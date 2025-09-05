Content Crafts

Pekka Kujala Cloud2:n uudeksi toimitusjohtajaksi

15.10.2025 08:15:00 EEST | Content Crafts | Tiedote

Jaa

Edellinen toimitusjohtaja Henri Grönlund jatkaa Cloud2:n omistajana ja neuvonantajana.

Pekka Kujala
Pekka Kujala

Tekoäly- ja pilviyhtiö Cloud2:n hallitus on nimittänyt Pekka Kujalan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen 14.10.2025. Hän seuraa tehtävässä Henri Grönlundia, joka jatkaa yhtiön neuvonantajana ja yhtenä omistajana.

“Henrin johdolla Cloud2 kasvoi vahvasti, kansainvälistyi ja vakiinnutti asemansa yhtenä Suomen kiinnostavimmista pilvitaloista. Kiitän Henriä hänen yhtiölle tekemästään tärkeästä työstä, ja odotan häneltä sparria ja ohjausta yhtiön omistajan roolista käsin”, uusi toimitusjohtaja Pekka Kujala sanoo.

Kujala on yksi Cloud2:n perustajajäsenistä. Hän on toiminut yhtiön varatoimitusjohtajana koko sen olemassaolon ajan. Kujalan syvä it-palvelualan tuntemus ja pitkä kokemus johtotehtävistä antaa vankan perustan astua Cloud2:n johtoon.

"Olen intoa puhkuen ja luottavaisin fiiliksin tarttumassa toimeen", Pekka Kujala sanoo.

Avainsanat

toimitusjohtajapilvipalveluttekoäly

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pekka Kujala
Pekka Kujala
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Content Crafts

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye