Helsingin empirearkkitehtuuri saa arvoisensa käsittelyn Mikko Lindqvistin uutuusteoksessa

Helsingin historiallinen ydin luotiin Carl Ludvig Engelin johtamassa pääkaupungin rakennustyössä 1800-luvun alkupuolella, ja nämä empirekauden julkiset rakennukset ja kaupunkirakenne ovat säilyneet eheinä ja todistusvoimaisina ilmentyminä muotoutumassa olleen kansakunnan historiasta. Ne ovat perusta, jonka varaan kaupungin myöhemmät kerrostumat ovat rakentuneet.

Empire – Kiven ja valon Helsinki esittelee empirekauden rakennusperintöä ilmiöiden, arkkitehtuurin ja ympäristön näkökulmista. Se tarjoaa asiantuntevan ja perehtyneen kokonaiskuvan empirekauden kaupunkirakentamisesta. Kirjan runsas kuvitus ohjaa lukijaa kohdistamaan katseensa empiren rikkaaseen muotokieleen.

Teoksen kirjoittaja, arkkitehti Mikko Lindqvist, työskentelee Helsingin kaupunginmuseossa helsinkiläisen rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävissä. Hän on opettanut Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa arkkitehtuurin historiaa sekä työssään tutkinut ja kirjoittanut Helsingin historiallisista kerrostumista.

Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala haastattelee kirjan kirjoittajaa, arkkitehti Mikko Lindqvistiä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10.2025 klo 17.30–18.00 (Arabia-lava).

Helsingin kaupunginmuseo järjestää kirjaan liittyvän keskustelutilaisuuden torstaina 6.11.2025 klo 17–18.30 (Aleksanterinkatu 16). Kirjasta ovat kertomassa sen tekijät, arkkitehti Mikko Lindqvist ja valokuvaaja Yehia Eweis. Keskustelua johdattelee tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja livelähetystä voi seurata myös Helsingin kaupunginmuseon Youtube-kanavalla.

Empire – Kiven ja valon Helsinki

Kirjoittaja: Mikko Lindqvist

Kieli: suomi

Parvs ja Helsingin kaupunginmuseo, 2025, 208 sivua





