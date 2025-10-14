Bergqvist: Parempi suoja raskaana oleville työelämässä

- On tärkeää, että vahvistamme edellytyksiä turvalliselle ja tasa-arvoiselle työelämälle. Kenenkään raskaana olevan ei pidä joutua valitsemaan terveytensä ja toimeentulonsa välillä, Bergqvist sanoo.

Lakiesityksen mukaan myös fyysiset tekijät, kuten raskas nostotyö tai melu, voisivat jatkossa oikeuttaa erityisraskausrahaan. Lisäksi esitetään, että päivärahaa voitaisiin myöntää osittain, jos riski voidaan välttää lyhentämällä työaikaa osa-aikatyöhön.

- Kyse on sekä oikeudenmukaisuudesta että ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Selkeämpi sääntely tarjoaa tarkoituksenmukaisemman suojan raskaana oleville työntekijöille, jotka altistuvat riskitekijöille työssään, Bergqvist sanoo.

Lakiesitys perustuu EU-direktiiviin, joka koskee raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden suojelemista. Direktiivin myötä Suomen on nyt mukautettava kansallista lainsäädäntöään. Samassa hallituksen esityksessä ehdotetaan myös muutoksia luovutuspäivärahaan ja erityishoitorahaan.