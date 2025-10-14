Susi tavoitteli lammaskoiraa kotipihassa Perhossa

Palosalmen maatilan pihapiiri Perhossa ei ole koskaan täysin hiljainen. Lähellä laiduntaa 80-päinen ylämaankarja, ja lampolassa asustaa noin 65 lammasta. Lauantai-iltana pihassa liikuttiin ahkerasti, kun lämmitettiin paljua. Silti vieraaksi oli tullut petoeläin, todennäköisesti susi.

– Emäntä päästi koiran ulos pissille noin yhdentoista aikoihin. Meni vain muutama sekunti, kun alkoi kauhea huuto, ja koira juoksi takaisin sisälle. Huomasimme, että sillä oli kylki auki ja veristä jälkeä myös takaosassa ja jalassa, tilan isäntä Ismo Peltokangas kertoo.

Mori kiidätettiin Kruunupyyhyn eläinlääkärille, joka totesi purujälkien näyttävän suden tekemiltä. Eläinlääkärillä oli niistä kokemusta ennestään. Petoyhdyshenkilö kävi tutkimassa jälkiä pihasta, mutta mitään varmaa ei maahan jääneiden kynnenjälkien perusteella voinut sanoa.

Hätyyttikö sama peto kissaakin?





Palosalmen pihassa tapahtui jotain jo pari tuntia aiemmin samana iltana. Talon kissa oli rääkäissyt kovaan ääneen ja juossut kohti tupaa. Tuvan nurkalla se oli huutanut vielä uudelleen ja kiivennyt läheiseen mäntyyn.

– Outoa oli jo kissan käytös, mutta se pääsi vammoitta karkuun. Morillakin oli onnea, etteivät vauriot olleet kovin pahat. Kyljestä oli revennyt vain nahka. Takaosan päällä oli syvempi, pikkusormen pään kokoinen reikä, jonka eläinlääkäri arvioi tulleen kulmahampaasta.

Vaikka perheen pojat olivat vain 30 metrin päässä paljussa, eivät he nähneet pihan tapahtumia. Hyökkäys tapahtui pimeässä nurkassa, näköyhteyden estäneen vanhan tuvan kulmauksessa.

Nyt pihan liikkeitä tarkkaillaan myös riistakameroilla.

– Pistää tämmöinen miettimään pimeän aikaan liikkuessa. Eläimet eivät olleet tapahtuma-aikana kuitenkaan levottomia, ja ylämaankarja osaa puolustautua tarvittaessa. Lampolan ovet on nyt pidetty kiinni öisin.

– Mori on kyllä nuuhkinut ja katsellut metsän suuntaan, kun sitä on nyt toipilaana käytetty hihnassa tarpeillaan.

Kyseessä on 16. koiriin kohdistunut susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tällä metsästyskaudella. Tapaukset on kerätty tälle kartalle.

Metsästäjäliitto: susien esitetty viitearvo kohtuuton



Maa- ja metsätalousministeriö linjasi 10.10.2025 susikannan suojelun viitearvoksi, että susia tulee olla Suomessa vähintään 273. Metsästäjäliiton mielestä se on liian paljon, sillä Ruotsissa viitearvo on 170.

Tieteilijöiden mukaan Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi. Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää mm. poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä.

– Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on 103 sutta eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, kritisoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.