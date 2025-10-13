Veikkaus Oy

Eurojackpotissa perjantaina jaossa 68 miljoonaa

14.10.2025 22:09:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 68 miljoonan päävoitto.

Henkilö käyttää älypuhelimen sovellusta, jossa on violettia ja keltaista väriteemaa.

Eurojackpotin kierroksen 42/2025 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 8, 12, 13, 49 ja 50. Tähtinumerot ovat 2 ja 4.

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kuudelle 5+1-tulokselle, joilla kullakin sai tällä kierroksella 286 652,60 euroa. Voitot osuivat Tanskaan, Hollantiin, Espanjaan ja vielä kolme kappaletta Saksaan.

5+0-osumia meni tässä arvonnassa Saksaan (3 kpl), Ruotsiin (2 kpl), Unkariin ja Tanskaan. Voitto-osuudet näillä riveillä olivat 138 564,60 euroa.

Suurin Suomeen osunut voitto meni yhdelle 4+2-voitolle, jonka voitto-osuus oli 5 161 euroa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 4 9 9 2 2 5 2. Jokerista löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joilla kummallakin voitti 20 000 euroa. Voitot matkasivat paimiolaiselle nettipelaajalle ja Alajärven S-marketin asiakkaalle.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Tokio 85. Tonneja voitettiin neljä kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

