Valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, Jyväskylä ja Muurame — tervetuloa työpajaan Muurameen 22.10.2025
Ympäristövaikutusten arviointi etenee tiehankkeessa valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, YVA ja yleissuunnitelma, Jyväskylä ja Muurame. YVA-ohjelmasta on saatu yhteysviranomaisen lausunto, jonka pohjalta työstetään YVA-selostusta. Lokakuussa järjestetään kaikille avoin työpaja, jossa esitellään arvioitavat vaihtoehdot ja kuullaan paikallisten näkemyksiä niiden jatkojalostamiseksi.
YVA-ohjelman mukaisissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE1b valtatie parannetaan noin 27 kilometrin pituisella osuudella moottori- tai moottoriliikennetieksi, Painaa-Korpilahti osuus 2+1 kaistaiseksi ohituskaistatieksi ja Korpilahti-Keljonkangas osuus 2+2 kaistaiseksi. Koko osuudelle toteutetaan yhtenäinen rinnakkaistie ja liittyminen valtatiehen tapahtuu vain eritasoliittymien kautta. Vaihtoehto VE1b eroaa vaihtoehdosta VE1 vain sen osalta, että VE1b sisältää yhden eritasoliittymän enemmän. YVA-ohjelmasta saadun palautteen perusteella tutkitaan parhaillaan lisää vaihtoehtoja Teollisuustien liittymään Muuramessa.
Työpaja vaihtoehtojen jatkojalostamiseksi
Paikallisten asukkaiden, maanomistajien ja sidosryhmien näkemyksiä halutaan kuulla. Kaikille avoin työpaja järjestetään keskiviikkona 22.10.2025 klo 17—19 Muuramen valtuustosalissa, osoitteessa Virastotie 8.
Tilaisuudessa esitellään YVA-ohjelmasta saatu yhteysviranomaisen lausunto sekä YVAssa arvioitavat vaihtoehdot. Työpajassa keskustellaan ryhmissä karttojen avulla vaihtoehtojen kehittämistarpeista, vastaavatko ne paikallisia liikkumistarpeita sekä siitä, millaisia vaikutuksia vaihtoehdoilla arvioidaan olevan.
Tutustu ympäristövaikutusten arviointiin yhteysviranomaisen sivuilla (ymparisto.fi).
Hankkeen verkkosivut (vayla.fi)
Tärkeä poikittaisyhteys ja keskeinen liikenneväylä
Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle. Se on myös keskeinen liikenneväylä Keski‑Suomessa palvellen sekä tavara- että henkilöliikennettä. Tarkastelualue alkaa etelässä Korpilahdelta Painaanjärven kohdalta ja ulottuu pohjoispäässä Jyväskylään Keljonkankaan eritasoliittymän eteläpuolelle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, luonnonvarojen käyttöön sekä liikenteeseen, ja esitetään keinoja haittojen vähentämiseksi. Arvioinnin tuloksena valmistuu YVA-selostus, joka pyritään asettamaan nähtäville kesällä 2026.
YVA-menettelystä vastaa Keski‑Suomen ELY‑keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Yhteysviranomaisena toimii Keski‑Suomen ELY‑keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Soili Katko
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh. 0295 024 010
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Projektipäällikkö Rauno Tuominen
Sitowise Oy
Puh. 020 747 6139
etunimi.sukunimi@sitowise.com
YVA-vastuuhenkilö Heikki Surakka
Ramboll Finland Oy
Puh. 050 341 7919
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
