Valkoposkihanhien toinen muuttoaalto meneillään

Valkoposkihanhimuutossa tapahtunut paljon viikon aikana. Viime viikon isot kerääntymät ovat pienentyneet huomattavasti ja muuttavia valkoposkihanhia on havaittu tuhansia Etelä- ja Itä-Suomessa. Valkoposkihanhille ennustetaan seuraavaa lähtöaaltoa ensi viikonlopuksi.

BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan valkoposkihanhien suurimmat kerääntymät olivat 8.10. Kärkölän Valkjärven peräti 117 000 ja saman päivän Rääkkylän Oravilahden 68 000 sekä 9.10. Hollolan Sairakkalanjärven 40 000. Kymmenentuhatta havaittiin kaikkiaan 16 paikalla, eniten Itä-Uudenmaan, Hämeen ja Kymenlaakson sekä Pohjois-Karjalan alueilla, poikkeuksina 8.10. Savonlinnan Kerimäen ja 10.10. Joroisten Pasalan 10 000 valkoposkihanhea. Karkeasti arvioiden Suomessa lepäilevien ja ruokailevien valkoposkihanhien määrät ovat pudonneet viime viikon puolivälistä tämän viikon alkuun mennessä viidesosaan.

Suurimmat muutot havaittiin 10.10. Kirkkonummen Rönnskärin 36 000, 12.10. Orimattilan Kurunkulman 100 000 ja Savitaipaleen Kuolimon 61 000 sekä Kiteen Kesälahden 13.10. 21 000 ja 14.10. 40 000 valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea. Tiistain 14.10. yhteismäärässä on tosin mukana paljon tundra- ja tundrametsähanhia. Hanhia muutti Ilmatieteen laitoksen säätutkapalvelun mukaan huomattavia määriä myös Suomen kaakkoispuolelta ja pimeällä.

Hanhia lähti Suomesta satojatuhansia ja kauempaa Barentsinmeren pesimäalueelta muutti myös paljon valkoposkihanhia, joista ilmeisesti suurin osa muutti myötätuulessa Suomen yli pysähtymättä. Viron luoteisnurkan Põõsaspeassa havaittiin 10.–14.10. yhteensä 58 000 muuttavaa valkoposkihanhea, eniten 12.10. 37 000. Etelä-Ruotsin muutot olivat samantasoisia, esimerkiksi 11.10. Öölannissa 44 000 muuttavaa valkoposkihanhea.

GPS-lähetinhanhista 28 antoi vielä paikkatietoja. Näistä keskiviikkoaamuna 24 on jo talvialueillaan tai lähellä niitä Etelä-Ruotsista Alankomaihin. Yksi hanhi on Suomessa tai jo ohi ja kolme Suomessa, kaksi Kärkölässä ja yksi Riihimäellä. Onko lähetinhanhia vielä mobiiliverkon ulottumattomissa Barentsinmeren alueella, selviää todennäköisesti seuraavaan tiedotteeseemme mennessä.

Tutkija Jarmo Koistinen Ilmatieteen laitokselta ennustaa viikon muuttosäästä seuraavaa:

”Viime sunnuntaina alkanut valkoposkihanhille edullinen muuttosää jatkuu seuraavan viikon aikana. Sääennusteissa etenkin perjantai-lauantai ja maanantai näyttävät erinomaisilta voimakkaalle muutolle. Niinpä on odotettavissa, että pääosa Suomessa ja lähialueella olevista hanhista jatkaa seuraavan viikon aikana kohti talvehtimisalueita ja valkoposkihanhien määrä täällä vähenee selvästi.”

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.

Lähteet ja linkkejä