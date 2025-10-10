Ilmarisen suhdanneindeksi: työntekijämäärän lasku hidastui hieman, mutta positiivinen kierre ei ole vielä käynnistynyt

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin jo yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen kehitys jatkuu edelleen. Syyskuussa työntekijämäärä väheni -1,5 prosenttia (elokuu -1,8 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Seuratuista toimialoista vain teollisuudessa (+0,7 %) oli pientä kasvua. Asiantuntijapalvelut pysyivät viime vuoden tasolla. Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-6,0 %), rakentaminen (-4,2 %) sekä terveys -ja sosiaalipalvelut (-3,7 %).

– Vaikka indeksin negatiivinen kehitys on nyt jatkunut kaksi vuotta ja kaksi kuukautta, hidastui se syyskuussa hieman, eli 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen kuuhun. Teollisuus on viime kuukausina ollut suhdanneindeksin positiivinen valopilkku ollen koko vuoden tasolla enää 0,1 prosenttia miinuksella. Juuri uutisoidut isot jäämurtajatilaukset kerrannaisvaikutuksineen luovat teollisuuteen lisää uskoa, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Talouden positiivisen kierteen käynnistyminen ja samalla työllisyyden parantuminen antaa vielä kuitenkin odottaa itseään.

– Vaikka positiivisia signaaleja on näkyvissä esimerkiksi jäänmurtajatilausten kautta, silti työttömien määrä jatkaa Tilastokeskuksenkin luvuissa kasvuaan. Naisten työllisyys on myös heikentynyt enemmän kuin miesten, mikä näkyy suhdanneindeksissä naisvaltaisten alojen, kuten majoitus- ja ravitsemisalan sekä terveys -ja sosiaalipalveluiden, heikkona kehityksenä. Uskon edelleen, että vahvistuva yritysten luottamus lisää investointeja. Tämä johtaa työllisyystilanteen parantumiseen, kuluttajat rohkaistuvat kuluttamaan ja asuntomarkkinatkin saavat uutta puhtia. Talouden positiivinen kierre on näin valmis, Jouni Vatanen kommentoi.

Työntekijämäärät laskivat kaikilla Suomen alueilla

Työntekijämäärät vähenivät syyskuussa kaikilla alueilla. Lasku oli nyt suurinta Etelä-Suomessa (-1,6 %) ja pienintä jälleen Länsi-Suomessa (-0,2 %).

Etelä-Suomi (-1,6 %): Seuratuista toimialoista vain teollisuus oli pienessä kasvussa (+0,1 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-8,4 %), henkilöstövuokraus (-5,9 %) ja sosiaali- ja terveysala (-3,7 %). Vähäisintä lasku oli kaupassa (-0,3 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (-1,2 %).

Länsi-Suomi (-0,2 %): Kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+7,7 %), asiantuntijapalveluissa (+2,7 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+1,8 %) sekä teollisuudessa (+0,6 %). Suurimmassa laskussa olivat rakentaminen (-4,9 %), viestintä- ja tietotekniikka (-4,2 %) sekä majoitus- ja ravitsemisala (-3,5 %).

Itä-Suomi (-1,2 %): Seuratuista toimialoista olivat kasvussa henkilöstövuokraus (+2,9 %), asiantuntijapalvelut (+1,5 %), teollisuus (+0,9 %) sekä viestintä- ja tietotekniikka (+0,3 %). Lasku oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (-5,5 %) ja rakentamisessa (-4,5 %). Pienintä lasku oli hallinto- ja tukipalveluissa (-0,1 %) sekä kaupassa (-1,3 %).

Pohjois-Suomi (-1,3 %): Kasvussa olivat hallinto- ja tukipalvelut (+6,7 %), teollisuus (+5,0 %), asiantuntijapalvelut (+2,4 %), majoitus- ja ravitsemisala (+1,4 %) sekä kuljetus (+0,4 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (-17,7 %), rakentaminen (-5,4 %) ja sosiaali- ja terveysala (-5,0 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

