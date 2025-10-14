Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen

I love me 2025 kokoaa hyvinvointialan Helsingin Messukeskukseen

15.10.2025 08:14:35 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Pohjois-Euroopan suurin hyvinvoinnin, kauneuden, muodin ja terveyden tapahtuma I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Tapahtuma tarjoaa kolme päivää inspiraatiota ja käytännön vinkkejä – tänä vuonna ohjelmassa korostuvat muun muassa saunakosmetiikan lanseeraus ja komeudenhoidon (miesten grooming) nousu. I love me on ilmiö, joka kannustaa pysähtymään oman hyvinvoinnin äärelle ja löytämään uusia ideoita arkeen.

I love me -messutapahtuma

I love me on terveystuotealalle tärkeä kohtaamispaikka

”Messuilla näkee nopeasti, mihin suuntaan kuluttajien kiinnostus ja terveystuotealan innovaatiot ovat liikkumassa. Tapahtumassa kohtaavat niin ammattilaiset kuin myös kuluttajat. Näytteilleasettajapaikkojen ympärillä kuulee alan uusimmat teemat, yritykset kohtaavat kuluttajat ja luennoilla saa aimo annokset tietoa. Näistä saa inspiraatiota ja virtaa pitkäksi aikaa,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Viime vuonna I love me-messutapahtumaan osallistui 60 700 kävijää.

“Odotamme I love me -messuista monipuolista ja inspiroivaa tapahtumaa, joka tarjoaa konkreettisia vinkkejä hyvinvoinnin parantamiseksi,” toteaa liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen Messukeskuksesta. Haatainen korostaa trendien näkyvyyttä, ostosmahdollisuuksia ja sitä, että tapahtuma houkuttelee sekä uskollisia kävijöitä että uusia yleisöjä vuodesta toiseen.

I love me 2025, 17.–19.10.2025, Helsingin Messukeskus. Lisätiedot, aukioloajat ja ohjelma: I love me -sivusto.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

