Kustannusosakeyhtiö Parvs

Helsingin empirearkkitehtuuri saa arvoisensa käsittelyn Mikko Lindqvistin uutuusteoksessa

15.10.2025 08:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Parvs | Tiedote

Jaa

Empirearkkitehtuuri on Helsingin kaupunkikuvan ydin. Arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778–1840) 1800-luvun alussa suunnittelemat julkiset rakennukset ovat lujittaneet asemansa Helsingin tunnetuimpina ja pysyvimpinä symboleina, ja hänen työnsä käsitti ainutlaatuisella tavalla kokonaisen pääkaupungin suunnittelun ja rakentamisen.

Helsingin historiallinen ydin luotiin Carl Ludvig Engelin johtamassa pääkaupungin rakennustyössä 1800-luvun alkupuolella, ja nämä empirekauden julkiset rakennukset ja kaupunkirakenne ovat säilyneet eheinä ja todistusvoimaisina ilmentyminä muotoutumassa olleen kansakunnan historiasta. Ne ovat perusta, jonka varaan kaupungin myöhemmät kerrostumat ovat rakentuneet.

Empire – Kiven ja valon Helsinki esittelee empirekauden rakennusperintöä ilmiöiden, arkkitehtuurin ja ympäristön näkökulmista.  Se tarjoaa asiantuntevan ja perehtyneen kokonaiskuvan empirekauden kaupunkirakentamisesta. Kirjan runsas kuvitus ohjaa lukijaa kohdistamaan katseensa empiren rikkaaseen muotokieleen. 

Teoksen kirjoittaja, arkkitehti Mikko Lindqvist, työskentelee Helsingin kaupunginmuseossa helsinkiläisen rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävissä. Hän on opettanut Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa arkkitehtuurin historiaa sekä työssään tutkinut ja kirjoittanut Helsingin historiallisista kerrostumista. 

Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala haastattelee kirjan kirjoittajaa, arkkitehti Mikko Lindqvistiä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10.2025 klo 17.30–18.00 (Arabia-lava).

Helsingin kaupunginmuseo järjestää kirjaan liittyvän keskustelutilaisuuden torstaina 6.11.2025 klo 17–18.30 (Aleksanterinkatu 16). Kirjasta ovat kertomassa sen tekijät, arkkitehti Mikko Lindqvist ja valokuvaaja Yehia Eweis. Keskustelua johdattelee tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja livelähetystä voi seurata myös Helsingin kaupunginmuseon Youtube-kanavalla.

Empire – Kiven ja valon Helsinki
Kirjoittaja: Mikko Lindqvist
Kieli: suomi
Parvs ja Helsingin kaupunginmuseo, 2025, 208 sivua 

Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188

Mikko Lindqvistin haastattelupyynnöt: Roope Pokki, viestintäsuunnittelija, Helsingin kaupunginmuseo, roope.pokki@hel.fi, p. 040 152 6479

Avainsanat

arkkitehtuuriempirehelsinkiengel1800-luku

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Empire – Kiven ja valon Helsinki, Parvs ja Helsingin kaupunginmuseo 2025
Empire – Kiven ja valon Helsinki, Parvs ja Helsingin kaupunginmuseo 2025
Kustannusosakeyhtiö Parvs
Lataa
Näkymä Eteläsatamaan Kaivopuistosta vuonna 1868
Näkymä Eteläsatamaan Kaivopuistosta vuonna 1868
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Eugen Hoffers Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Eugen Hoffers
Lataa
Taiteilija, arkkitehti ja filosofi Carl Julius Senffin (1804–1832) litografia C.L. Engelistä vuodelta 1829
Taiteilija, arkkitehti ja filosofi Carl Julius Senffin (1804–1832) litografia C.L. Engelistä vuodelta 1829
Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Akvarelli kaupungin maamerkeistä, kahdesta tornista. Ulrika Eleonoran kirkko oli rakennettu vuosina 1724–1727 rakennusmestari Anders Hackenbergin johdolla, ja sen barokkitorni oli uusittu arkkitehti Samuel Bernerin suunnitelman mukaan vuonna 1746.
Akvarelli kaupungin maamerkeistä, kahdesta tornista. Ulrika Eleonoran kirkko oli rakennettu vuosina 1724–1727 rakennusmestari Anders Hackenbergin johdolla, ja sen barokkitorni oli uusittu arkkitehti Samuel Bernerin suunnitelman mukaan vuonna 1746.
Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Akvarellissa Helsingin sataman rantalinjaa reunustaa kaksikerroksinen kivirakenteinen tulli- ja pakkahuone, joka oli juuri saatu korjatuksi vuoden 1809 kaupunkipalon jäljiltä. Rakennus on edelleen olemassa. Tullihuoneen taustalla kohoaa kaupungin koulutalo ja kellotapuli.
Akvarellissa Helsingin sataman rantalinjaa reunustaa kaksikerroksinen kivirakenteinen tulli- ja pakkahuone, joka oli juuri saatu korjatuksi vuoden 1809 kaupunkipalon jäljiltä. Rakennus on edelleen olemassa. Tullihuoneen taustalla kohoaa kaupungin koulutalo ja kellotapuli.
Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Taidekokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Engel laati Sotaväentarkastajan talosta kaksi suunnitelmaa, joista piirustus esittää toteutumatonta siviiliarkkitehtuurin olemuksen mukaista vaihtoehtoa.
Engel laati Sotaväentarkastajan talosta kaksi suunnitelmaa, joista piirustus esittää toteutumatonta siviiliarkkitehtuurin olemuksen mukaista vaihtoehtoa.
Museovirasto, Rakennushistorian kuvakokoelma Museovirasto, Rakennushistorian kuvakokoelma
Lataa
Kantonistikoulun räystäslinja muodostaa perustason, johon myöhemmin rakennetut yliopiston kirjasto ja yliopiston päärakennus kiinnittyvät monumentaalikadun yhtenäisessä kaupunkikuvassa.
Kantonistikoulun räystäslinja muodostaa perustason, johon myöhemmin rakennetut yliopiston kirjasto ja yliopiston päärakennus kiinnittyvät monumentaalikadun yhtenäisessä kaupunkikuvassa.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Engelin suunnittelema Katajanokan kasarmi
Engelin suunnittelema Katajanokan kasarmi
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Kenraalikuvernöörin talon Empiresalin ilme on säilynyt alkuperäisenä talon monien käyttövaiheiden läpi.
Kenraalikuvernöörin talon Empiresalin ilme on säilynyt alkuperäisenä talon monien käyttövaiheiden läpi.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Engelin Senaatintorin pohjoisreunasta tekemästä kahdesta suunnitelmavaihtoehdosta vuodelta 1818 toteutettiin oikeanpuoleinen ratkaisu. Keisarin toive paestumilaisesta pylväsmallista on kirjattu alleviivauksin piirustuksen hyväksymisen yhteyteen.
Engelin Senaatintorin pohjoisreunasta tekemästä kahdesta suunnitelmavaihtoehdosta vuodelta 1818 toteutettiin oikeanpuoleinen ratkaisu. Keisarin toive paestumilaisesta pylväsmallista on kirjattu alleviivauksin piirustuksen hyväksymisen yhteyteen.
Kansallisarkisto / Rakennushallituksen piirustuskokoelma Kansallisarkisto / Rakennushallituksen piirustuskokoelma
Lataa
Engelin suunnittelema Suomen suuriruhtinaskunnan keisarillinen senaatti (1817–1822), nykyinen Valtioneuvoston linna
Engelin suunnittelema Suomen suuriruhtinaskunnan keisarillinen senaatti (1817–1822), nykyinen Valtioneuvoston linna
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Yliopiston pylväiden yksityiskohtia voi ihailla rakennuksen porrashuoneesta käsin.
Yliopiston pylväiden yksityiskohtia voi ihailla rakennuksen porrashuoneesta käsin.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Yliopiston sisäänkäyntihallin arkkitehtuuri muodostaa kolmikerroksisen, klassisen arkkitehtuurin tyylikehitystä ilmentävän tilasarjan.
Yliopiston sisäänkäyntihallin arkkitehtuuri muodostaa kolmikerroksisen, klassisen arkkitehtuurin tyylikehitystä ilmentävän tilasarjan.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Signe Branderin valokuva yliopiston juhlasalista vuodelta 1907 on otettu juuri Edelfeltin Turun akatemian vihkiäisiä esittävän kuvasarjan asettamisen jälkeen.
Signe Branderin valokuva yliopiston juhlasalista vuodelta 1907 on otettu juuri Edelfeltin Turun akatemian vihkiäisiä esittävän kuvasarjan asettamisen jälkeen.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Signe Brander Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Signe Brander
Lataa
Nikolainkirkon siluetti hallitsi empirekauden kaupunkikuvaa, ja se on säilyttänyt asemansa Helsingin tuttuna tunnuskuvana.
Nikolainkirkon siluetti hallitsi empirekauden kaupunkikuvaa, ja se on säilyttänyt asemansa Helsingin tuttuna tunnuskuvana.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Yliopiston kirjaston kupolisalin holvit kohoavat kuin antiikin Rooman kylpylöissä, joiden katsotaan toimineen Engelin suunnitelman esikuvina.
Yliopiston kirjaston kupolisalin holvit kohoavat kuin antiikin Rooman kylpylöissä, joiden katsotaan toimineen Engelin suunnitelman esikuvina.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / Yehia Eweis
Lataa
Näkymä nykypäivän Yliopisto- ja Fabianinkadun kulmalla esittää empirekaupungin monimuotoisia rakennuksia, asuintaloja ja pienteollisuutta.
Näkymä nykypäivän Yliopisto- ja Fabianinkadun kulmalla esittää empirekaupungin monimuotoisia rakennuksia, asuintaloja ja pienteollisuutta.
Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / kuvaaja tuntematon Helsingin kaupunginmuseo, Valokuvakokoelma / kuvaaja tuntematon
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kustannusosakeyhtiö Parvs on taidekirjoihin ja arkkitehtuurijulkaisuihin erikoistunut helsinkiläinen kustantamo, joka on perustettu vuonna 2006.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Parvs

Parvs-kustantamon ja Serlachiuksen taidekirjat vuonna 202510.4.2025 12:59:46 EEST | Tiedote

Parvs-taidekirjakustantamon ja Serlachiuksen taidemuseon tiivis julkaisuyhteistyö on jatkunut jo lähes vuosikymmenen, ja sen tuloksena syntyneitä taidekirjoja on vuosina 2016–2025 ilmestynyt yhteensä jo yli 60. Tänä vuonna Parvs ja Serlachius julkaisevat yhdessä kahdeksan uutta teosta. Serlachiuksen monipuoliseen ja kunnianhimoiseen julkaisuohjelmaan kuuluu museon näyttelyitä dokumentoivia julkaisuja, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelman teoksia esitteleviä julkaisuja, historiateoksia sekä vertaisarvioitua taidehistoriallista tutkimusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye