S-Pankin tutkimus: Talouden epävarmuus heikentänyt suomalaisten sijoitusintoa

Sijoittavien suomalaisten osuus on hieman laskenut viime vuodesta, kertoo S-Pankin teettämä Suomalaisten talousosaaminen 2025 -tutkimus. Vuosi sitten 56 prosenttia suomalaisista sijoitti säännöllisesti tai ainakin silloin tällöin, kun tänä vuonna luku oli 51 prosenttia. Säästäjienkin osuus on laskenut, mutta vähemmän kuin sijoittajien.

Silmiinpistävää on, että lasku on keskittynyt erityisesti kyselyn keskimmäiseen tuloluokkaan, 35 000–50 000 euroa vuodessa tienaaviin kotitalouksiin. He ovat vähentäneet etenkin säännöllistä, esimerkiksi kuukausittaista, säästämistä ja -sijoittamista. Tähän tuloluokkaan kuuluvista 44 prosenttia kertoi säästävänsä säännöllisesti, kun vuosi sitten niin teki vielä yli puolet (52 %). Laskua on samassa tuloluokassa nähtävissä myös sijoittamisen kohdalla: viime vuonna 32 prosenttia kertoi sijoittavansa säännöllisesti, kun tänä vuonna osuus oli laskenut 27 prosenttiin.

”Varovaisuus säästämisessä ja sijoittamisessa on lisääntynyt erityisesti keskituloisten keskuudessa. Siihen vaikuttaa varmasti muun muassa se, että joukossa on paljon asuntovelallisia, joita korkojen nousu koetteli vielä vuosi sitten. Kun liikkumavara pienenee, varautumisesta tulee helposti se menoerä, josta tingitään ensimmäisenä”, S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä sanoo.

“Säännöllisyys on kuitenkin yksi parhaita keinoja tasata sijoittamisen riskejä, joten jatkuvan sijoittamisen tapaan kannattaa palata heti, kun oma taloustilanne sen sallii”, Wennonen-Kärnä muistuttaa.

Varautuminen arkeen ja yllättäviin menoihin korostuu

Tutkimuksen mukaan suomalaiset säästävät ja sijoittavat ensisijaisesti arjen turvaamiseksi. Kaksi kolmesta vastaajasta mainitsee tärkeimpänä syynä säästämiselle ja sijoittamiselle yllättäviin menoihin varautumisen. Miehet painottavat varallisuuden kasvattamista, kun taas naisilla korostuvat turva ja lisäpuskuri arjen menoihin.

”Moni suomalainen haluaisi säästää ja sijoittaa, mutta kokee, ettei siihen ole tällä hetkellä taloudellista mahdollisuutta. Tällöin matalankynnyksen ja pienten aloitussummien sijoitusratkaisujen merkitys korostuu. Kun muutaman kuukauden menoja vastaava puskuri on kasassa, on tärkeää huolehtia siitä, että laittaa osan kuukausittain käytössä olevista rahoistaan sijoituksiin. Se on yksi tehokkain keino itse edistää omaa rahakkaampaa ja sitä kautta turvatumpaa huomista”, Wennonen-Kärnä päättää.

Tietoa tutkimuksesta

Suomalaisten talousosaaminen 2025 -tutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin 22.8. – 27.8.2025 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui 1164 suomalaista, jotka edustavat 18–79-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin suhteen. Tutkimukseen osallistuneet edustavat eri ammattiasemia ja tuloluokkia.