Fertilex Oy:n munituskanalan laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville
Fertilex Oy:n munituskanalan laajennushanke Laitilassa on nyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn selostusvaiheessa.
Fertilex Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) munituskanalan laajennushankkeesta. YVA-selostus on hankkeesta vastaava esitys hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä haitallisten ympäristövaikutusten lieventämistoimenpiteistä.
Fertilex Oy suunnittelee olemassa olevan 59 900 kanan munituskanalan laajennusta kolmella tai viidellä 80 000 kanan kanalayksiköllä. Olemassaoleva kanala on aloittanut toiminnan vuonna 2025. Hankealue sijoittuu Laitilan kaupungin Nästin kylään noin 13 kilometrin etäisyydelle Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan taajamista.
Laajennus suunnitellaan toteutettavaksi samaan pihapiiriin nykyisen kanalan viereen. Samassa pihapiirissä sijaitsee Fertilex Oy:n lannoitetehdas, jonne olemassa olevan ja suunniteltujen kanaloiden lanta toimitetaan jalostettavaksi lannoitteiksi.
Arvioitavat vaihtoehdot
Vaihtoehto 0 (VE0): olemassa oleva 59 900 munituskanan kanala. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan Fertilexin toiminnassa olevaan lannoitetehtaaseen.
Vaihtoehto 1 (VE1): 4 kanalaa eli 4 x 80 000 kanaa eli 320 000 kanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 260 100 kanaa ja 3 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan toiminnassa olevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.
Vaihtoehto 2 (VE2): 6 x kanalaa eli 6 x 80 000 kanaa eli 480 000 kanaa. Lisäystä olemassa olevaan on 420 100 kanaa ja 5 kanalaa. Lannat toimitetaan samassa pihapiirissä sijaitsevaan toiminnassa olevaan Fertilexin lannoitetehtaaseen.
Yleisötilaisuus
Hanketta ja YVA-selostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Laitilan kaupungintalon valtuustosalissa 29.10.2025 klo 17.30-18.30 (Keskuskatu 30, 23800 Laitila).
YVA-selostukseen voi ottaa kantaa 14.11.2025 asti
YVA-selostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/Fertilex-Oy-kanalahanke-YVA YVA-selostuksen painettuun versioon voi tutustua 15.10.–14.11.2025 välisenä aikana Laitilan pääkirjastossa.
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 14.11.2025 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tekemä perusteltu johtopäätös. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii perustelun päätelmän arviointiselostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä julkaistaan myöhemmin ympäristöhallinnon YVA-hankesivulle.
YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettelyn toisessa vaiheessa hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja arvioinnin tulokset esitetään YVA-selostuksessa.
Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava:
Fertilex Oy, Henrik Lindegren
henrik.lindegren@fertilex.fi, p. 044 032 1075
YVA-konsultti:
Macon Oy, Johanna Alakerttula
johanna.alakerttula@macon.fi, p. 050 549 7275
Yhteysviranomainen:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Annukka Koivukari,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 022 882
