Pekka Kujala Cloud2:n uudeksi toimitusjohtajaksi
Edellinen toimitusjohtaja Henri Grönlund jatkaa Cloud2:n omistajana ja neuvonantajana.
Tekoäly- ja pilviyhtiö Cloud2:n hallitus on nimittänyt Pekka Kujalan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen 14.10.2025. Hän seuraa tehtävässä Henri Grönlundia, joka jatkaa yhtiön neuvonantajana ja yhtenä omistajana.
“Henrin johdolla Cloud2 kasvoi vahvasti, kansainvälistyi ja vakiinnutti asemansa yhtenä Suomen kiinnostavimmista pilvitaloista. Kiitän Henriä hänen yhtiölle tekemästään tärkeästä työstä, ja odotan häneltä sparria ja ohjausta yhtiön omistajan roolista käsin”, uusi toimitusjohtaja Pekka Kujala sanoo.
Kujala on yksi Cloud2:n perustajajäsenistä. Hän on toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana koko sen olemassaolon ajan. Kujalan syvä it-palvelualan tuntemus ja pitkä kokemus johtotehtävistä antaa vankan perustan astua Cloud2:n johtoon.
"Olen intoa puhkuen ja luottavaisin fiiliksin tarttumassa toimeen", Pekka Kujala sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekka KujalaCloud2Puh:+358 44 277 6170pekka.kujala@cloud2.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Content Crafts
Luottamus toi lisää liiketoimintaa - Kempower laajentaa yhteistyötä Cloud2:n kanssa5.9.2025 08:12:00 EEST | Tiedote
Cloud2 ottaa vastuulleen Kempowerin tietoturvakeskuksen eli SOC-toiminnot.
Suomalaiset Cloud2 ja UpCloud tarjoavat Euroopan ensimmäisen aidosti suvereenin tekoälyratkaisun21.7.2025 08:21:00 EEST | Tiedote
Cloud2:n AI Control Room alkaa pyöriä UpCloudin GPU-palvelun päällä.
“Tämä on tosissaan uudenlaista” - hiilidioksidia betoniin säilövä Carbonaide palkkasi järjestelmäarkkitehdikseen it-konkarin3.7.2025 15:17:14 EEST | Tiedote
Carbonaiden teollisen tuotannon pilvipalvelun suunnittelee ohjelmistoalan moniosaaja Kurre Ståhlberg.
Pilviyhtiö Cloud2 sai ISO 27001 -tieturvasertifikaatin - “Auditoija oli hyvin vaativa”13.6.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Sertifikaatti vahvistaa Cloud2:n tietoturvarakennetta ja parantaa kilpailukykyä.
Terveystalo on valinnut Cloud2:n Google Cloud -pilvipalveluidensa kehitykseen ja ylläpitoon10.6.2025 08:20:00 EEST | Tiedote
Sopimus vahvistaa Cloud2:n asemaa terveydenhuollon pilviyhtiönä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme