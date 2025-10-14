SDP:n Lauri Lyly: Taloutta vahvistetaan parlamentaarisella yhteistyöllä
Pidän hyvänä ja kannatettavana sitä, että puolueet pystyvät sopimaan talouden ylivaalikautisista tavoitteista. Hallituksen alkuperäinen velkajarruesitys korvaantui yhteistyötä korostavalla mallilla, jonka ruotsalainen esikuva on osoittanut toimivuutensa, muistuttaa SDP:n toisena neuvottelijana toiminut Lauri Lyly.
Eduskuntaryhmät asettavat jatkossa edustajansa neuvottelemaan valtiontalouden ylivaalikautisista tavoitteista. Päämääränä on ennen kaikkea valtion velkasuhteen vakauttaminen ja julkisen talouden kestävä vahvistaminen. Samalla on tärkeää, että nyt päätetyssä mallissa otetaan huomioon myös talouden suhdanteiden vaihtelut.
SDP:n kansanedustaja Lauri Lyly on tyytyväinen parlamentaarisen mallin syntymiseen.
-On tärkeää, että pystymme yhteisesti sopimaan aidosti parlamentaarisesta ohjauksesta, jolla julkista taloutta vahvistetaan ja mihin politiikalla sitoudutaan. Kun tavoite on yhteinen, puolueet esittävät omat keinonsa niihin pääsemiseen mikä myös antaa äänestäjille paremman mahdollisuuden punnita eri puolueiden talouspolitiikkaa ja keinoja, Lyly toteaa.
SDP:lle on aina ollut tärkeää, että taloutta vahvistetaan reilulla tavalla. Olemme aiemmissa vaihtoehdoissamme esittäneet, että samaan alijäämään on mahdollista päästä ilman, että keneltäkään vaaditaan kohtuuttomia ja että talouden tasapainotus jaetaan maksukyvyn mukaan.
-Tärkeää on, että saimme nyt rakennettua aidosti parlamentaarisen mallin, joka luo polun julkisen talouden vahvistamiseen. Julkisen talouden isot ongelmat vaativat pitkäjänteisiä ylihallituskautisia ratkaisuja. Lyly päättää.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
