Julia Ståhle aloittaa Panimoliiton yhteiskuntasuhteiden ja viestinnän erityisasiantuntijana
Julia Ståhle siirtyy Panimoliittoon SAMOKin sosiaalipolitiikan asiantuntijan tehtävistä. Ståhle on ollut RKP-nuorten puheenjohtajana vuosina 2022–2024.
– Suomi elää työpaikoista, tuotannosta ja kannattavasta kaupasta. Suomalaiset kuluttavat panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tuotteita satoja miljoonia litroja vuosittain, mutta alan kotimaisuutta haastavat laaja eurooppalainen pakkauslainsäädäntö ja kotimainen, erittäin korkea verotus. Odotan innolla, että pääsen vaikuttamaan alan toimintaedellytyksiin ja puhumaan suomalaisen teollisuuden ja tuotannon puolesta, Ståhle toteaa.
Ala työllistää Suomessa koko arvoketjussa lähes 25000 ihmistä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on ollut jo pitkään olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, niin historiansa kuin jatkuvasti päivittyvän kulutustavaraluonteensa vuoksi. On ensiarvoisen tärkeää, että kotimainen elinkeino pysyy vahvana ja siksi ala kaipaa positiivista huomiota ja järkevää säätelyä.
– Me Panimoliitossa olemme iloisia, että toimiala saa joukkoonsa tekijän, joka osaa yhdistää sekä vastuullisuuden että suomalaisen tuotannon toimintaedellytykset. Julia tuntee politiikan ja sääntelyn rakenteet, ja on siten erinomainen lisä liiton edunvalvonnalliseen työhön. Kuten suomalaiset juomatavat – kohtuullisiksi jo pitkään kehittyneet – toivomme myös päättäjiltä malttia säädellä ja verottaa alaa reilusti ja kohtuullisesti, sanoo liiton toimitusjohtaja Pipinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Julia StåhleErityisasiantuntija, yhteiskuntasuhteet ja viestintäPuh:044 2831617julia.stahle@panimoliitto.fi
Lasse PipinenToimitusjohtajaPanimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryPuh:0503411611
Kuvat
Edunvalvontaa ja elämäniloa vuodesta 1902
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y.
Suomalaisen elämästä tulee entistä kalliimpaa2.9.2025 22:21:42 EEST | Uutinen
Hallituksen budjettiriihessä tehdyt päätökset nostavat suomalaisen elinkustannuksia. Erityisesti alkoholiin ja virvoitusjuomiin kohdistuvat veronkorotukset osuvat jokaisen arkeen ja syövät ostovoimaa.
Panimotuotteiden kokonaismyynti laski alkuvuonna 2025 – kylmä kesä vaikuttaa varmasti, viinien kauppoihin tulon vaikutus vielä arvailujen varassa18.7.2025 09:00:00 EEST | Uutinen
null
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden vedenkäyttö on kansainvälisesti huipputasoa – uusi selvitys korostaa alueellisten ratkaisujen merkitystä vesipolitiikassa4.6.2025 08:10:00 EEST | Uutinen
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden vesiselvitys tarkastelee suomalaisen kokonaisvesiresurssin tilaa, vedenkäyttöä yleisesti sekä toimialalla. Selvityksen on määrä tarjota pohja keskustelulle siitä, miten kansalliset erityispiirteet voidaan huomioida EU:n yhteisessä vesiin ja vesiresurssiin liittyvässä päätöksenteossa. Euroopan komissio on aloittanut työn unionin vesiresilienssin parantamiseksi. Komission strategia julkaistaan keskiviikkona 4.6.
Alkoholiveron kiristäminen kasvattaa alkoholin matkustajatuontia, veromenetykset mittavat jo nyt6.5.2025 06:00:00 EEST | Uutinen
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Panimoliitto ja Päivittäistavarakauppa arvioivat hallituksen puoliväliriihessä ilmoittaman alkoholiveron kiristämisen lisäävän alkoholin matkustajatuontia ulkomailta. Suomen valtiolle matkustajatuonnista aiheutuu jo nyt huomattavat veromenetykset.
Hyvästi hauska vappu – virvoitusjuomien veronkorotukset iskevät suoraan suomalaisten lompakoihin30.4.2025 05:30:00 EEST | Uutinen
Hallitus kaavailee veronkorotuksia, jotka toteutuessaan johtaisivat alkoholittomien vappujuomien selkeään kallistumiseen. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen sanoo miljoonakorotusten olevan täysin suomalaisten todellisuudesta irrallaan ja kohtuuttomia suhteessa kuluttajien ostovoimaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme