Digitaalinen asuntokauppa laajenee kolmikieliseksi

Digitaalinen asuntokauppa DIAS otti 15.10.2025 käyttöön uuden ominaisuuden, joka tuo sähköisen asuntokaupan tekemisen saavutettavammaksi yhä useammalle käyttäjälle. DIASin myyjille ja ostajille lähettämät sähköpostiviestit – kuten ilmoitukset kaupan etenemisestä ja kutsu kauppakirjan allekirjoittamiseen – ovat jatkossa saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Itse kaupanteko ja sähköinen allekirjoittaminen tapahtuvat edelleen DIASin asiointipalvelussa, joka on toistaiseksi käytettävissä vain suomeksi. Sähköpostien kieliversiot ovat kuitenkin ensimmäinen askel kohti kokonaan monikielistä digitaalisen asuntokaupan palvelua.

“Seuraavaksi kehitämme asiointipalveluamme niin, että myös sen käyttäminen on mahdollista kolmella kielellä. Tulevaisuudessa oman digitaalisen asuntokaupan etenemistä voi siis seurata ja kaupan hoitaa allekirjoituksiin asti suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi”, kertoo DIASin liiketoiminnan kehittäjä Kirsti Salo.

Monikielisyys lisää saavutettavuutta ja tasa-arvoa

DIASissa on jo aiemmin voinut tehdä asuntokaupat kaupan osapuolten valitsemalla kielellä laaditulla kauppakirjalla, mutta palvelun sähköpostit, käyttöliittymä ja ohjeistukset ovat tähän asti olleet saatavilla vain suomeksi. Nyt käynnissä oleva uudistus vastaa sekä kiinteistönvälittäjien että kuluttajien toiveisiin.

“Meiltä on paljon toivottu mahdollisuutta tehdä DIAS-kaupat ruotsiksi tai englanniksi. On hienoa, että pystymme vastaamaan toiveisiin ja kehittämään palvelustamme saavutettavan entistä useammalle käyttäjälle”, Salo jatkaa.

Paikka- ja aikariippumattomien asuntokauppojen tarjoaminen monikielisesti on ajankohtaista myös siksi, että digitaalisuus on noussut tämän vuoden aikana suosituimmaksi tavaksi solmia vanhojen asunto-osakkeiden kaupat.

“Nyt on oikea hetki laajentaa palveluamme yhä isommalle asiakaskunnalle. On yhteiskunnallisesti merkityksellistä, että digitaalinen asuntokauppa palvelee sekä molemmilla kotimaisilla kielillä että myös englanniksi kansainvälisiä asunnon ostajia ja myyjiä”, lisää DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin.

DIASin asiakaspalvelu auttaa kaupanteossa jo nyt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.