeen, surun keskellä. Salminen on Vendin täti ja toinen palkitun Oikeutta Vendille -liikkeen perustajista, ja hänen teoksensa on sekä rakkaudentunnustus että yhteiskunnallinen kannanotto tyttöjen ja väkivallan uhrien puolesta.
Finlandia-palkitun Juha Hurmeen ja urheilumaailman läpikotaisin tuntevan Teijo Pyykkösen Hiki ja hurmos – suomalainen urheilukirja vie lukijan liikunnan ilon ja merkitysten ytimeen. Poikkeuksellinen tietokirja sukeltaa urheilukulttuuriimme ja sen tarinoihin tavalla, joka saa tunteet pintaan ja sykkeen koholle. Hyvinvointiin toisen kiehtovan kulman avaa trauma- ja riippuvuustutkimuksen legendan Gabor Matén luetuin teos, yli miljoona kappaletta maailmalla myynyt Normaali on myytti.
Anders de la Motten Ruostemetsä jatkaa kansainväliseksi bestselleriksi kasvanutta Kadonneet sielut -sarjaa. Sarjan itsenäisessä kolmannessa osassa Etelä-Ruotsin metsien varjoista paljastuu muinainen salaisuus ja murha, jonka ympärille De la Motte punoo jälleen mestarillisen jännitteen.
Espanjan viime vuosien myydyimpiin ja palkituimpiin romaaneihin kuuluva Alana S. Porterin Paha tapa tarkastelee identiteettiä väkevästi. Teos on kirjailijan kansainväliseksi ilmiöksi noussut esikoisromaani, joka kuvaa transnaisen kasvutarinan. Vahvoihin kotimaisiin kaunokirjallisiin ääniin kuuluvan Eveliina Talvitien kiitetyn Ompelija-sarjan toinen osa, Poriin sijoittuva Matleena on taidokas romaani äidinkaipuusta, itsensä etsimisestä sekä vaatteista ja muodista osana ihmisen ja maailman suhdetta.
Ajankohtaiset tietokirjat pureutuvat maailmanpolitiikan polttopisteisiin. Timo Hellenbergin ja Pekka VisurinTulilinja – Ukraina ja uusi maailmanjärjestys osoittaa, mitä Ukrainassa tapahtui vuosina 1991–2025 ja miten sota on muokannut maailman tasapainoa. Lars Bergen ja Axel Gordh Humlesjön Swedbankin, Venäjän ja maailman suurimman rahanpesuskandaalin taustat avaava Hunaja-ansa taas paljastaa, mitä suurvaltapolitiikan ja vakoilun kulisseissa todella tapahtuu. Teoksen suomenkielisen esipuheen on kirjoittanut taloustoimittaja Hannu Sokala.
Neljännen teoksensa julkaiseva Laura Juntunen liikkuu Pyhät pahat äidit -uutuudessaan henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen rajapinnassa ja kysyy kauniinriipaisevassa teoksessa, millainen äitiys on mahdollista. Mahdollisuuksien rajoja tutkii myös luontokuvaaja-kirjailija Hannu Laakson hurmaavan lastenkirjasarjan seitsemäs osa Me Oravaiset, jossa korkean paikan kammosta kärsivä pikkuorava kerää rohkeutta.
Into Kustannus on mukana Helsingin Kirjamessuilla osastoilla 6f70 ja 6k40.
