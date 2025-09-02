Julia Ståhle aloittaa Panimoliiton yhteiskuntasuhteiden ja viestinnän erityisasiantuntijana

15.10.2025

Julia Ståhle siirtyy Panimoliittoon SAMOKin sosiaalipolitiikan asiantuntijan tehtävistä. Ståhle on ollut RKP-nuorten puheenjohtajana vuosina 2022–2024.

Mikko Mäntyniemi

– Suomi elää työpaikoista, tuotannosta ja kannattavasta kaupasta. Suomalaiset kuluttavat panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tuotteita satoja miljoonia litroja vuosittain, mutta alan kotimaisuutta haastavat laaja eurooppalainen pakkauslainsäädäntö ja kotimainen, erittäin korkea verotus. Odotan innolla, että pääsen vaikuttamaan alan toimintaedellytyksiin ja puhumaan suomalaisen teollisuuden ja tuotannon puolesta, Ståhle toteaa.

Ala työllistää Suomessa koko arvoketjussa lähes 25000 ihmistä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on ollut jo pitkään olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, niin historiansa kuin jatkuvasti päivittyvän kulutustavaraluonteensa vuoksi. On ensiarvoisen tärkeää, että kotimainen elinkeino pysyy vahvana ja siksi ala kaipaa positiivista huomiota ja järkevää säätelyä.

–  Me Panimoliitossa olemme iloisia, että toimiala saa joukkoonsa tekijän, joka osaa yhdistää sekä vastuullisuuden että suomalaisen tuotannon toimintaedellytykset. Julia tuntee politiikan ja sääntelyn rakenteet, ja on siten erinomainen lisä liiton edunvalvonnalliseen työhön. Kuten suomalaiset juomatavat – kohtuullisiksi jo pitkään kehittyneet – toivomme myös päättäjiltä malttia säädellä ja verottaa alaa reilusti ja kohtuullisesti, sanoo liiton toimitusjohtaja Pipinen.

Edunvalvontaa ja elämäniloa vuodesta 1902

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.

