Punainen Risti mukana Helsingin Kirjamessuilla – Muumi-teemalla nuorten hyväksi
Suomen Punainen Risti tuo Helsingin Kirjamessuille hauskan Muumi-testin. Samalla voi tutustua Nuorten turvatalon työhön ja siihen, miten Punainen Risti tarjoaa tukea ja turvaa nuorille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea.
Punainen Risti osallistuu Helsingin Kirjamessuille Muumi 80 -juhlavuoden siivittämänä. Moomin Characters tukee juhlavuotenaan Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaa. Messuosastolla kävijät voivat tehdä hauskan “Mikä muumihahmo olisit kaverina?” -testin ja saada mukaansa testitulokseen sopivan Muumi-pinssin.
"Muumitarinoissa muumitalo symboloi turvaa, suojaa ja yhteenkuuluvuutta. Sama teema sopii myös Punaisen Ristin Nuorten turvataloon. Helsingin Kirjamessuilla haluamme kertoa auttamistyöstämme – turvataloissamme ovi on aina auki", sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintapäällikkö Anna Laurinsilta.
Nuorten turvatalo tarjoaa tukea ja turvaa 12–29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen ympäri Suomen. Toiminta on maksutonta ja matalan kynnyksen apua saa niin verkossa Nettiturviksella kuin paikan päällä viidellä hyvinvointialueella.
Helsingin Messukeskus ja Suomen Punainen Risti aloittivat vuoden alussa yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista vastuullisuutta ja tukea Punaisen Ristin arvokasta työtä. Punainen Risti tuottaa toiminnallaan iloa, antaa toivoa ja vahvistaa ihmisten luottamusta toisiinsa. Tämä sopii hyvin yhteen Messukeskuksen tavoitteen kanssa luoda tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia. Yhteistyössä on mukana myös Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Veripalvelu vastaa keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta.
Suomen Punainen Risti Helsingin Kirjamessuilla, osasto 6p140
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin Messukeskus, vastuullisuuspäällikkö Hanne Lindroos, p. 040 861 5151, hanne.lindroos@messukeskus.com
Suomen Punainen Risti, varainhankintapäällikkö Anna Laurinsilta, p. 040 741 1030, anna.laurinsilta@punainenristi.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
I love me 17.–19.10.202513.10.2025 11:48:03 EEST | Kutsu
Tervetuloa I love me -messuille! Pohjois-Euroopan suurin kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden johtava tapahtuma I love me esittelee tuoreimmat ilmiöt ja brändit Helsingin Messukeskuksessa 17. –19.10.2025. Ilmiöksi kasvanut tapahtuma tarjoaa kolme päivää inspiraatiota, hyvinvointia ja uusia oivalluksia – sekä aivan uusia aluevaltauksia kuten saunakosmetiikan lanseerauksen ja komeudenhoidon nousun.
Helsingin Kirjamessut 2025 ja tilaisuus 23.10. klo 9.15.10.10.2025 14:26:02 EEST | Kutsu
Tervetuloa Helsingin Kirjamessuille to-su 23. – 26.10.2025 Järjestämme tilaisuuden jo ennen Helsingin Kirjamessujen aukeamista torstaina 23.10. klo 9.15 Hakaniemi-lavalla (halli 6) >> Ilmoittaudu tilaisuuteen
Kiinteistö- ja turvallisuusalan ammattilaiset verkostoituivat vilkkaasti kahden päivän ajan9.10.2025 18:12:28 EEST | Tiedote
Tänään Messukeskuksessa Helsingissä päättyneiltä FinnSec, Turvallisuus ja Kiinteistömessuilta haettiin vilkkaasti tietoa varautumiseen, pelastustyöhön, turvallisuusteknologiaan sekä kiinteistöhuoltoon ja korjausrakentamiseen liittyen. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili 8.–9.10. yli 7 500 kävijää.
JATKEEN URAKOIMA M14 SIGNE ON VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN VOITTAJA8.10.2025 15:22:07 EEST | Tiedote
Rakennuslehden perinteisen Vuoden työmaa -kilpailun on tänä vuonna voittanut rakennusyhtiö Jatkeen M14 Signe -työmaa. M14 Signe on Spondan tilaama toimisto- ja liiketilarakennus, joka valmistuu Helsingin ydinkeskustaan ensi vuoden loppupuolella. Voittaja julkistettiin 8.10. Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.
I love me -messujen Muodin ystävä Sami Sykkö valitsi vuoden kiinnostavimmat muoti-ilmiöt – suomalainen osaaminen loistaa8.10.2025 14:51:44 EEST | Tiedote
I love me -messujen muodin ystävä, muotitoimittaja ja työelämäprofessori Sami Sykkö on jälleen kuratoinut vuoden kiinnostavimmat muodin ilmiöt kategorioissa: vuoden suomalainen, vuoden näkijä, vuoden himotus, vuoden kestävä ja vuoden yllättäjä. I love me esittelee kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat trendit Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme