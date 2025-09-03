Helsingin empirearkkitehtuuri saa arvoisensa käsittelyn Mikko Lindqvistin uutuusteoksessa
Empirearkkitehtuuri on Helsingin kaupunkikuvan ydin. Arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778–1840) 1800-luvun alussa suunnittelemat julkiset rakennukset ovat lujittaneet asemansa Helsingin tunnetuimpina ja pysyvimpinä symboleina, ja hänen työnsä käsitti ainutlaatuisella tavalla kokonaisen pääkaupungin suunnittelun ja rakentamisen.
Helsingin historiallinen ydin luotiin Carl Ludvig Engelin johtamassa pääkaupungin rakennustyössä 1800-luvun alkupuolella, ja nämä empirekauden julkiset rakennukset ja kaupunkirakenne ovat säilyneet eheinä ja todistusvoimaisina ilmentyminä muotoutumassa olleen kansakunnan historiasta. Ne ovat perusta, jonka varaan kaupungin myöhemmät kerrostumat ovat rakentuneet.
Empire – Kiven ja valon Helsinki esittelee empirekauden rakennusperintöä ilmiöiden, arkkitehtuurin ja ympäristön näkökulmista. Se tarjoaa asiantuntevan ja perehtyneen kokonaiskuvan empirekauden kaupunkirakentamisesta. Kirjan runsas kuvitus ohjaa lukijaa kohdistamaan katseensa empiren rikkaaseen muotokieleen.
Teoksen kirjoittaja, arkkitehti Mikko Lindqvist, työskentelee Helsingin kaupunginmuseossa helsinkiläisen rakennussuojelun ja kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävissä. Hän on opettanut Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa arkkitehtuurin historiaa sekä työssään tutkinut ja kirjoittanut Helsingin historiallisista kerrostumista.
Arkkitehtuurimuseon tutkimuspäällikkö Petteri Kummala haastattelee kirjan kirjoittajaa, arkkitehti Mikko Lindqvistiä Helsingin kirjamessuilla lauantaina 25.10.2025 klo 17.30–18.00 (Arabia-lava).
Helsingin kaupunginmuseo järjestää kirjaan liittyvän keskustelutilaisuuden torstaina 6.11.2025 klo 17–18.30 (Aleksanterinkatu 16). Kirjasta ovat kertomassa sen tekijät, arkkitehti Mikko Lindqvist ja valokuvaaja Yehia Eweis. Keskustelua johdattelee tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja livelähetystä voi seurata myös Helsingin kaupunginmuseon Youtube-kanavalla.
Empire – Kiven ja valon Helsinki
Kirjoittaja: Mikko Lindqvist
Kieli: suomi
Parvs ja Helsingin kaupunginmuseo, 2025, 208 sivua
Arvostelukappaleet ja kuva-aineisto medialle: Hanna Karppanen, kustantaja, Kustannusosakeyhtiö Parvs, hanna.karppanen@parvs.fi, p. 040 684 9188
Mikko Lindqvistin haastattelupyynnöt: Roope Pokki, viestintäsuunnittelija, Helsingin kaupunginmuseo, roope.pokki@hel.fi, p. 040 152 6479
