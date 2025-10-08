VAKEn opiskeluhuolto tavoittaa nuoria

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskysely mittaa joka toinen vuosi lasten ja nuorten kokemuksista terveydestään, hyvinvoinnistaan, koulunkäynnistä ja opiskelusta sekä elintavoistaan. VAKEn alueella tulokset ovat kehittyneet pääosin positiiviseen suuntaan viime kyselyyn verrattuna, mutta huolen aiheitakin löytyy.

Oma mieliala huolettaa, mutta avun piiriin löydetään

Kouluterveyskyselyssä VAKEn alueen nuorista keskimäärin 40 % kertoi olleensa huolissaan omasta mielialastaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Huolestuneisuus on kasvanut kaikilla mitatuilla koulutusasteilla edellisestä kyselystä. Yleisesti tytöt ovat mielialastaan poikia huolestuneempia, mutta VAKEn alueella poikien huolestuneisuus on kasvanut viime kyselystä ja korostuu myös koko Suomen tuloksiin nähden. “Vaikka moni lapsi ja nuori kohtaa mielenterveyden haasteita, on tietoisuus ja halu hakea apua lisääntynyt. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, jotta matalan kynnyksen tuki ja palvelujen helppo saatavuus paranee. Yhteistyö koulujen, perheiden ja muiden toimijoiden välillä luo vahvan perustan mielen hyvinvoinnin edistämiselle ja vaikuttavalle auttamiselle”, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen kertoo.

Ongelmien kanssa ei kuitenkaan jäädä VAKEssa yksin. Edelliseen tutkimukseen verrattuna VAKEn alueella nuoret kokevat voivansa keskustella mieltään painavista asioista aikuisen kanssa koulussa aiempaa paremmin. Pojat, joiden huolestuneisuus mielialastaan oli kasvanut, ovat myös löytäneet koulupsykologille. VAKEssa poikien käynnit koulupsykologilla ovatkin yleistyneet. “Haluamme edelleen kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria puhumaan mieltään painavista asioista aikuisen kanssa. Koulujen ja oppilaitosten psykologien tavoitettavuus on parantunut ja he ovat hienosti tehneet työtään tutuksi nuorille ja näiden vanhemmille”, Perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja Reetta Voutilainen kuvaa.

Nuorten yleinen tyytyväisyys elämäänsä on kehittynyt positiiviseen suuntaan, ja vantaalaiset sekä keravalaiset nuoret ovat kutakuinkin yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin muuallakin Suomessa asuvat ikätoverinsa.

Tupakointi ja alkoholinkäyttö laskussa, nikotiinipussit huolenaiheina

VAKEssa nuorten päihteidenkäyttö on kehittynyt pääosin positiiviseen suuntaan, kannabiksen kokeilut, tupakointi ja alkoholin sekä sähkösavukkeiden käyttö ovat kaikki vähentyneet. Erityisesti alkoholia käyttävien ja tupakoivien osuus on VAKEssa koko maata pienempi. Huolenaiheena VAKEssa ja koko Suomessa on nikotiinipussien käyttö, joka on kasvanut etenkin ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien nuorten keskuudessa. “Jatkamme VAKEssa sekä ehkäisevän päihdetyön että päihteettömyyden tuen ja hoidon kehittämistä. Systemaattinen päihteidenkäytön puheeksiotto ja varhainen tunnistaminen esimerkiksi terveystarkastusten yhteydessä voi ehkäistä tilanteen pahenemista ja tarjota mahdollisuuden puhua turvallisen aikuisen kanssa.” Voutilainen kertoo. Vaikka päihteiden käyttö on vähentynyt VAKEssa, silti kannabista ja muita laittomia huumeita kokeilleiden määrät ovat koko maata korkeammat.

Ulkomaalaistaustaisten lasten palveluihin pääsyyn panostetaan

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorista noin 32 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Alueen erityispiirre näkyy myös kouluterveyskyselyssä, ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret kokivat Vantaalla ja Keravalla muita ryhmiä enemmän syrjintää ja pääsy opiskeluhuollon palveluihin koettiin heidän keskuudessaan muita ryhmiä heikommaksi. Huolestuttavasti myös kiusaamiskokemukset aikuisten taholta olivat yleistyneet ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten keskuudessa.

Eräs syy ulkomaalaistaustaisten kokemuksiin palveluihin pääsyn vaikeudesta saattaa olla viranomaispelko, jota VAKE on pyrkinyt vähentämään muun muassa monikielisillä infoilla lapsiperheille sekä Uskallanko luottaa? -kampanjalla. Nuorten yksinäisyyden kokemuksiin puututtiin myös muun muassa Keravalla 30.9. järjestetyllä Nuorten aikuisten yksinäisyyden vähentäminen -tapahtumalla.