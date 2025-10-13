Punainen Risti mukana Helsingin Kirjamessuilla – Muumi-teemalla nuorten hyväksi

Punainen Risti osallistuu Helsingin Kirjamessuille Muumi 80 -juhlavuoden siivittämänä. Moomin Characters tukee juhlavuotenaan Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen toimintaa. Messuosastolla kävijät voivat tehdä hauskan “Mikä muumihahmo olisit kaverina?” -testin ja saada mukaansa testitulokseen sopivan Muumi-pinssin.

"Muumitarinoissa muumitalo symboloi turvaa, suojaa ja yhteenkuuluvuutta. Sama teema sopii myös Punaisen Ristin Nuorten turvataloon. Helsingin Kirjamessuilla haluamme kertoa auttamistyöstämme – turvataloissamme ovi on aina auki", sanoo Suomen Punaisen Ristin varainhankintapäällikkö Anna Laurinsilta.

Nuorten turvatalo tarjoaa tukea ja turvaa 12–29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen ympäri Suomen. Toiminta on maksutonta ja matalan kynnyksen apua saa niin verkossa Nettiturviksella kuin paikan päällä viidellä hyvinvointialueella.



Helsingin Messukeskus ja Suomen Punainen Risti aloittivat vuoden alussa yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää sosiaalista vastuullisuutta ja tukea Punaisen Ristin arvokasta työtä. Punainen Risti tuottaa toiminnallaan iloa, antaa toivoa ja vahvistaa ihmisten luottamusta toisiinsa. Tämä sopii hyvin yhteen Messukeskuksen tavoitteen kanssa luoda tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia. Yhteistyössä on mukana myös Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Veripalvelu vastaa keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta.

Suomen Punainen Risti Helsingin Kirjamessuilla, osasto 6p140

