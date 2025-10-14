I love me 2025 kokoaa hyvinvointialan Helsingin Messukeskukseen

I love me on terveystuotealalle tärkeä kohtaamispaikka

”Messuilla näkee nopeasti, mihin suuntaan kuluttajien kiinnostus ja terveystuotealan innovaatiot ovat liikkumassa. Tapahtumassa kohtaavat niin ammattilaiset kuin myös kuluttajat. Näytteilleasettajapaikkojen ympärillä kuulee alan uusimmat teemat, yritykset kohtaavat kuluttajat ja luennoilla saa aimo annokset tietoa. Näistä saa inspiraatiota ja virtaa pitkäksi aikaa,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Viime vuonna I love me-messutapahtumaan osallistui 60 700 kävijää.

“Odotamme I love me -messuista monipuolista ja inspiroivaa tapahtumaa, joka tarjoaa konkreettisia vinkkejä hyvinvoinnin parantamiseksi,” toteaa liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen Messukeskuksesta. Haatainen korostaa trendien näkyvyyttä, ostosmahdollisuuksia ja sitä, että tapahtuma houkuttelee sekä uskollisia kävijöitä että uusia yleisöjä vuodesta toiseen.

Tapahtumatiedot:

I love me 2025, 17.–19.10.2025, Helsingin Messukeskus. Lisätiedot, aukioloajat ja ohjelma: I love me -sivusto.