Kreate laajentaa Helsinkiä merelle Hakaniemessä – yli 12 miljoonan urakka käynnistyy marraskuussa
Kreate aloittaa Helsingin Hakaniemessä John Stenbergin rannan rakentamishankkeen. Monipuolisesti maa-, vesi- ja erikoispohjarakentamista yhdistävässä urakassa rakennetaan rantarakenteita sekä ruopataan ja täytetään merialuetta uudeksi maa-alueeksi hotellille. Lisäksi kohde sisältää katujen, kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista ja parantamista. Kreaten osalta urakka valmistuu kesällä 2027, ja reilun 12 miljoonan urakkahinta kirjataan neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan.
Kreate on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen Hakaniemessä sijaitsevan John Stenbergin rannan rakentamishankkeesta.
Voitettu kokonaisurakka sisältää jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöidyn John Stenbergin rannan kadun uudelleen rakentamisen sekä esirakentamisen Signe Branderin terassia ja Signe Branderin kujaa varten. Sen lisäksi urakassa rakennetaan uutta rantamuuria ja tehdään alueen rakennekerroksia yläpintaan asti.
– Vedessä rakentaminen on aina haastavaa ja tässä kohteessa pääsemme hyödyntämään vahvaa osaamistamme vaativan tason maa-, vesi- ja erikoispohjarakentamisessa. John Stenbergin rannan rakentamishankkeessa puramme nykyistä rantamuuria, rakennamme mereen porapaaluseinän sekä valamme paikan päällä teräsbetonisia rantamuurirakenteita, kuvailee kohteen työpäällikkö Jyrki Perokorpi Kreatelta.
Hankkeessa ruopattu merialue täytetään uudeksi maa-alueeksi, jonka kantavuutta ja lujuutta parannetaan syvätiivistämällä. Aluetta on kaavailtu hotellitontiksi, johon on suunnitteilla 8-kerroksinen ja 400-huoneinen hotelli.
Porapaaluseinä toimii rantamuuri- ja laiturirakenteena
Urakassa tehtävää ruoppausta varten Siltavuorensalmeen rakennetaan lähes 160 metriä pitkä kallioon ankkuroitu porapaaluseinä, joka tulee myöhemmin toimimaan John Stenbergin rannan uutena rantamuuri- ja laiturirakenteena.
– Valamme porapaaluseinän päälle teräsbetonisen reunapalkin, johon tulee yli 50 jääsuojaelementtiä. Verhoilemme ne nykyisen rantamuurin kunnostetuilla verhoilukivillä. Lisäksi asennamme Signe Branderin terassin meritäyttöalueen rantamuurilinjaan kymmeniä vedenalaisia teräsbetonisia kulmatukimuuri- ja kasuuniarkkuelementtejä, Perokorpi kertoo.
Urakassa rakennetaan Signe Branderin terassille ja Signe Branderin kujalle huleveden runkolinja ja väliaikainen purkuviemäri. Putkikaivanto on ponteilla tuettua kaivantoa. Vilkkaasti liikennöity John Stenbergin ranta -katu uusitaan täysin valmiiksi sisältäen kunnallistekniikan reunamuurin kiviverhouksineen ja kansikivineen.
Vähäpäästöistä rakentamista ympäristövaikutuksia seuraten
John Stenbergin rannan rakentamishanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa. Kestävä rakentaminen ja raaka-aineiden viisas käyttö ovatkin tärkeässä roolissa rantarakenteiden, katujen ja kunnallistekniikan rakentamisessa sekä ranta-alueiden ruoppauksessa.
– Pienennämme rakentamisen hiilijalanjälkeä käyttämällä vähähiilistä betonia sekä tiukkojen päästöluokkavaatimusten mukaisia koneita ja laitteita, jotka toimivat joko sähköllä tai uusiutuvalla dieselillä, kertoo Perokorpi.
Työmaalla hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti puretuista betonirakenteista syntyvää materiaalia sekä lähellä sijaitsevissa urakoissa syntyviä kiviaineksia, jolloin myös kuljetusmatkat minimoituvat. Energiankulutusta ja päästöjä seurataan säännöllisesti hankkeen ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään myös melu- ja ympäristöhaittojen minimoimiseen.
– Urakka-alueen läheisyydessä asuu ja työskentelee paljon ihmisiä, ja rajoitamme eniten melua aiheuttavien työkoneiden toiminta-aikoja. Työnaikaisella suojaverholla suojelemme meriympäristöä, ja purku- ja rakentamistyöt etenevät kalojen kutuaika huomioiden.
Rakentaminen alkaa marraskuussa työsillan rakentamisella
Kreate käynnistää John Stenbergin rannan työt heti marraskuun alussa noin 160 metriä pitkän työsillan rakentamisella. Sen valmistuttua alkaa työsillalta käsin porapaaluseinän rakentaminen. Loppuvuonna edetään rannan rakenteiden purkamisella.
Kesällä 2026 Signe Branderin terassin ja kujan puolella tehdään ruoppauksia sekä valmistetaan paikan päällä kasuuni- ja tukimuurielementtejä. Jopa yli 70 tonnin painoisten tukimuurielementtien nosto on vuorossa keväällä 2027.
– Tässä urakassa vahvuutemme on töiden huolellinen suunnittelu ja eri työvaiheiden toteuttaminen samanaikaisesti maalla ja merellä. Rakensimme Helsingin Sompasaaressa vastaavanlaisen vaativan hankkeen etuajassa maaliin hyödyntäen uudenlaisia rakentamisen ratkaisuja. Hakaniemessä työskentelee pääosin sama ammattitaitoinen tiimimme, joten luottavaisin mielin lähdemme rakentamaan kohdetta, toteaa väylärakentamisen johtaja Juha Schönberg Kreatelta.
John Stenbergin rannan rakentamisen urakka valmistuu Kreaten osalta kesäkuussa 2027. Tilaajana on Helsingin kaupunki. Kreate kirjaa reilun 12 miljoonan euron sopimuksen neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan.
